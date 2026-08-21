Матч 3 тура чемпионата Нидерландов между «Херенвеном» и «Зволле» пройдет 22 августа 2026 года в Херенвене на стадионе «Абе Ленстра». Хозяева уверенно стартовали, набрав четыре очка в двух турах, и расположились на восьмом месте. Гости, напротив, переживают глубочайший кризис – семь поражений подряд, нуль очков в чемпионате и 15-я строчка в таблице. При этом «Херенвен» имеет подавляющее преимущество в очных встречах – не проигрывает в девяти из одиннадцати последних матчей «Зволле» и забивает в десяти из них. Сможет ли аутсайдер прервать свою чeрную серию в гостях, или хозяева продолжат доминировать и одержат уверенную победу?

Кто победит в матче

«Херенвен» подходит к игре в отличном тонусе. Команда не проигрывает в пяти из семи последних матчей, а в атаке демонстрирует впечатляющую результативность – в среднем 2,40 гола за последние пять игр, забивая в пяти матчах подряд. В очных встречах с «Зволле» хозяева забивают в десяти последних матчах, что говорит о полной уверенности против этого соперника. В стартовых турах «Херенвен» обыграл «Твенте» (1:0) и сыграл вничью с «Аяксом» (2:2). Однако оборона хозяев небезупречна – в среднем 2,20 пропущенного мяча за последние пять игр, что даeт «Зволле» шанс на гол. Тем не менее класс и форма хозяев должны позволить им доминировать на своeм поле.

«Зволле» находится в критическом состоянии. Команда проиграла семь последних матчей, а в атаке действует крайне слабо – в среднем 0,60 гола за последние пять игр. При этом оборона гостей катастрофична: в среднем 2,40 пропущенных мяча за пять матчей, и они пропускают в семи последних встречах. В стартовых турах «Зволле» уступил «Аяксу» (0:2) и «Твенте» (1:3). В очных встречах с «Херенвеном» гости забивают в пяти последних матчах, что даeт слабую надежду на гол, но их общая форма не позволяет рассчитывать на очки. Выездные матчи против «Херенвена» складываются для них неудачно, и нынешний кризис лишь усугубляет ситуацию.

Итоговый вывод: «Херенвен» является безоговорочным фаворитом благодаря отличной форме, мощной атаке и подавляющему преимуществу в очных встречах. «Зволле» не может выиграть семь матчей подряд и имеет катастрофическую оборону, что делает победу хозяев с разницей как минимум в два мяча наиболее вероятным сценарием.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Херенвен» имеет перевес: 17 побед против 11 у «Зволле», ещe 8 матчей завершились вничью. При этом «Херенвен» не проигрывает в девяти из одиннадцати последних очных встреч и забивает в десяти из них. Текущая форма «Зволле» – семь поражений подряд, у «Херенвена» – стабильная атака и уверенность в матчах с этим соперником. Разница в классе и турнирном положении делает победу хозяев практически неизбежной.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Херенвена» с разницей как минимум в два мяча. Феноменальная атака хозяев, их уверенность в очных встречах и затяжной кризис «Зволле» (семь поражений подряд) не оставляют сомнений в исходе. Гости могут забить, но их оборона слишком уязвима, чтобы рассчитывать на очки. Рекомендуемая ставка – победа «Херенвена» с форой (-1) с коэффициентом 1.87. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3 тура чемпионата Нидерландов между «Херенвеном» и «Зволле» состоится 22 августа 2026 года в Херенвене на стадионе «Абе Ленстра» и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.