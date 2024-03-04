В Нидерландах раскрыли, кто спас Промеса от экстрадиции

Голландские СМИ подтвердили, что ОАЭ не выдадут арестованного на прошлой неделе Квинси Промеса.
Как пишет Voetbal Primeur, футболиста «Спартака» спасло от экстрадиции вмешательство влиятельных российских политиков.
Консультации между двумя странами проходили на самом высоком уровне.
- Ожидается, что завтра Промес вернется в Россию.
- В Нидерландах его приговорили к 6 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
- В ОАЭ спартаковец сбежал с места ДТП, за что будет оштрафован, хотя ему грозило до 4 лет лишения свободы.