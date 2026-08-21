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«Херенвен» – «Зволле»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027

21 августа 2026 12:56
Херенвен - Зволле
22 авг. 2026, суббота 22:00 | Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Перейти в онлайн матча
1.87
Победа «Херенвена» с форой (-1)
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Матч 3 тура чемпионата Нидерландов между «Херенвеном» и «Зволле» пройдет 22 августа 2026 года в Херенвене на стадионе «Абе Ленстра». Хозяева уверенно стартовали, набрав четыре очка в двух турах, и расположились на восьмом месте. Гости, напротив, переживают глубочайший кризис – семь поражений подряд, нуль очков в чемпионате и 15-я строчка в таблице. При этом «Херенвен» имеет подавляющее преимущество в очных встречах – не проигрывает в девяти из одиннадцати последних матчей «Зволле» и забивает в десяти из них. Сможет ли аутсайдер прервать свою чeрную серию в гостях, или хозяева продолжат доминировать и одержат уверенную победу?

Кто победит в матче

«Херенвен» подходит к игре в отличном тонусе. Команда не проигрывает в пяти из семи последних матчей, а в атаке демонстрирует впечатляющую результативность – в среднем 2,40 гола за последние пять игр, забивая в пяти матчах подряд. В очных встречах с «Зволле» хозяева забивают в десяти последних матчах, что говорит о полной уверенности против этого соперника. В стартовых турах «Херенвен» обыграл «Твенте» (1:0) и сыграл вничью с «Аяксом» (2:2). Однако оборона хозяев небезупречна – в среднем 2,20 пропущенного мяча за последние пять игр, что даeт «Зволле» шанс на гол. Тем не менее класс и форма хозяев должны позволить им доминировать на своeм поле.

«Зволле» находится в критическом состоянии. Команда проиграла семь последних матчей, а в атаке действует крайне слабо – в среднем 0,60 гола за последние пять игр. При этом оборона гостей катастрофична: в среднем 2,40 пропущенных мяча за пять матчей, и они пропускают в семи последних встречах. В стартовых турах «Зволле» уступил «Аяксу» (0:2) и «Твенте» (1:3). В очных встречах с «Херенвеном» гости забивают в пяти последних матчах, что даeт слабую надежду на гол, но их общая форма не позволяет рассчитывать на очки. Выездные матчи против «Херенвена» складываются для них неудачно, и нынешний кризис лишь усугубляет ситуацию.

Итоговый вывод: «Херенвен» является безоговорочным фаворитом благодаря отличной форме, мощной атаке и подавляющему преимуществу в очных встречах. «Зволле» не может выиграть семь матчей подряд и имеет катастрофическую оборону, что делает победу хозяев с разницей как минимум в два мяча наиболее вероятным сценарием.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Херенвен» имеет перевес: 17 побед против 11 у «Зволле», ещe 8 матчей завершились вничью. При этом «Херенвен» не проигрывает в девяти из одиннадцати последних очных встреч и забивает в десяти из них. Текущая форма «Зволле» – семь поражений подряд, у «Херенвена» – стабильная атака и уверенность в матчах с этим соперником. Разница в классе и турнирном положении делает победу хозяев практически неизбежной.

