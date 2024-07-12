Снейдера подозревают в отмывании денег от международного наркотрафика – ранее Уэсли называл Промеса «хорошим парнем»

У бывшего футболиста сборной Нидерландов Уэсли Снейдера появились проблемы с законом.
40-летнего голландца подозревают в отмывании денег от международного наркотрафика.
Его компания Econ, предположительно, сотрудничала с австралийской преступной группировкой Comanchero. Эта банда занимается крупномасштабным производством наркотиков и их сбытом.
Фамилия Снейдера фигурирует в расследовании турецких правоохранителей. Сам экс-игрок утверждает, что ему ничего неизвестно об участии фирмы в незаконной деятельности.
- В марте Снейдер называл «хорошим парнем» Квинси Промеса, осужденного за контрабанду наркотиков.
Источник: RTL