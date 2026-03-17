18 марта в 27-м туре турецкой Суперлиги «Эюпспор» примет «Трабзонспор». Это противостояние аутсайдера, переживающего кризис, и одного из лидеров чемпионата, находящегося в феноменальной форме. Хозяева практически не забивают, гости имеют подавляющее историческое преимущество и мощную атаку.

«Эюпспор»

Хозяева занимают 16-е место в зоне вылета и переживают кризис, проигрывая в 3 последних матчах. Команда демонстрирует ужасающую атаку – всего 0.20 гола в среднем за последние 5 игр (1 мяч) и забивает в 4 последних матчах. Умут Бозок с 6 голами – лидер атак. Оборона «Эюпспора» относительно надежна – 0.60 пропуска в среднем.

«Трабзонспор»

«Бургундово-синие» занимают 3-е место и находятся в феноменальной форме, одержав 4 победы подряд в чемпионате и 5 побед подряд во всех турнирах. Команда демонстрирует разрушительную атаку: 2.60 гола в среднем за последние 5 игр (13 мячей) и забивает в 14 последних матчах. Пол Онуачу с 23 голами в 26 матчах – лидер атак и лучший бомбардир лиги. Оборона «Трабзонспора» надежна – всего 1.00 пропуска в среднем. Психологическое преимущество подавляющее – гости не пропускают от «Эюпспора» в 3 последних очных встречах.

Прогноз на матч «Эюпспор» – «Трабзонспор»

«Трабзонспор» имеет колоссальное преимущество в классе и форме. «Эюпспор» практически не забивает и переживает кризис. Учитывая, что гости не пропускают от соперника в последних встречах, наиболее вероятным исходом выглядит уверенная победа «Трабзонспора» с сухим счетом.

Рекомендованные ставки: