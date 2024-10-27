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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс
АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс: обзор матча 27 октября 2024
АЗ Алкмаар
27.10.2024, воскресенье, 22:00
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
2 : 2
Завершен
Гоу Эхед Иглс
35'
Т. Пэррот (П)
49'
Д. Касиус
51'
Г. Наубер
85'
В. Эдвардсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс
Замена
Д. Аддаи
️️️️
Э. Поку
90'
+4
90'
+1
Желтая карточка
В. Эдвардсен
90'
Желтая карточка
F. Stokkers
Замена
D. Kwakman
️️️️
К. Белич
88'
Желтая карточка
М. де Вит
86'
85'
ГОЛ! 2:2!
В. Эдвардсен
Пас отдал
О. Антман
84'
Замена
Д. Джеймс
️️️️
А. Адельгор
84'
Замена
М. Смит
️️️️
Э. Линтхорст
Замена
М. Лахдо
️️️️
Д. Касиус
81'
Замена
М. Мердинк
️️️️
Т. Пэррот
81'
76'
Замена
F. Stokkers
️️️️
Б. Адеканье
Желтая карточка
Д. Касиус
69'
64'
Замена
О. Антман
️️️️
О. Валакер Эдвардсен
51'
ГОЛ! 2:1!
Г. Наубер
Пас отдал
Я. Бреум
ГОЛ! 2:0!
Д. Касиус
Пас отдал
Т. Пэррот
49'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Пэррот
35'
Желтая карточка
С. Мейнанс
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
2
Сейя Майкума
ПЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
17
Кристиян Белич
ОП
8
Йорди Класи
(К)
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
17
Эрнест Поку
ЦФ
19
Трой Пэррот
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Гоу Эхед Иглс
22
Лука Плогман
ВР
29
Аске Адельгор
ЛЗ
3
Геррит Наубер
ЦЗ
4
Йорис Крамер
ЦЗ
20
Матс Дейл
(К)
ПЗ
10
Якоб Бреум
ЛВ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЛВ
24
Энрик Льянсана
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
16
Виктор Эдвардсен
ЦФ
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
АЗ Алкмаар
41
Йерун Зут
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
22
Элайджа Дейкстра
ЦЗ
15
Майкель Лахдо
ЛВ
21
Dave Kwakman
ЦП
62
Enoch Mastoras
ЦП
42
Джейден Аддаи
ПВ
3
Jorn Berkhout
ЦФ
11
Ро-Занжело Даал
ЦФ
9
Мекс Мердинк
ЦФ
Гоу Эхед Иглс
30
Sven Jansen
ВР
28
Jari De Busser
ВР
5
Дин Джеймс
ЛЗ
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
6
Джамал Амофа
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
6
Калвин Твигт
ЦП
15
Роббин Вейенберг
ЦП
17
Матис Сюрай
ЦП
27
Finn Stokkers
ЦФ
36
Милан Смит
ЦФ
11
Оливер Антман
ЦФ
4-2-2-2
1
Овусу-Одуро
34
де Вит
2
Майкума
5
Пенетра
30
Касиус
6
Коопмейнерс
17
Белич
8
Класи
21
Мейнанс
19
Пэррот
17
Поку
4-2-4
22
Плогман
20
Дейл
3
Наубер
4
Крамер
29
Адельгор
10
Бреум
20
Эдвардсен
8
Линтхорст
16
Эдвардсен
11
Адеканье
24
Льянсана
17
Белич
21
21
17
Белич
30
Касиус
15
Лахдо
15
Лахдо
30
Касиус
17
Поку
42
Аддаи
42
Аддаи
17
Поку
19
Пэррот
9
Мердинк
9
Мердинк
19
Пэррот
29
Адельгор
5
Джеймс
5
Джеймс
29
Адельгор
11
Адеканье
27
27
11
Адеканье
8
Линтхорст
36
Смит
36
Смит
8
Линтхорст
20
Эдвардсен
11
Антман
11
Антман
20
Эдвардсен
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Гоу Эхед Иглс
41
Йерун Зут
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
22
Элайджа Дейкстра
ЦЗ
62
Enoch Mastoras
ЦП
3
Jorn Berkhout
ЦФ
11
Ро-Занжело Даал
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
30
Sven Jansen
ВР
28
Jari De Busser
ВР
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
6
Джамал Амофа
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
6
Калвин Твигт
ЦП
15
Роббин Вейенберг
ЦП
17
Матис Сюрай
ЦП
Главный тренер
Рене Хак
Остались в запасе
41
Йерун Зут
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
22
Элайджа Дейкстра
ЦЗ
62
Enoch Mastoras
ЦП
3
Jorn Berkhout
ЦФ
11
Ро-Занжело Даал
ЦФ
Остались в запасе
30
Sven Jansen
ВР
28
Jari De Busser
ВР
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
6
Джамал Амофа
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
6
Калвин Твигт
ЦП
15
Роббин Вейенберг
ЦП
17
Матис Сюрай
ЦП
Главный тренер
Мартен Мартенс
Главный тренер
Рене Хак
Статистика матча АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс
3
2
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
6
Нарушения
9
6
Количество передач
616
430
Сейвы
1
4
Точность передач %
86
80
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.73
1.21
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
0 : 0
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
2 : 4
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Гоу Эхед Иглс
- : -
06.12.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
4 : 0
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Информация о матче
Главный судья:
Richard Martens, Netherlands
Стадион:
АФАС Штадион
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