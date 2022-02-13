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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
РКС Ваалвейк - Фейеноорд
РКС Ваалвейк - Фейеноорд: обзор матча 13 февраля 2022
РКС Ваалвейк
13.02.2022, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 22 тур
0 : 2
Завершен
Фейеноорд
45'
О. Кекчю
89'
Й. Хендрикс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РКС Ваалвейк - Фейеноорд
89'
ГОЛ! 0:2!
Й. Хендрикс
Пас отдал
О. Кекчю
85'
Замена
М. Хольмгрен-Педерсен
️️️️
Л. Гертрейда
Замена
А. Азхил
️️️️
В. Анита
81'
Замена
И. Бель Хассани
️️️️
Я. Укили
81'
81'
Замена
Й. Хендрикс
️️️️
Л. Синистерра
Замена
F. Stokkers
️️️️
М. Крамер
72'
67'
Замена
С. Дессер
️️️️
Б. Линссен
67'
Замена
Й. Торнстра
️️️️
Г. Тил
Замена
Р. ван дер Венне
️️️️
С. Бакари
62'
45'
ГОЛ! 0:1!
О. Кекчю
Пас отдал
Б. Линссен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
2
Саид Бакари
ПЗ
6
Вурнон Анита
ЦФ
5
Яссин Укили
ЦФ
15
Лук Ваутерс
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
17
Луис Синистерра
ЛВ
14
Фредрик Эушнес
ОП
6
Оркун Кекчю
ЦП
20
Гус Тил
АП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
30
Брайан Линссен
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
РКС Ваалвейк
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
16
Марк Спенкелинк
ВР
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
46
Айман Азхил
ЦП
10
Ричард ван дер Венне
АП
17
Рой Куйперс
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
5
Тьерри Лутонда
ЦФ
8
Achraf El Bouchataoui
ЦФ
14
Lennerd Daneels
ЦФ
27
Finn Stokkers
ЦФ
Фейеноорд
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тейс Янсен
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
21
Йенс Торнстра
ОП
17
Коул Бассетт
ЦП
10
Патрик Валемарк
ПВ
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
3-2-5
1
Вессен
21
Меленстен
5
Туба
3
Гаари
4
Адевойе
2
Бакари
5
Укили
29
Крамер
21
Одгор
15
Ваутерс
6
Анита
4-1-1-3-1
1
Бейлов
2
Гертрейда
18
Траунер
5
Сенеси
3
Маласья
14
Эушнес
6
Кекчю
11
Джаханбакш
20
Тил
17
Синистерра
30
Линссен
5
Укили
11
Бель Хассани
11
Бель Хассани
5
Укили
6
Анита
46
Азхил
46
Азхил
6
Анита
2
Бакари
10
ван дер Венне
10
ван дер Венне
2
Бакари
29
Крамер
27
27
29
Крамер
2
Гертрейда
27
Хольмгрен-Педерсен
27
Хольмгрен-Педерсен
2
Гертрейда
17
Синистерра
20
Хендрикс
20
Хендрикс
17
Синистерра
20
Тил
21
Торнстра
21
Торнстра
20
Тил
30
Линссен
9
Дессер
9
Дессер
30
Линссен
Остались в запасе
РКС Ваалвейк
Фейеноорд
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
16
Марк Спенкелинк
ВР
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
17
Рой Куйперс
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
5
Тьерри Лутонда
ЦФ
8
Achraf El Bouchataoui
ЦФ
14
Lennerd Daneels
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тейс Янсен
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
17
Коул Бассетт
ЦП
10
Патрик Валемарк
ПВ
17
Рис Нелсон
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
16
Марк Спенкелинк
ВР
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
17
Рой Куйперс
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
5
Тьерри Лутонда
ЦФ
8
Achraf El Bouchataoui
ЦФ
14
Lennerd Daneels
ЦФ
Остались в запасе
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тейс Янсен
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
17
Коул Бассетт
ЦП
10
Патрик Валемарк
ПВ
17
Рис Нелсон
ПВ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча РКС Ваалвейк - Фейеноорд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Стадион:
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