Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Эюпспор» – «Трабзонспор»: прогноз и ставки на матч 18 марта 2026 с коэффициентом 1.63

17 марта 2026 9:53
Эюпспор - Трабзонспор
18 мар. 2026, среда 20:00 | Турция. Суперлига, 27 тур
Перейти в онлайн матча
1.63
Победа «Трабзонспора»
Сделать ставку

18 марта в 27-м туре турецкой Суперлиги «Эюпспор» примет «Трабзонспор». Это противостояние аутсайдера, переживающего кризис, и одного из лидеров чемпионата, находящегося в феноменальной форме. Хозяева практически не забивают, гости имеют подавляющее историческое преимущество и мощную атаку.

«Эюпспор»

Хозяева занимают 16-е место в зоне вылета и переживают кризис, проигрывая в 3 последних матчах. Команда демонстрирует ужасающую атаку – всего 0.20 гола в среднем за последние 5 игр (1 мяч) и забивает в 4 последних матчах. Умут Бозок с 6 голами – лидер атак. Оборона «Эюпспора» относительно надежна – 0.60 пропуска в среднем.

«Трабзонспор»

«Бургундово-синие» занимают 3-е место и находятся в феноменальной форме, одержав 4 победы подряд в чемпионате и 5 побед подряд во всех турнирах. Команда демонстрирует разрушительную атаку: 2.60 гола в среднем за последние 5 игр (13 мячей) и забивает в 14 последних матчах. Пол Онуачу с 23 голами в 26 матчах – лидер атак и лучший бомбардир лиги. Оборона «Трабзонспора» надежна – всего 1.00 пропуска в среднем. Психологическое преимущество подавляющее – гости не пропускают от «Эюпспора» в 3 последних очных встречах.

Факты о командах

«Эюпспор»

  • 3 поражения подряд.
  • Забивает в среднем 0.20 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 0.60 гола за игру.
  • 16-е место в турнире (22 очка).

«Трабзонспор»

  • 4 победы подряд в чемпионате.
  • Забивает в 14 последних матчах (2.60 в среднем).
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру.
  • Не пропускает от «Эюпспора» в 3 последних очных встречах.
  • 3-е место в турнире (57 очков).

Прогноз на матч «Эюпспор» – «Трабзонспор»

«Трабзонспор» имеет колоссальное преимущество в классе и форме. «Эюпспор» практически не забивает и переживает кризис. Учитывая, что гости не пропускают от соперника в последних встречах, наиболее вероятным исходом выглядит уверенная победа «Трабзонспора» с сухим счетом.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Трабзонспора» – коэффициент 1.63.
  • Трабзонспор не пропустит

1.63
Победа «Трабзонспора»
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Турция. Суперлига Трабзонспор Эюпспор
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 