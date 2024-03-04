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    В Нидерландах раскрыли, кто спас Промеса от экстрадиции

    Голландские СМИ подтвердили, что ОАЭ не выдадут арестованного на прошлой неделе Квинси Промеса.

    Как пишет Voetbal Primeur, футболиста «Спартака» спасло от экстрадиции вмешательство влиятельных российских политиков.

    Консультации между двумя странами проходили на самом высоком уровне.

    • Ожидается, что завтра Промес вернется в Россию.
    • В Нидерландах его приговорили к 6 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
    • В ОАЭ спартаковец сбежал с места ДТП, за что будет оштрафован, хотя ему грозило до 4 лет лишения свободы.

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    Источник: Voetbal Primeur

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    04.03.2024 19:44
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    Комментарии (21)
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    qwertyйцукен
    1709572801
    спасло от экстрадиции вмешательство влиятельных российских политиков.=== Во как. Российские политики спасают голландского преступника. Своих преступников они отправляют в Вагнер, под пули и снаряды....Занятно.
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    donafelk
    1709572844
    Ecли нужнa пoмoщь в cтавкax - leobets.ru
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1709573040
    Мазутный босс лукойловский вытащил наркопреступника, чтобы он рабом пахал в свинарнике за дозу кокса пожизненно. Гыгыгы
    Ответить
    ivany4
    1709573730
    Из этой же статьи в Voetbal Primeur. СЭ пишет что судья ОАЭ приговорил его к штрафу, за оставление места дтп. По данным российских сми, Промес частично обязан таким решением вмешательством российских властей. Сообщается, что консультации были проведены на высшем уровне с ОАЭ. Полагаю, что юристы не зря обращали внимание на не предоставление Нидерландами нужных документов, подтверждающих экстрадицию, в течении 48 часов. Да и как они могли их представить когда нет окончательного решения ни по одному из судов!)) Вот и вся разгадка, с одной стороны нет бумаг, с другой, как тут писали, ОАЭ член БРИГС.))
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    Napaleon Banapart
    1709573920
    Дебилы ..ля.. Как говорил влиятельный россмйский политик...
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    Дормидонт Евлампиевич
    1709574429
    Госпроект х.ли .
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    MaxRnD
    1709574977
    Как говорят интеллигентные люди: "Ибо, не#уй !"
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    Вомбат
    1709579674
    Да, неплохо. Недооценил я админресурс Спартака. Нефтяная труба может то, о чем газовая и мечтать не смеет.
    Ответить
    Art1989
    1709583131
    Прям Джанго освобожденный
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    Pooodle
    1709588347
    Спасло то, что зулус до того, как попасть в ДТП заправился на Лукойле! Гы-гы-гы!
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