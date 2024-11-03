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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гоу Эхед Иглс - Зволле
Гоу Эхед Иглс - Зволле: обзор матча 03 ноября 2024
Гоу Эхед Иглс
03.11.2024, воскресенье, 14:15
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
2 : 2
Завершен
Зволле
47'
О. Валакер Эдвардсен
67'
Э. Льянсана
20'
Д. ван ден Берг
25'
Х. Монтейру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гоу Эхед Иглс - Зволле
Замена
К. Твигт
️️️️
Э. Льянсана
88'
85'
Замена
E. Reijnders
️️️️
А. Эль-Аззузи
Замена
F. Stokkers
️️️️
В. Эдвардсен
85'
Замена
М. Сюрай
️️️️
О. Валакер Эдвардсен
85'
77'
Замена
О. Веланас
️️️️
D. van der Haar
77'
Замена
Т. Лутонда
️️️️
Д. Мбайо
77'
Замена
Н. Фихтингер
️️️️
Х. Монтейру
ГОЛ! 2:2!
Э. Льянсана
Пас отдал
О. Антман
67'
Замена
О. Антман
️️️️
Б. Адеканье
59'
Замена
Д. Джеймс
️️️️
А. Адельгор
59'
Желтая карточка
А. Адельгор
56'
54'
Замена
K. de Rooij
️️️️
Ф. Крастев
ГОЛ! 1:2!
О. Валакер Эдвардсен
Пас отдал
Э. Льянсана
47'
35'
Желтая карточка
Д. ван ден Берг
25'
ГОЛ! 0:2!
Х. Монтейру
Пас отдал
Д. Мбайо
20'
ГОЛ! 0:1!
Д. ван ден Берг
Пас отдал
Д. Мбайо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гоу Эхед Иглс
22
Лука Плогман
ВР
29
Аске Адельгор
ЛЗ
3
Геррит Наубер
ЦЗ
4
Йорис Крамер
ЦЗ
20
Матс Дейл
(К)
ПЗ
10
Якоб Бреум
ЛВ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЛВ
16
Виктор Эдвардсен
ЦФ
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
24
Энрик Льянсана
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Зволле
1
Jasper Schendelaar
ВР
33
Damian van der Haar
ЦЗ
34
Ануар Эль-Аззузи
ЦЗ
3
Анселмо Гарсия МакНалти
ЦЗ
3
Оливье Аэртссен
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
11
Дилан Мбайо
ЛВ
10
Филип Крастев
ЦП
35
Хамиру Монтейру
ЦП
34
Дави ван ден Берг
(К)
ЦП
9
Дилан Венте
ЦФ
Главный тренер
Джонни Янсен
Гоу Эхед Иглс
33
Нандо Вердони
ВР
28
Jari De Busser
ВР
5
Дин Джеймс
ЛЗ
6
Джамал Амофа
ЦЗ
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
6
Калвин Твигт
ЦП
17
Матис Сюрай
ЦП
11
Оливер Антман
ЦФ
27
Finn Stokkers
ЦФ
36
Милан Смит
ЦФ
Зволле
25
Kenneth Vermeer
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
30
Райан Томас
ЦП
34
Ник Фихтингер
ЦП
37
Mohamed Oukhattou
ЦП
5
Teun Gijselhart
ЦП
18
Одиссеус Веланас
АП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
22
Kaj de Rooij
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
37
Брейдон Ману
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
4-2-4
22
Плогман
29
Адельгор
3
Наубер
4
Крамер
20
Дейл
20
Эдвардсен
10
Бреум
16
Эдвардсен
11
Адеканье
24
Льянсана
8
Линтхорст
3-2-3-1-1
1
34
Эль-Аззузи
3
Гарсия МакНалти
3
Аэртссен
2
Флоранус
33
10
Крастев
35
Монтейру
34
ван ден Берг
11
Мбайо
9
Венте
29
Адельгор
5
Джеймс
5
Джеймс
29
Адельгор
24
Льянсана
6
Твигт
6
Твигт
24
Льянсана
20
Эдвардсен
17
Сюрай
17
Сюрай
20
Эдвардсен
11
Адеканье
11
Антман
11
Антман
11
Адеканье
16
Эдвардсен
27
27
16
Эдвардсен
11
Мбайо
5
Лутонда
5
Лутонда
11
Мбайо
35
Монтейру
34
Фихтингер
34
Фихтингер
35
Монтейру
33
18
Веланас
18
Веланас
33
10
Крастев
22
22
10
Крастев
34
Эль-Аззузи
23
23
34
Эль-Аззузи
Остались в запасе
Гоу Эхед Иглс
Зволле
33
Нандо Вердони
ВР
28
Jari De Busser
ВР
6
Джамал Амофа
ЦЗ
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
36
Милан Смит
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
25
Kenneth Vermeer
ВР
30
Райан Томас
ЦП
37
Mohamed Oukhattou
ЦП
5
Teun Gijselhart
ЦП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
37
Брейдон Ману
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
Главный тренер
Джонни Янсен
Остались в запасе
33
Нандо Вердони
ВР
28
Jari De Busser
ВР
6
Джамал Амофа
ЦЗ
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
36
Милан Смит
ЦФ
Остались в запасе
25
Kenneth Vermeer
ВР
30
Райан Томас
ЦП
37
Mohamed Oukhattou
ЦП
5
Teun Gijselhart
ЦП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
37
Брейдон Ману
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Главный тренер
Джонни Янсен
Статистика матча Гоу Эхед Иглс - Зволле
1
1
Всего ударов по воротам
16
5
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
9
5
Нарушения
12
12
Офсайды
2
1
Количество передач
388
413
Сейвы
1
4
Точность передач %
72
74
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
7
0
Удары из пределов штрафной
13
2
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
2.69
0.42
Матчи команд
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Гоу Эхед Иглс
- : -
06.12.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
4 : 0
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
0 : 0
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Главный судья:
Бас Нейхейс
(Энсхеде)
Стадион:
Аделааршорст
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