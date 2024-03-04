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    ⚡ Промес завтра вернется в Россию

    Вингер «Спартака» Квинси Промес избежит тюремного заключения в ОАЭ.

    Во вторник, 5 марта, 32-летний футболист вернется в Россию.

    В этот день пройдет судебное заседание по делу Промеса. За побег с места ДТП его накажут денежным штрафом. Квинси грозило от одного месяца до четырех лет лишения свободы за указанное правонарушение.

    Что касается запроса Нидерландов об экстрадиции спартаковца, то Эмираты его не одобрят.

    Таким образом, Промес сможет сыграть за «Спартак» 10 марта в матче 20-го тура РПЛ против «Факела».

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    04.03.2024 17:17
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    Комментарии (142)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    ABF
    1709572905
    И чего же мы так друг друга ненавидим-то?
    Ответить
    Cleaner
    1709573079
    Заголовок громкий, но преждевременный. Кроме секты и наркоманов Промесу в России никто не рад. А за Спартака по любому стыдно...(((
    Ответить
    VVM1964
    1709573159
    Это говорит о том - ЧТО ВЕСЬ СЫР БОР связан ТОЛЬКО с матчем ЗЕНИТ- СПАРТАК !!! Все это было явно организовано ТОЛЬКО для того, что-бы Промес пропустил это противостояние - но даже это не помогло лазурным позорникам, они и без Промеса не смогли обыграть на своем поле Спартак !!! Стыдно за происки Газпрома и Зенит в частности - на какие только мерзости не идут !!! ((( Тьфу !!! СРАМ да и только !!!...
    Ответить
    k611
    1709574108
    Дело о наркотрафики, которое Промесу в Нидерландах шьют, чушь полная, просто нашли крайнего. Не будет футболист рисковать карьерой и отличным заработком ради сомнительной возможности получить деньги незаконным способом.
    Ответить
    BVG4
    1709575209
    Внимание! В Адлер поступило срочное предупреждение авиадиспетчерам международного аэропорта Сочи и выделены дополнительные наряды полиции в связи с тем, что ближайшие сутки не исключена незапланированная посадка рейса из ОАЭ (через Турцию) с гражданином Нидерландов Квинси Промесом на борту!(в простонародье Антоха) Пассажир может вести себя агрессивно и неадекватно (в то же время прикидываясь законопослужным и добропорядочным)! Не исключены серьёзные правонарушения с его стороны, возможно даже и с криминальным оттенком! Будте начеку!
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    Бобссон
    1709578070
    Во что превратился мясококомбинат. Старостины в гробу переворачиваются. Кокорин с Мамаевым по сравнению с этим баклажаном мелкие хулиганы из песочницы.
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    ...уефан
    1709578787
    ..." Спите жители Багдада! В Багдаде всё спокойно"(с)... Завтра очень рано вставать...
    Ответить
    Саша-Юрков.-yandex
    1709579713
    Промесили простату и пенком под зад.
    Ответить
    Эдуард-Кешешян-google
    1709587466
    Ну ,что болотные, вам покоя не даёт, что Промес возврашается, бойтесь бакланы, у вас же были Азмун и дрочер, устроили в раздевалке гомосятину
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    Скай
    1709613489
    бо м жихи заволновались, ха ха
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