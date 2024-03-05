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    Снейдер поддержал Промеса

    Экс-полузащитник «Реала» и «Интера» Уэсли Снейдер высказался об уголовном преследовании Квинси Промеса.

    – Как там в Дубае?

    – Было весело. Кто-то врезался в меня, а потом уехал (смеется).

    К сожалению, я не видел Промеса. Я не знал, что он там, иначе мы могли бы встретиться. Почему бы и нет?

    – Промес был приговорен к шести годам тюремного заключения в Нидерландах за контрабанду наркотиков.

    – Это не меняет моего отношения к нему. Да, это печально. Мы не знаем, как все случилось на самом деле.

    Почему он вдруг больше не должен мне нравится? Я думаю, что он хороший парень.

    • Ожидается, что завтра Промес вернется в Россию.
    • В Нидерландах его приговорили к 6 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
    • Есть версия, что выдачу Квинси власти ОАЭ заблокировали после консультаций с влиятельными российскими политиками.

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    Источник: Sportnieuws.nl

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    Комментарии (6)
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    Pooodle
    1709589048
    Де Зеув, естественно, тоже!
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    kazancevka99
    1709590430
    Мужики, не ведитесь, как я, на всякие паблики и каналы по прогнозам – фигня полная. Найдите в яндексе сервис по фразе: «серебряный прогноз». 10 лет ему. На первом месте выходит.
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    The only one
    1709613845
    клиент поддержал поставщика
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    Таврида
    1709614520
    Снайдер - Теперь приходится к Промесу за товаром в Эмираты летать, а так - хороший парень.
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