Личные встречи
Побед - 10 (37%)
Ничьих - 8 (30%)
Побед - 9 (33%)
40
Забитых мячей
38
1.48
В среднем за матч
1.41
4:0
Крупнейшая победа
5:2
Самый результативный матч
Голландия. Эредивизие, 18 тур
Зволле
5 : 2
16.01.2016
Херенвен
Самая крупная ничья
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Зволле
2 : 2
13.01.2024
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Херенвен
0 : 2
22.08.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 23 тур
Херенвен
4 : 2
15.02.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
2 : 1
28.11.2025
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 23 тур
Зволле
1 : 1
16.02.2025
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Херенвен
1 : 1
06.10.2024
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 24 тур
Херенвен
2 : 0
03.03.2024
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Зволле
2 : 2
13.01.2024
Херенвен
Голландия. Эредивизие, 20 тур
Херенвен
0 : 1
22.01.2022
Зволле
Голландия. Эредивизие, 8 тур
Зволле
0 : 1
02.10.2021
Херенвен
Голландия. Эредивизие, 30 тур
Херенвен
0 : 2
24.04.2021
Зволле
Голландия. Эредивизие, 24 тур
Зволле
4 : 1
26.02.2021
Херенвен
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Зволле
0 : 0
25.04.2020
Херенвен
Голландия. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
1 : 0
05.10.2019
Зволле
Голландия. Эредивизие, 21 тур
Херенвен
1 : 1
09.02.2019
Зволле
Голландия. Эредивизие, 1 тур
Зволле
2 : 3
10.08.2018
Херенвен
Голландия. Эредивизие, 22 тур
Зволле
3 : 2
06.02.2018
Херенвен
Голландия. Эредивизие, 13 тур
Херенвен
1 : 2
25.11.2017
Зволле
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Зволле
2 : 1
07.05.2017
Херенвен
Голландия. Эредивизие, 4 тур
Херенвен
1 : 0
27.08.2016
Зволле
Голландия. Эредивизие, 18 тур
Зволле
5 : 2
16.01.2016
Херенвен
Голландия. Эредивизие, 4 тур
Херенвен
1 : 1
29.08.2015
Зволле
Голландия. Эредивизие, 22 тур
Херенвен
4 : 0
07.02.2015
Зволле
Голландия. Эредивизие, 10 тур
Зволле
2 : 2
26.10.2014
Херенвен
Голландия. Эредивизие, 27 тур
Херенвен
3 : 0
08.03.2014
Зволле
Голландия. Эредивизие, 17 тур
Зволле
1 : 2
13.12.2013
Херенвен
Голландия. Эредивизие, 20 тур
Зволле
1 : 1
26.01.2013
Херенвен
Голландия. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
2 : 1
04.11.2012
Зволле
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Херенвен
1
Bernt Klaverboer
ВР
19
Василиос Загаритис
ЛЗ
4
Сэм Керстен
ЦЗ
3
M. Willemsen
(К) ЦЗ
45
Оливер Бреуде
ПЗ
16
Marcus Linday
ЦП
6
Дирк Пропер
ЦП
10
Ринго Мервелд
АП
7
Максенс Ривера
ПВ
9
Дилан Венте
ЦФ
20
Якоб Тренсков
РФ
Главный тренер
Хенк Брюгге
Зволле
1
Jasper Schendelaar
ВР
24
Ник Виргевер
ЦЗ
28
Симон Гравес
ЦЗ
3
Оливье Аэртссен
ЦЗ
33
Damian van der Haar
ЦЗ
11
Дилан Мбайо
ЛВ
30
Райан Томас
(К) ЦП
25
Тейс Остинг
АП
10
Koen Kostons
ЦФ
8
Tobias Sommer
ЦФ
9
Elias Sørensen
ЦФ
Главный тренер
Джонни Янсен
Херенвен
44
Андриес Нопперт
ВР
30
Timo Schreuder
ВР
27
Николай Хопланд
ЦЗ
28
Християн Петров
ЦЗ
23
D. Bladi
ЦЗ
41
Jimte Scholten
ЦЗ
20
Лук Броуверс
ОП
8
Nolhan Courtens
ЦП
14
Levi Smans
ЦП
11
Люка Ойен
АП
29
Ланрой Машин
ЦФ
Зволле
16
Tom de Graaff
ВР
41
Duke Verduin
ВР
42
Dylan Ruward
ЦЗ
4
Тейс Велтхуйс
ЦЗ
22
Ибрахим Сиссоко
ЛВ
34
Ник Фихтингер
ОП
37
Gilles van der Wal
ЦП
26
Jadiel Pereira da Gama
ЦП
20
Gabriel Reiziger
ЦП
38
Givaro Rahajaan
ЦП
18
Одиссеус Веланас
АП
4-2-2-2
1
19
Загаритис
4
Керстен
3
45
Бреуде
16
6
Пропер
10
Мервелд
7
Ривера
9
Венте
20
Тренсков
4-1-2-3
1
28
Гравес
3
Аэртссен
33
24
Виргевер
30
Томас
25
Остинг
11
Мбайо
9
8
10
7
Ривера
29
Машин
29
Машин
7
Ривера
10
Мервелд
20
Броуверс
20
Броуверс
10
Мервелд
45
Бреуде
28
Петров
28
Петров
45
Бреуде
6
Пропер
14
14
6
Пропер
11
Мбайо
20
20
11
Мбайо
10
18
Веланас
18
Веланас
10
25
Остинг
4
Велтхуйс
4
Велтхуйс
25
Остинг
9
22
Сиссоко
22
Сиссоко
9
Остались в запасе
Херенвен
Зволле
27
Николай Хопланд
ЦЗ
8
Nolhan Courtens
ЦП
11
Люка Ойен
АП
44
Андриес Нопперт
ВР
30
Timo Schreuder
ВР
23
D. Bladi
ЦЗ
41
Jimte Scholten
ЦЗ
Главный тренер
Хенк Брюгге
37
Gilles van der Wal
ЦП
26
Jadiel Pereira da Gama
ЦП
34
Ник Фихтингер
ОП
42
Dylan Ruward
ЦЗ
16
Tom de Graaff
ВР
41
Duke Verduin
ВР
38
Givaro Rahajaan
ЦП
Главный тренер
Джонни Янсен
Остались в запасе
27
Николай Хопланд
ЦЗ
8
Nolhan Courtens
ЦП
11
Люка Ойен
АП
44
Андриес Нопперт
ВР
30
Timo Schreuder
ВР
23
D. Bladi
ЦЗ
41
Jimte Scholten
ЦЗ
Остались в запасе
37
Gilles van der Wal
ЦП
26
Jadiel Pereira da Gama
ЦП
34
Ник Фихтингер
ОП
42
Dylan Ruward
ЦЗ
16
Tom de Graaff
ВР
41
Duke Verduin
ВР
38
Givaro Rahajaan
ЦП
Главный тренер
Хенк Брюгге
Главный тренер
Джонни Янсен
Херенвен
Точно не сыграют
Mats Egbring
ЦЗ
Зволле
Точно не сыграют
Юнес Намли
ЦП
J. Burger
Шерел Флоранус
ПЗ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Херенвена» с разницей как минимум в два мяча. Феноменальная атака хозяев, их уверенность в очных встречах и затяжной кризис «Зволле» (семь поражений подряд) не оставляют сомнений в исходе. Гости могут забить, но их оборона слишком уязвима, чтобы рассчитывать на очки. Рекомендуемая ставка – победа «Херенвена» с форой (-1) с коэффициентом 1.87. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3 тура чемпионата Нидерландов между «Херенвеном» и «Зволле» состоится 22 августа 2026 года в Херенвене на стадионе «Абе Ленстра» и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Херенвен» – «Зволле»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027

1.87
Победа «Херенвена» с форой (-1)
Сделать ставку
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Автор: Ланьков Роман
Нидерланды. Эредивизие Зволле Херенвен
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