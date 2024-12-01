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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Твенте - Гоу Эхед Иглс
Твенте - Гоу Эхед Иглс: обзор матча 01 декабря 2024
Твенте
01.12.2024, воскресенье, 16:30
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
3 : 2
Завершен
Гоу Эхед Иглс
44'
С. Ламмерс
72'
С. Стейн
81'
Б. Куйперс
24'
Я. Бреум
33'
Я. Бреум
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Твенте - Гоу Эхед Иглс
90'
Замена
М. Смит
️️️️
Э. Льянсана
85'
Замена
Б. Адеканье
️️️️
О. Антман
85'
Замена
С. Тенгстедт
️️️️
Э. Линтхорст
85'
Замена
F. Stokkers
️️️️
Д. Джеймс
Замена
А. Ван Хоренбек
️️️️
С. Стейн
85'
ГОЛ! 3:2!
Б. Куйперс
Пас отдал
Д. Ротс
81'
Замена
К. Эйтинг
️️️️
М. Влап
77'
Замена
С. Лтайеф
️️️️
М. ван Берген
77'
73'
Замена
М. Сюрай
️️️️
В. Эдвардсен
ГОЛ! 2:2!
С. Стейн
Пас отдал
М. Садилек
72'
Замена
Д. Ротс
️️️️
Р. ван Вольфсвинкел
71'
Замена
М. Садилек
️️️️
М. Брюнс
71'
Желтая карточка
М. Брюнс
61'
45'
+1
Желтая карточка
Я. Бреум
45'
+1
Желтая карточка
О. Валакер Эдвардсен
ГОЛ! 1:2!
С. Ламмерс
Пас отдал
С. Стейн
44'
33'
ГОЛ! 0:2!
Я. Бреум
Пас отдал
О. Антман
24'
ГОЛ! 0:1!
Я. Бреум
Пас отдал
О. Антман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
14
Густаф Лагербилке
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
5
Бас Куйперс
ЦЗ
28
Барт ван Рой
ПЗ
44
Юри Регер
ЦП
14
Мичел Влап
АП
14
Сем Стейн
АП
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
(К)
ЦФ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Гоу Эхед Иглс
22
Лука Плогман
ВР
5
Дин Джеймс
ЛЗ
3
Геррит Наубер
ЦЗ
4
Йорис Крамер
ЦЗ
20
Матс Дейл
(К)
ПЗ
10
Якоб Бреум
ЛВ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЛВ
24
Энрик Льянсана
ЦФ
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
11
Оливер Антман
ЦФ
16
Виктор Эдвардсен
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Твенте
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
39
Mats Rots
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
23
Михал Садилек
ЦП
41
Гейс Бесселинк
ЦП
14
Harrie Kuster
ЦП
6
Матиас Киоло
ЦП
47
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
11
Дан Ротс
ПВ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
Гоу Эхед Иглс
28
Jari De Busser
ВР
30
Sven Jansen
ВР
29
Аске Адельгор
ЛЗ
6
Джамал Амофа
ЦЗ
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
6
Калвин Твигт
ЦП
17
Матис Сюрай
ЦП
11
Бобби Адеканье
ЦФ
27
Finn Stokkers
ЦФ
36
Милан Смит
ЦФ
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
4-1-2-3
1
Уннершталь
14
Лагербилке
38
Брюнс
5
Куйперс
28
ван Рой
44
Регер
14
Стейн
14
Влап
29
Ламмерс
9
ван Вольфсвинкел
7
ван Берген
4-2-4
22
Плогман
20
Дейл
3
Наубер
4
Крамер
5
Джеймс
10
Бреум
20
Эдвардсен
16
Эдвардсен
11
Антман
8
Линтхорст
24
Льянсана
14
Влап
6
Эйтинг
6
Эйтинг
14
Влап
38
Брюнс
23
Садилек
23
Садилек
38
Брюнс
7
ван Берген
47
Лтайеф
47
Лтайеф
7
ван Берген
9
ван Вольфсвинкел
11
Ротс
11
Ротс
9
ван Вольфсвинкел
14
Стейн
5
Ван Хоренбек
5
Ван Хоренбек
14
Стейн
16
Эдвардсен
17
Сюрай
17
Сюрай
16
Эдвардсен
11
Антман
11
Адеканье
11
Адеканье
11
Антман
5
Джеймс
27
27
5
Джеймс
24
Льянсана
36
Смит
36
Смит
24
Льянсана
8
Линтхорст
10
Тенгстедт
10
Тенгстедт
8
Линтхорст
Остались в запасе
Твенте
Гоу Эхед Иглс
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
39
Mats Rots
ЦЗ
41
Гейс Бесселинк
ЦП
14
Harrie Kuster
ЦП
6
Матиас Киоло
ЦП
Главный тренер
Йозеф Остинг
28
Jari De Busser
ВР
30
Sven Jansen
ВР
29
Аске Адельгор
ЛЗ
6
Джамал Амофа
ЦЗ
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
6
Калвин Твигт
ЦП
Главный тренер
Рене Хак
Остались в запасе
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
39
Mats Rots
ЦЗ
41
Гейс Бесселинк
ЦП
14
Harrie Kuster
ЦП
6
Матиас Киоло
ЦП
Остались в запасе
28
Jari De Busser
ВР
30
Sven Jansen
ВР
29
Аске Адельгор
ЛЗ
6
Джамал Амофа
ЦЗ
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
6
Калвин Твигт
ЦП
Главный тренер
Йозеф Остинг
Главный тренер
Рене Хак
Статистика матча Твенте - Гоу Эхед Иглс
1
2
Всего ударов по воротам
26
10
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
12
0
Нарушения
8
6
Офсайды
1
3
Количество передач
527
426
Сейвы
2
5
Точность передач %
83
76
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
9
2
Удары из пределов штрафной
19
7
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
1.97
1.42
Матчи команд
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
2 : 1
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Гоу Эхед Иглс
- : -
06.12.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
4 : 0
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Информация о матче
Главный судья:
Йерун Маншот
Стадион:
Де Гролш Весте
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