Снейдер поддержал Промеса

Экс-полузащитник «Реала» и «Интера» Уэсли Снейдер высказался об уголовном преследовании Квинси Промеса.

– Как там в Дубае?

– Было весело. Кто-то врезался в меня, а потом уехал (смеется).

К сожалению, я не видел Промеса. Я не знал, что он там, иначе мы могли бы встретиться. Почему бы и нет?

– Промес был приговорен к шести годам тюремного заключения в Нидерландах за контрабанду наркотиков.

– Это не меняет моего отношения к нему. Да, это печально. Мы не знаем, как все случилось на самом деле.

Почему он вдруг больше не должен мне нравится? Я думаю, что он хороший парень.