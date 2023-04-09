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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фейеноорд - РКС Ваалвейк
Фейеноорд - РКС Ваалвейк: обзор матча 09 апреля 2023
Фейеноорд
09.04.2023, воскресенье, 21:00
Голландия. Эредивизие, 28 тур
5 : 1
Завершен
РКС Ваалвейк
29'
Я. Укили (АГ)
31'
И. Пайшао
39'
К. Хартман
53'
И. Пайшао
61'
С. Хименес
68'
Х. Лобете
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фейеноорд - РКС Ваалвейк
83'
Желтая карточка
Х. Лобете
Замена
М. Таабуни
️️️️
М. Виффер
77'
76'
Замена
К. Фелида
️️️️
Я. Укили
Замена
Э. Буллауде
️️️️
С. Хименес
71'
68'
ГОЛ! 5:1!
Х. Лобете
Пас отдал
Я. Укили
Замена
Данило
️️️️
К. Хартман
63'
Замена
М. Лопес
️️️️
О. Кекчю
63'
Замена
М. Хольмгрен-Педерсен
️️️️
Л. Гертрейда
63'
ГОЛ! 5:0!
С. Хименес
Пас отдал
О. Кекчю
61'
ГОЛ! 4:0!
И. Пайшао
Пас отдал
С. Хименес
53'
Желтая карточка
Д. Ганцко
51'
49'
Замена
С. Бакари
️️️️
Ф. Джозефзун
49'
Замена
Д. ван ден Бейс
️️️️
Ю. Леливелд
49'
Замена
Т. Лутонда
️️️️
Л. Ваутерс
ГОЛ! 3:0!
К. Хартман
Пас отдал
У. Идрисси
39'
ГОЛ! 2:0!
И. Пайшао
31'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Я. Укили
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Тимон Велленройтер
ВР
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
27
Матс Виффер
ЦП
10
Оркун Кекчю
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
15
Лук Ваутерс
ЛЗ
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ПЗ
5
Яссин Укили
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
24
Пелле Клемент
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
24
Хулен Лобете
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Фейеноорд
1
Тейн Трост
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
14
Игор Пайшао
ЛВ
10
Эсекьель Буллауде
АП
10
Мохамед Таабуни
АП
10
Патрик Валемарк
ПВ
90
Данило
ЦФ
РКС Ваалвейк
1
Joel Pereira
ВР
16
Марк Спенкелинк
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
2
Саид Бакари
ПЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
6
Кевин Фелида
ОП
8
Патрик Вруг
ЦП
26
Себбе Августинс
ЦП
17
Рой Куйперс
ПВ
14
Мика Бирет
ЦФ
4-2-3-1
1
Велленройтер
3
Хартман
18
Траунер
17
Ганцко
2
Гертрейда
27
Виффер
10
Кекчю
11
Идрисси
17
Шиманьски
11
Джаханбакш
29
Хименес
4-4-1-1
1
Вессен
3
Гаари
4
Адевойе
2
Леливелд
15
Ваутерс
6
Анита
24
Клемент
20
Сентьенс
5
Укили
8
Джозефзун
24
Лобете
10
Кекчю
15
Лопес
15
Лопес
10
Кекчю
2
Гертрейда
27
Хольмгрен-Педерсен
27
Хольмгрен-Педерсен
2
Гертрейда
29
Хименес
10
Буллауде
10
Буллауде
29
Хименес
27
Виффер
10
Таабуни
10
Таабуни
27
Виффер
3
Хартман
90
Данило
90
Данило
3
Хартман
15
Ваутерс
5
Лутонда
5
Лутонда
15
Ваутерс
2
Леливелд
33
ван ден Бейс
33
ван ден Бейс
2
Леливелд
8
Джозефзун
2
Бакари
2
Бакари
8
Джозефзун
5
Укили
6
Фелида
6
Фелида
5
Укили
Остались в запасе
Фейеноорд
РКС Ваалвейк
1
Тейн Трост
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
14
Игор Пайшао
ЛВ
10
Патрик Валемарк
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
1
Joel Pereira
ВР
16
Марк Спенкелинк
ВР
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
8
Патрик Вруг
ЦП
26
Себбе Августинс
ЦП
11
Закария Баккали
ЛВ
17
Рой Куйперс
ПВ
14
Мика Бирет
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Остались в запасе
1
Тейн Трост
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
14
Игор Пайшао
ЛВ
10
Патрик Валемарк
ПВ
Остались в запасе
1
Joel Pereira
ВР
16
Марк Спенкелинк
ВР
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
8
Патрик Вруг
ЦП
26
Себбе Августинс
ЦП
11
Закария Баккали
ЛВ
17
Рой Куйперс
ПВ
14
Мика Бирет
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Йозеф Остинг
Статистика матча Фейеноорд - РКС Ваалвейк
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
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