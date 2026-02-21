22 февраля в рамках 24-го тура чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» на своем поле примет «Телстар». Хозяева продолжают борьбу за лидерство, занимая 2-е место с 45 очками после 23 туров, тогда как гости идут в зоне риска на 17-й позиции с 18 баллами. Встреча имеет явный контраст по турнирной мотивации, однако текущие игровые показатели позволяют ожидать не самый простой матч для фаворита.

«Фейеноорд» подходит к туру после минимальной победы над «Гоу Эхед Иглс» (1:0), что позволило команде сохранить темп в верхней части таблицы. В последних 5 матчах чемпионата коллектив забил 7 мячей и столько же пропустил, что указывает на определенные сложности в обороне – в среднем 1.40 пропущенного гола за игру. При этом атакующая линия действует стабильно: команда отличилась в 9 из 11 последних матчей, а лучший бомбардир Аясе Уэда имеет в активе 19 голов в 28 встречах. На домашнем поле «Фейеноорд» выиграл 3 последних матча подряд.

«Телстар» после ничьей с «Твенте» (1:1) продлил безвыигрышную серию до 6 матчей. В последних 5 играх команда забила 5 мячей и пропустила 8, что соответствует 1.00 забитому и 1.60 пропущенному в среднем за игру. Несмотря на турнирные трудности, гости забивают уже 3 тура подряд и отличились в 4 последних матчах. При этом оборона остается уязвимой: «Телстар» пропускает в 6 последних матчах чемпионата и в 9 последних играх в целом.

Факты о командах

2-е место после 23 туров: 45 очков

Победы в 3 последних домашних матчах

Забивает в 9 из 11 последних матчей

В последних 5 играх: 7 забито, 7 пропущено

Средние показатели за 5 матчей: 1.40 забито, 1.40 пропущено

17-е место после 23 туров: 18 очков

Не выигрывает в 6 последних матчах

Забивает в 4 последних матчах

Пропускает в 6 последних матчах

В последних 5 играх: 5 забито, 8 пропущено

Средние показатели за 5 матчей: 1.00 забито, 1.60 пропущено

Прогноз на матч «Фейеноорд» – «Телстар»

Турнирная разница между командами заметна, и домашняя серия «Фейеноорда» усиливает позиции хозяев. При этом обе команды регулярно пропускают в последних матчах, что может сказаться на общем характере встречи. Учитывая стабильную результативность «Фейеноорда» и проблемы «Телстара» в обороне, хозяева имеют хорошие шансы контролировать ход игры, однако гол гостей также нельзя полностью исключать.

