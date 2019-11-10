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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фейеноорд - РКС Ваалвейк
Фейеноорд - РКС Ваалвейк: обзор матча 10 ноября 2019
Фейеноорд
10.11.2019, воскресенье, 18:45
Голландия. Эредивизие, 13 тур
3 : 2
Завершен
РКС Ваалвейк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Фейеноорд - РКС Ваалвейк
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
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Фейеноорд
РКС Ваалвейк
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Эредивизи: шансы «Фейеноорда» и «Эксельсиора» на победу в матче 13-го тура
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