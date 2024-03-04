В Нидерландах раскрыли, кто спас Промеса от экстрадиции

Голландские СМИ подтвердили, что ОАЭ не выдадут арестованного на прошлой неделе Квинси Промеса.

Как пишет Voetbal Primeur, футболиста «Спартака» спасло от экстрадиции вмешательство влиятельных российских политиков.

Консультации между двумя странами проходили на самом высоком уровне.