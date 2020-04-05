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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
РКС Ваалвейк - Фейеноорд
РКС Ваалвейк - Фейеноорд: онлайн-трансляция 05 апреля 2020
РКС Ваалвейк
05.04.2020, воскресенье, 00:00
Голландия. Эредивизие, 29 тур
0 : 0
Перенесен
Фейеноорд
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Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча РКС Ваалвейк - Фейеноорд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
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Фейеноорд
«Фейеноорд» – «Порту» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
11:00
Лига чемпионов: шансы «Фейеноорда» и «Порту» на победу в матче 5-го тура
10:24
Эредивизи: шансы «Фейеноорда» и «Эксельсиора» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «Фейеноорда» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Фейеноорд» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
Прогноз на точный счет матча «Фейеноорд» – «Валвейк»: Эредивизи, 33 тур, 14 мая 2025
2025.05.13 11:36
Прогноз на точный счет матча «Валвейк» – «Херенвен»: Эредивизи, 10 мая 2025
2025.05.09 12:55
Прогноз на точный счет матча «Гронинген» – «Валвейк»: Эредивизи, 3 мая 2025
2025.05.02 12:19
«РКС Ваалвейк» – «Утрехт»: прогноз и ставки на матч 25 апреля 2025 с коэффициентом 1.95
2025.04.24 09:03
Матч Эредивизие прервали из-за травмы головы вратаря
2023.10.01 08:28
«Фейеноорд» – «Порту» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
11:00
Лига чемпионов: шансы «Фейеноорда» и «Порту» на победу в матче 5-го тура
10:24
Эредивизи: шансы «Фейеноорда» и «Эксельсиора» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «Фейеноорда» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Фейеноорд» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
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