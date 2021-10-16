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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фейеноорд - РКС Ваалвейк
Фейеноорд - РКС Ваалвейк: обзор матча 16 октября 2021
Фейеноорд
16.10.2021, суббота, 17:30
Голландия. Эредивизие, 9 тур
2 : 2
Завершен
РКС Ваалвейк
34'
Й. Торнстра
47'
Г. Тил
37'
Й. Одгор
45+1'
В. Анита
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фейеноорд - РКС Ваалвейк
90'
+4
Замена
H. Mulder
️️️️
В. Анита
79'
Замена
Т. Лутонда
️️️️
Л. Ваутерс
Замена
Ф. Эушнес
️️️️
Г. Тил
77'
Замена
Л. Гертрейда
️️️️
М. Сенеси
69'
69'
Замена
А. Азхил
️️️️
A. El Bouchataoui
69'
Замена
Ш. Адевойе
️️️️
М. Меленстен
69'
Замена
L. Daneels
️️️️
С. Бакари
Замена
Р. Нелсон
️️️️
Б. Линссен
60'
ГОЛ! 2:2!
Г. Тил
Пас отдал
М. Сенеси
47'
45'
+1
ГОЛ! 1:2!
В. Анита
Пас отдал
Й. Одгор
37'
ГОЛ! 1:1!
Й. Одгор
Пас отдал
С. Бакари
ГОЛ! 1:0!
Й. Торнстра
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
6
Оркун Кекчю
ЦП
20
Гус Тил
АП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
30
Брайан Линссен
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
2
Саид Бакари
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦФ
6
Вурнон Анита
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
8
Achraf El Bouchataoui
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
15
Лук Ваутерс
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Фейеноорд
1
Тейс Янсен
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
14
Фредрик Эушнес
ОП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
10
Науфаль Баннис
ЦФ
РКС Ваалвейк
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
46
Айман Азхил
ЦП
27
Finn Stokkers
ЦФ
14
Lennerd Daneels
ЦФ
5
Яссин Укили
ЦФ
5
Тьерри Лутонда
ЦФ
11
Ильясс Бель Хассани
ЦФ
26
Себбе Августинс
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
4
Шоун Адевойе
ЦФ
21
Йенс Тенкенс
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Бейлов
3
Маласья
18
Траунер
5
Сенеси
27
Хольмгрен-Педерсен
21
Торнстра
6
Кекчю
20
Тил
11
Джаханбакш
30
Линссен
9
Дессер
4-5
1
Вессен
21
Меленстен
33
ван ден Бейс
3
Гаари
2
Бакари
6
Анита
15
Ваутерс
29
Крамер
8
21
Одгор
5
Сенеси
2
Гертрейда
2
Гертрейда
5
Сенеси
20
Тил
14
Эушнес
14
Эушнес
20
Тил
30
Линссен
17
Нелсон
17
Нелсон
30
Линссен
8
46
Азхил
46
Азхил
8
2
Бакари
14
14
2
Бакари
15
Ваутерс
5
Лутонда
5
Лутонда
15
Ваутерс
6
Анита
0
0
6
Анита
21
Меленстен
4
Адевойе
4
Адевойе
21
Меленстен
Остались в запасе
Фейеноорд
РКС Ваалвейк
1
Тейс Янсен
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
10
Науфаль Баннис
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
27
Finn Stokkers
ЦФ
5
Яссин Укили
ЦФ
11
Ильясс Бель Хассани
ЦФ
26
Себбе Августинс
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
21
Йенс Тенкенс
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
1
Тейс Янсен
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
10
Науфаль Баннис
ЦФ
Остались в запасе
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
27
Finn Stokkers
ЦФ
5
Яссин Укили
ЦФ
11
Ильясс Бель Хассани
ЦФ
26
Себбе Августинс
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
21
Йенс Тенкенс
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча Фейеноорд - РКС Ваалвейк
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
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