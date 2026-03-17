18 марта в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы «Брага» примет «Ференцварош». Это противостояние португальской команды, имеющей мощную домашнюю статистику, и венгерского гранда, находящегося в феноменальной форме и выигравшего первый матч (2:0).

«Брага»

Португальцы имеют мощную домашнюю статистику, не проигрывая в 9 последних матчах на своем поле. Команда демонстрирует среднюю атаку (1.60 гола в среднем за последние 5 игр) и нестабильную оборону – пропуски в 5 последних матчах и 1.80 пропуска в среднем. «Брага» будет играть первым номером, пытаясь отыграть два мяча.

«Ференцварош»

Венгерский гранд находится в феноменальной форме, одержав 6 побед подряд во всех турнирах. Команда демонстрирует разрушительную атаку: 2.80 гола в среднем за последние 5 игр (14 мячей) и забивает в 11 последних матчах. Оборона «Ференцвароша» безупречна – всего 0.40 пропуска в среднем (2 гола). Гости будут играть вторым номером, используя комфортное преимущество.

Прогноз на матч «Брага» – «Ференцварош»

«Брага» будет атаковать с первых минут, пытаясь отыграться. «Ференцварош» сделает ставку на оборону и контратаки. Учитывая, что венгерская команда имеет феноменальную форму и практически не пропускает, наиболее вероятным исходом выглядит то, что гости смогут удержать преимущество и как минимум не проиграть.

Рекомендованные ставки: