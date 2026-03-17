«Брага» – «Ференцварош»: прогноз и ставки на матч 18 марта 2026 с коэффициентом 2.05

17 марта 2026 8:34
Брага - Ференцварош
18 мар. 2026, среда 18:30 | Лига Европы, 1/8 финала
2.05
Фора «Ференцвароша» (+1)
Сделать ставку

18 марта в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы «Брага» примет «Ференцварош». Это противостояние португальской команды, имеющей мощную домашнюю статистику, и венгерского гранда, находящегося в феноменальной форме и выигравшего первый матч (2:0).

«Брага»

Португальцы имеют мощную домашнюю статистику, не проигрывая в 9 последних матчах на своем поле. Команда демонстрирует среднюю атаку (1.60 гола в среднем за последние 5 игр) и нестабильную оборону – пропуски в 5 последних матчах и 1.80 пропуска в среднем. «Брага» будет играть первым номером, пытаясь отыграть два мяча.

«Ференцварош»

Венгерский гранд находится в феноменальной форме, одержав 6 побед подряд во всех турнирах. Команда демонстрирует разрушительную атаку: 2.80 гола в среднем за последние 5 игр (14 мячей) и забивает в 11 последних матчах. Оборона «Ференцвароша» безупречна – всего 0.40 пропуска в среднем (2 гола). Гости будут играть вторым номером, используя комфортное преимущество.

Факты о командах

«Брага»

  • Не проигрывает в 9 последних домашних матчах.
  • Забивает в 6 из 8 последних матчей (1.60 в среднем).
  • Пропускает в 5 последних матчах (1.80 в среднем).
  • Проиграла первый матч 0:2.

«Ференцварош»

  • 6 побед подряд.
  • Забивает в 11 последних матчах (2.80 в среднем).
  • Пропускает в среднем 0.40 гола за игру.
  • Выиграл первый матч 2:0.

Прогноз на матч «Брага» – «Ференцварош»

«Брага» будет атаковать с первых минут, пытаясь отыграться. «Ференцварош» сделает ставку на оборону и контратаки. Учитывая, что венгерская команда имеет феноменальную форму и практически не пропускает, наиболее вероятным исходом выглядит то, что гости смогут удержать преимущество и как минимум не проиграть.

Рекомендованные ставки:

  • Фора «Ференцвароша» (+1) – коэффициент 2.05.
  • Тотал меньше 2.5 голов

Автор: Миронов Николай
Другие прогнозы
19.03.2026
14:00
1.40
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Александрия - Динамо К
Фора «Динамо» (-1)
19.03.2026
16:00
3.45
Турция. Суперлига, 27 тур
Кайсериспор - Карагюмрюк
Ничья
19.03.2026
18:30
1.75
Россия. Кубок, 1/4 финала
Крылья Советов - Локомотив
Обе забьют – ДА
19.03.2026
19:00
1.75
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Металлист 1925 - Полтава
Фора «Металлиста 1925» (-1.5)
19.03.2026
20:00
1.77
Турция. Суперлига, 27 тур
Коньяспор - Генчлербирлиги
Победа «Коньяспора»
19.03.2026
20:00
2.30
Турция. Суперлига, 27 тур
Бешикташ - Касымпаша
«Бешикташ» не пропустит
