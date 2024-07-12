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  • Снейдера подозревают в отмывании денег от международного наркотрафика – ранее Уэсли называл Промеса «хорошим парнем»

Снейдера подозревают в отмывании денег от международного наркотрафика – ранее Уэсли называл Промеса «хорошим парнем»

12 июля 2024, 19:10
2

У бывшего футболиста сборной Нидерландов Уэсли Снейдера появились проблемы с законом.

40-летнего голландца подозревают в отмывании денег от международного наркотрафика.

Его компания Econ, предположительно, сотрудничала с австралийской преступной группировкой Comanchero. Эта банда занимается крупномасштабным производством наркотиков и их сбытом.

Фамилия Снейдера фигурирует в расследовании турецких правоохранителей. Сам экс-игрок утверждает, что ему ничего неизвестно об участии фирмы в незаконной деятельности.

  • В марте Снейдер называл «хорошим парнем» Квинси Промеса, осужденного за контрабанду наркотиков.

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Источник: RTL
Нидерланды. Эредивизие Снейдер Уэсли
Комментарии (2)
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k611
1720802881
Сказал как не надо было говорить, теперь тоже дело сошьют.
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Пингвины Антарктиды/Толян
1720808376
Долой наркоторговцев из российского футбола!
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