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    Матч Эредивизие прервали из-за травмы головы вратаря

    Встречу 7-го тура чемпионата Нидерландов между «Ваалвейком» и «Аяксом» прервали на 83-й минуте.

    Причина – травма головы голкипера хозяев Этьена Вессена. Он получил удар коленом от Брайана Бробби и потерял сознание. Ему оказали помощь и доставили в больницу.

    По информации нидерландских СМИ, Вессен по пути в медучреждение пришел в сознание, но не помнил, что произошло.

    • 28-летний Вессен стоит 1 миллион евро.
    • Он в команде с 2015 года.
    • В сезоне Эредивизие у Вессена 6 матчей, 13 пропущенных голов.

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.10.2023 08:28
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