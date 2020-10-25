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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
РКС Ваалвейк - Фейеноорд
РКС Ваалвейк - Фейеноорд: обзор матча 25 октября 2020
РКС Ваалвейк
25.10.2020, воскресенье, 18:45
Голландия. Эредивизие, 6 тур
2 : 2
Завершен
Фейеноорд
50'
С. Нгонг
80'
O. John
62'
Н. Йоргенсен
84'
Р. Хапс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РКС Ваалвейк - Фейеноорд
Замена
Р. ван дер Венне
️️️️
С. Соу
88'
Замена
F. Stokkers
️️️️
N. Olsak
88'
84'
ГОЛ! 2:2!
Р. Хапс
Пас отдал
С. Бергейс
81'
Замена
Й. Верманн
️️️️
О. Кекчю
ГОЛ! 2:1!
O. John
Пас отдал
N. Olsak
80'
Замена
А. Азхил
️️️️
А. Тахири
77'
Замена
O. John
️️️️
В. Дамашкан
71'
Замена
L. Daneels
️️️️
С. Нгонг
71'
Желтая карточка
А. Тахири
70'
64'
Желтая карточка
У. Спайич
62'
ГОЛ! 1:1!
Н. Йоргенсен
62'
Замена
К. Конте
️️️️
Н. Йоргенсен
59'
Желтая карточка
О. Кекчю
ГОЛ! 1:0!
С. Нгонг
Пас отдал
В. Анита
50'
46'
Замена
Л. Гертрейда
️️️️
Б. Ньивкоп
46'
Замена
Л. Нарсинг
️️️️
Б. Линссен
Желтая карточка
С. Бакари
39'
35'
Замена
Н. Йоргенсен
️️️️
Ж. Карлос Тейшейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РКС Ваалвейк
31
Константинос Лампру
ВР
15
Лук Ваутерс
ЛЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
2
Саид Бакари
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
16
Сириль Нгонг
ПВ
6
Nicholas Olsak
ЦФ
19
Силла Соу
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
8
Анас Тахири
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
6
Оркун Кекчю
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
10
Марк Димерс
ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
30
Брайан Линссен
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
22
Mike Grim
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
10
Ричард ван дер Венне
АП
17
Morad El Haddouti
ЦФ
27
Finn Stokkers
ЦФ
0
P. Quasten
ЦФ
0
O. John
ЦФ
14
Lennerd Daneels
ЦФ
Фейеноорд
22
Ник Марсман
ВР
1
Рамон тен Хов
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
6
Джордж Джонстон
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
10
Кристиан Конте
ЦФ
59
Йорди Верманн
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
4-1-1-4
31
Лампру
15
Ваутерс
2
Бакари
21
Меленстен
5
Туба
6
Анита
16
Нгонг
6
8
Тахири
31
Дамашкан
19
Соу
3-1-4-1-1
1
Бейлов
5
Сенеси
25
Спайич
5
Хапс
21
Торнстра
6
Кекчю
23
Бергейс
10
Димерс
2
Ньивкоп
10
Тейшейра
30
Линссен
6
27
27
6
19
Соу
10
ван дер Венне
10
ван дер Венне
19
Соу
8
Тахири
46
Азхил
46
Азхил
8
Тахири
31
Дамашкан
0
0
31
Дамашкан
16
Нгонг
14
14
16
Нгонг
Йоргенсен
10
Конте
10
Конте
Йоргенсен
2
Ньивкоп
2
Гертрейда
2
Гертрейда
2
Ньивкоп
6
Кекчю
59
Верманн
59
Верманн
6
Кекчю
30
Линссен
7
Нарсинг
7
Нарсинг
30
Линссен
10
Тейшейра
14
Йоргенсен
14
Йоргенсен
10
Тейшейра
Остались в запасе
РКС Ваалвейк
Фейеноорд
17
Morad El Haddouti
ЦФ
0
P. Quasten
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
1
Этьен Вессен
ВР
22
Mike Grim
ВР
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
22
Ник Марсман
ВР
1
Рамон тен Хов
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
6
Джордж Джонстон
ЦЗ
Главный тренер
Дик Адвокат
Остались в запасе
17
Morad El Haddouti
ЦФ
0
P. Quasten
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
1
Этьен Вессен
ВР
22
Mike Grim
ВР
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
Остались в запасе
22
Ник Марсман
ВР
1
Рамон тен Хов
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
6
Джордж Джонстон
ЦЗ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Дик Адвокат
Статистика матча РКС Ваалвейк - Фейеноорд
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
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