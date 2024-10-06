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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Херенвен - Зволле
Херенвен - Зволле: обзор матча 06 октября 2024
Херенвен
06.10.2024, воскресенье, 15:30
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
1 : 1
Завершен
Зволле
10'
D. Rallis
3'
Д. ван ден Берг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Херенвен - Зволле
Желтая карточка
Д. Халл
90'
+2
90'
+2
Желтая карточка
K. de Rooij
Замена
Ч. Наннели
️️️️
И. Себауи
88'
Замена
Д. Халл
️️️️
О. Бреуде
88'
84'
Желтая карточка
Р. Томас
80'
Замена
K. de Rooij
️️️️
Ю. Намли
80'
Замена
Р. Томас
️️️️
Д. Мбайо
80'
Замена
Т. Лутонда
️️️️
D. van der Haar
Замена
L. Smans
️️️️
С. Ольссон
74'
Замена
А. Конде
️️️️
Э. Ван Э
74'
68'
Замена
О. Веланас
️️️️
Ф. Крастев
Желтая карточка
Э. Ван Э
65'
Замена
Д. Карлсбакк
️️️️
D. Rallis
64'
ГОЛ! 1:1!
D. Rallis
Пас отдал
Я. Тренсков
10'
3'
ГОЛ! 0:1!
Д. ван ден Берг
Пас отдал
Д. Мбайо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херенвен
13
Mickey van der Hart
ВР
27
Николай Хопланд
ЦЗ
4
Павел Бохневич
ЦЗ
27
Матс Келерт
ЛВ
20
Лук Броуверс
(К)
ОП
45
Оливер Бреуде
ЦП
6
Эспен Ван Э
ЦП
10
Симон Ольссон
ЦП
10
Илияс Себауи
ЦП
20
Якоб Тренсков
ЦФ
9
Dimitris Rallis
ЦФ
Главный тренер
Робин ван Перси
Зволле
1
Jasper Schendelaar
ВР
34
Ануар Эль-Аззузи
ЦЗ
3
Анселмо Гарсия МакНалти
ЦЗ
33
Damian van der Haar
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
11
Дилан Мбайо
ЛВ
7
Юнес Намли
(К)
ЦП
35
Хамиру Монтейру
ЦП
10
Филип Крастев
ЦП
34
Дави ван ден Берг
ЦП
9
Дилан Венте
ЦФ
Главный тренер
Джонни Янсен
Херенвен
44
Андриес Нопперт
ВР
4
Сэм Керстен
ЦЗ
12
Дензел Халл
ПЗ
25
Melle Witteveen
ЦП
6
Isaiah Ahmed
ЦП
6
Амара Конде
ЦП
14
Levi Smans
ЦП
7
Че Наннели
ПВ
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
Зволле
25
Kenneth Vermeer
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
3
Оливье Аэртссен
ЦЗ
34
Ник Фихтингер
ЦП
30
Райан Томас
ЦП
5
Teun Gijselhart
ЦП
18
Одиссеус Веланас
АП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
22
Kaj de Rooij
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
37
Брейдон Ману
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
2-1-4-1-2
13
27
Хопланд
4
Бохневич
20
Броуверс
45
Бреуде
10
Ольссон
10
Себауи
6
Ван Э
27
Келерт
9
20
Тренсков
4-4-1-1
1
2
Флоранус
3
Гарсия МакНалти
33
34
Эль-Аззузи
35
Монтейру
10
Крастев
34
ван ден Берг
7
Намли
11
Мбайо
9
Венте
45
Бреуде
12
Халл
12
Халл
45
Бреуде
6
Ван Э
6
Конде
6
Конде
6
Ван Э
10
Ольссон
14
14
10
Ольссон
10
Себауи
7
Наннели
7
Наннели
10
Себауи
9
11
Карлсбакк
11
Карлсбакк
9
33
5
Лутонда
5
Лутонда
33
11
Мбайо
30
Томас
30
Томас
11
Мбайо
10
Крастев
18
Веланас
18
Веланас
10
Крастев
7
Намли
22
22
7
Намли
Остались в запасе
Херенвен
Зволле
44
Андриес Нопперт
ВР
4
Сэм Керстен
ЦЗ
25
Melle Witteveen
ЦП
6
Isaiah Ahmed
ЦП
23
Jan Bekkema
ЦФ
Главный тренер
Робин ван Перси
25
Kenneth Vermeer
ВР
3
Оливье Аэртссен
ЦЗ
34
Ник Фихтингер
ЦП
5
Teun Gijselhart
ЦП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
37
Брейдон Ману
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
Главный тренер
Джонни Янсен
Остались в запасе
44
Андриес Нопперт
ВР
4
Сэм Керстен
ЦЗ
25
Melle Witteveen
ЦП
6
Isaiah Ahmed
ЦП
23
Jan Bekkema
ЦФ
Остались в запасе
25
Kenneth Vermeer
ВР
3
Оливье Аэртссен
ЦЗ
34
Ник Фихтингер
ЦП
5
Teun Gijselhart
ЦП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
37
Брейдон Ману
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
Главный тренер
Робин ван Перси
Главный тренер
Джонни Янсен
Статистика матча Херенвен - Зволле
2
2
Всего ударов по воротам
15
6
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
2
Нарушения
14
10
Офсайды
0
1
Количество передач
479
426
Сейвы
1
3
Точность передач %
79
81
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
1.74
0.42
Матчи команд
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Главный судья:
Joey Kooij, Netherlands
Стадион:
Абе Ленстра
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