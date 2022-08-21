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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
РКС Ваалвейк - Фейеноорд
РКС Ваалвейк - Фейеноорд: обзор матча 21 августа 2022
РКС Ваалвейк
21.08.2022, воскресенье, 17:45
Голландия. Эредивизие, 3 тур
0 : 1
Завершен
Фейеноорд
68'
Данило (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РКС Ваалвейк - Фейеноорд
Желтая карточка
Х. Гаари
89'
88'
Замена
С. Хименес
️️️️
Данило
Замена
Х. Лобете
️️️️
Я. Укили
83'
Замена
П. Клемент
️️️️
Т. Лутонда
76'
70'
Замена
М. Хольмгрен-Педерсен
️️️️
С. Шиманьски
68'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Данило
Замена
Ф. Джозефзун
️️️️
L. Daneels
57'
Замена
В. Анита
️️️️
И. Бель Хассани
57'
46'
Замена
Й. Торнстра
️️️️
О. Кекчю
46'
Замена
П. Валемарк
️️️️
У. Идрисси
Желтая карточка
И. Бель Хассани
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ПЗ
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
5
Яссин Укили
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
29
Михаэль Крамер
ЦФ
14
Lennerd Daneels
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
18
Гернот Траунер
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
3
Квилиндши Хартман
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
23
Кинтен Тимбер
ЦП
6
Оркун Кекчю
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
90
Данило
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
РКС Ваалвейк
16
Марк Спенкелинк
ВР
2
Саид Бакари
ПЗ
2
Жоэл Перейра
ЦФ
17
Рой Куйперс
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
15
Лук Ваутерс
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
6
Вурнон Анита
ЦФ
26
Себбе Августинс
ЦФ
8
Флориан Джозефзун
ЦФ
24
Пелле Клемент
ЦФ
24
Хулен Лобете
ЦФ
Фейеноорд
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тимон Велленройтер
ВР
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
10
Ноа Науйокс
ЦП
10
Мохамед Таабуни
АП
10
Патрик Валемарк
ПВ
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
3-2-3-2
1
Вессен
2
Леливелд
4
Адевойе
33
ван ден Бейс
5
Лутонда
3
Гаари
11
Бель Хассани
5
Укили
8
Вруг
14
29
Крамер
4-2-3-1
1
Бейлов
2
Гертрейда
14
Расмуссен
3
Хартман
18
Траунер
23
Тимбер
6
Кекчю
24
Дилросун
17
Шиманьски
11
Идрисси
90
Данило
11
Бель Хассани
6
Анита
6
Анита
11
Бель Хассани
14
8
Джозефзун
8
Джозефзун
14
5
Лутонда
24
Клемент
24
Клемент
5
Лутонда
5
Укили
24
Лобете
24
Лобете
5
Укили
17
Шиманьски
27
Хольмгрен-Педерсен
27
Хольмгрен-Педерсен
17
Шиманьски
6
Кекчю
21
Торнстра
21
Торнстра
6
Кекчю
11
Идрисси
10
Валемарк
10
Валемарк
11
Идрисси
90
Данило
29
Хименес
29
Хименес
90
Данило
Остались в запасе
РКС Ваалвейк
Фейеноорд
16
Марк Спенкелинк
ВР
2
Саид Бакари
ПЗ
2
Жоэл Перейра
ЦФ
17
Рой Куйперс
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
15
Лук Ваутерс
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
26
Себбе Августинс
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
10
Мохамед Таабуни
АП
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тимон Велленройтер
ВР
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
10
Ноа Науйокс
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
16
Марк Спенкелинк
ВР
2
Саид Бакари
ПЗ
2
Жоэл Перейра
ЦФ
17
Рой Куйперс
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
15
Лук Ваутерс
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
26
Себбе Августинс
ЦФ
Остались в запасе
10
Мохамед Таабуни
АП
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тимон Велленройтер
ВР
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
10
Ноа Науйокс
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча РКС Ваалвейк - Фейеноорд
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Информация о матче
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