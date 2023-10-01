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Матч Эредивизие прервали из-за травмы головы вратаря

1 октября 2023, 08:28

Встречу 7-го тура чемпионата Нидерландов между «Ваалвейком» и «Аяксом» прервали на 83-й минуте.

Причина – травма головы голкипера хозяев Этьена Вессена. Он получил удар коленом от Брайана Бробби и потерял сознание. Ему оказали помощь и доставили в больницу.

По информации нидерландских СМИ, Вессен по пути в медучреждение пришел в сознание, но не помнил, что произошло.

  • 28-летний Вессен стоит 1 миллион евро.
  • Он в команде с 2015 года.
  • В сезоне Эредивизие у Вессена 6 матчей, 13 пропущенных голов.

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Источник: «Бомбардир»
Нидерланды. Эредивизие Аякс РКС Ваалвейк Вессен Этьен
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