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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
РКС Ваалвейк - Фейеноорд
РКС Ваалвейк - Фейеноорд: обзор матча 04 ноября 2023
РКС Ваалвейк
04.11.2023, суббота, 20:45
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
1 : 2
Завершен
Фейеноорд
25'
Д. Клеонис
35'
К. Тимбер
64'
Б. Ньивкоп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РКС Ваалвейк - Фейеноорд
90'
Желтая карточка
Б. Ньивкоп
Замена
Т. Лутонда
️️️️
Г. Ремерато
88'
Замена
З. Баккали
️️️️
Д. Клеонис
74'
71'
Замена
М. Лопес
️️️️
К. Хартман
64'
ГОЛ! 1:2!
Б. Ньивкоп
Замена
Д. Мин
️️️️
М. Крамер
61'
Замена
Д. Брума
️️️️
Ф. Стеванович
46'
46'
Замена
А. Джаханбакш
️️️️
И. Пайшао
45'
+3
Пенальти не реализован!
С. Хименес
Красная карточка
Ш. Адевойе
45'
+1
42'
Желтая карточка
К. Хартман
35'
ГОЛ! 1:1!
К. Тимбер
ГОЛ! 1:0!
Д. Клеонис
Пас отдал
Г. Ремерато
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РКС Ваалвейк
16
Марк Спенкелинк
ВР
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ПЗ
10
Филип Стеванович
ЛВ
80
Годфрид Ремерато
ЦП
5
Крис Локеса
ЦП
5
Яссин Укили
ЦП
10
Денильо Клеонис
ПВ
29
Михаэль Крамер
(К)
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
(К)
ПЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
6
Рамир Зерруки
ЦП
23
Кинтен Тимбер
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
14
Калвин Стенгс
ПВ
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
РКС Ваалвейк
13
Joey Kesting
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
22
Раз Мейр
ПЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
8
Дауда Вайдман
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
9
Давид Мин
ЦФ
Фейеноорд
1
Тимон Велленройтер
ВР
31
Константинос Лампру
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
3
Томас Белен
ЦЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
44
Лео Сауэр
ЛВ
20
Томас ван дер Белт
ОП
32
Ондржей Лингр
ЦП
17
Антони Миламбо
АП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
4-3-2-1
16
Спенкелинк
2
Леливелд
4
Адевойе
14
Мейерс
3
Гаари
80
Ремерато
5
Локеса
5
Укили
10
Стеванович
10
Клеонис
29
Крамер
3-3-3-1
1
Бейлов
2
Гертрейда
17
Ганцко
3
Хартман
2
Ньивкоп
6
Зерруки
23
Тимбер
14
Стенгс
17
Иванушец
14
Пайшао
29
Хименес
80
Ремерато
5
Лутонда
5
Лутонда
80
Ремерато
10
Стеванович
25
Брума
25
Брума
10
Стеванович
10
Клеонис
11
Баккали
11
Баккали
10
Клеонис
29
Крамер
9
Мин
9
Мин
29
Крамер
3
Хартман
15
Лопес
15
Лопес
3
Хартман
14
Пайшао
11
Джаханбакш
11
Джаханбакш
14
Пайшао
Остались в запасе
РКС Ваалвейк
Фейеноорд
13
Joey Kesting
ВР
22
Раз Мейр
ПЗ
8
Дауда Вайдман
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
Главный тренер
Йозеф Остинг
1
Тимон Велленройтер
ВР
31
Константинос Лампру
ВР
3
Томас Белен
ЦЗ
20
Томас ван дер Белт
ОП
32
Ондржей Лингр
ЦП
17
Антони Миламбо
АП
24
Явайро Дилросун
ЛВ
44
Лео Сауэр
ЛВ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
13
Joey Kesting
ВР
22
Раз Мейр
ПЗ
8
Дауда Вайдман
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
Остались в запасе
1
Тимон Велленройтер
ВР
31
Константинос Лампру
ВР
3
Томас Белен
ЦЗ
20
Томас ван дер Белт
ОП
32
Ондржей Лингр
ЦП
17
Антони Миламбо
АП
24
Явайро Дилросун
ЛВ
44
Лео Сауэр
ЛВ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча РКС Ваалвейк - Фейеноорд
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Главный судья:
Пол Ван Букел
(Вирлингсбек)
Стадион:
Мандемакерс
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