⚡ Промес завтра вернется в Россию

Вингер «Спартака» Квинси Промес избежит тюремного заключения в ОАЭ.

Во вторник, 5 марта, 32-летний футболист вернется в Россию.

В этот день пройдет судебное заседание по делу Промеса. За побег с места ДТП его накажут денежным штрафом. Квинси грозило от одного месяца до четырех лет лишения свободы за указанное правонарушение.

Что касается запроса Нидерландов об экстрадиции спартаковца, то Эмираты его не одобрят.

Таким образом, Промес сможет сыграть за «Спартак» 10 марта в матче 20-го тура РПЛ против «Факела».

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