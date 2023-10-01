Матч Эредивизие прервали из-за травмы головы вратаря

Встречу 7-го тура чемпионата Нидерландов между «Ваалвейком» и «Аяксом» прервали на 83-й минуте.

Причина – травма головы голкипера хозяев Этьена Вессена. Он получил удар коленом от Брайана Бробби и потерял сознание. Ему оказали помощь и доставили в больницу.

По информации нидерландских СМИ, Вессен по пути в медучреждение пришел в сознание, но не помнил, что произошло.