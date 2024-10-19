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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд
Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд: обзор матча 19 октября 2024
Гоу Эхед Иглс
19.10.2024, суббота, 22:00
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
1 : 5
Завершен
Фейеноорд
81'
О. Валакер Эдвардсен
15'
И. Осман
22'
А. Миламбо
44'
К. Тимбер
58'
А. Уэда
77'
Х. Карранца
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд
ГОЛ! 1:5!
О. Валакер Эдвардсен
Пас отдал
Э. Линтхорст
81'
Замена
М. Смит
️️️️
Я. Бреум
78'
Замена
F. Stokkers
️️️️
В. Эдвардсен
78'
77'
ГОЛ! 0:5!
Х. Карранца
Пас отдал
Х. Ин Бом
74'
Замена
Р. Зерруки
️️️️
А. Миламбо
73'
Замена
Х. Карранца
️️️️
А. Уэда
68'
Замена
Г. Смал
️️️️
У. Буэно
65'
Замена
Т. Белен
️️️️
Г. Траунер
65'
Замена
Л. Иванушец
️️️️
И. Пайшао
Замена
Р. Вейенберг
️️️️
А. Адельгор
63'
Замена
М. Сюрай
️️️️
Б. Адеканье
63'
Замена
О. Валакер Эдвардсен
️️️️
О. Антман
62'
58'
ГОЛ! 0:4!
А. Уэда
Пас отдал
И. Осман
44'
ГОЛ! 0:3!
К. Тимбер
Пас отдал
И. Осман
42'
Желтая карточка
Х. Ин Бом
31'
Желтая карточка
Г. Траунер
22'
ГОЛ! 0:2!
А. Миламбо
Желтая карточка
А. Адельгор
19'
15'
ГОЛ! 0:1!
И. Осман
Пас отдал
И. Пайшао
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гоу Эхед Иглс
22
Лука Плогман
ВР
29
Аске Адельгор
ЛЗ
3
Геррит Наубер
ЦЗ
4
Йорис Крамер
ЦЗ
20
Матс Дейл
(К)
ПЗ
10
Якоб Бреум
ЛВ
16
Виктор Эдвардсен
ЦФ
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
24
Энрик Льянсана
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
11
Оливер Антман
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Фейеноорд
1
Тимон Велленройтер
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
3
Уго Буэно
ЛЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
16
Хван Ин Бом
ЦП
23
Кинтен Тимбер
(К)
ЦП
17
Антони Миламбо
АП
18
Аясэ Уэда
ЦФ
15
Ибрахим Осман
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Гоу Эхед Иглс
30
Sven Jansen
ВР
28
Jari De Busser
ВР
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
6
Джамал Амофа
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЛВ
15
Роббин Вейенберг
ЦП
17
Матис Сюрай
ЦП
6
Калвин Твигт
ЦП
27
Finn Stokkers
ЦФ
36
Милан Смит
ЦФ
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
1
Пламен Андреев
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
4
Джейланд Митчелл
ЦЗ
3
Томас Белен
ЦЗ
26
Гивайро Рид
ПЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
9
Хулиан Карранца
ЦФ
23
Анис Хадж Мусса
ЦФ
4-1-5
22
Плогман
29
Адельгор
3
Наубер
4
Крамер
20
Дейл
10
Бреум
8
Линтхорст
11
Антман
11
Адеканье
24
Льянсана
16
Эдвардсен
4-2-2-2
1
Велленройтер
3
Лотомба
18
Траунер
17
Ганцко
3
Буэно
16
Ин Бом
23
Тимбер
17
Миламбо
14
Пайшао
15
Осман
18
Уэда
29
Адельгор
15
Вейенберг
15
Вейенберг
29
Адельгор
11
Адеканье
17
Сюрай
17
Сюрай
11
Адеканье
11
Антман
20
Эдвардсен
20
Эдвардсен
11
Антман
16
Эдвардсен
27
27
16
Эдвардсен
10
Бреум
36
Смит
36
Смит
10
Бреум
3
Буэно
5
Смал
5
Смал
3
Буэно
18
Траунер
3
Белен
3
Белен
18
Траунер
17
Миламбо
6
Зерруки
6
Зерруки
17
Миламбо
14
Пайшао
17
Иванушец
17
Иванушец
14
Пайшао
18
Уэда
9
Карранца
9
Карранца
18
Уэда
Остались в запасе
Гоу Эхед Иглс
Фейеноорд
30
Sven Jansen
ВР
28
Jari De Busser
ВР
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
6
Джамал Амофа
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
6
Калвин Твигт
ЦП
Главный тренер
Рене Хак
1
Джастин Бейлов
ВР
1
Пламен Андреев
ВР
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
4
Джейланд Митчелл
ЦЗ
26
Гивайро Рид
ПЗ
23
Анис Хадж Мусса
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Остались в запасе
30
Sven Jansen
ВР
28
Jari De Busser
ВР
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
6
Джамал Амофа
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
6
Калвин Твигт
ЦП
Остались в запасе
1
Джастин Бейлов
ВР
1
Пламен Андреев
ВР
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
4
Джейланд Митчелл
ЦЗ
26
Гивайро Рид
ПЗ
23
Анис Хадж Мусса
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Главный тренер
Брайан Приске
Статистика матча Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд
1
2
Всего ударов по воротам
8
23
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
6
Нарушения
10
6
Количество передач
425
506
Сейвы
2
3
Точность передач %
83
90
Удары мимо ворот
2
10
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
0
14
Удары из-за пределов штрафной
8
9
xG (ожидаемые голы)
0.4
2.27
Матчи команд
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Гоу Эхед Иглс
- : -
06.12.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
4 : 0
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
1 : 1
29.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
1 : 1
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Martin Van den Kerkhof, Netherlands
Стадион:
Аделааршорст
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