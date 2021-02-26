Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Зволле - Херенвен
Зволле - Херенвен: обзор матча 26 февраля 2021
Зволле
26.02.2021, пятница, 22:00
Голландия. Эредивизие, 24 тур
4 : 1
Завершен
Херенвен
52'
В. Мисиджан
70'
Т. Бейтинк
89'
B. Van Polen
90+2'
E. Reijnders
27'
М. ван Берген
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зволле - Херенвен
ГОЛ! 4:1!
E. Reijnders
90'
+2
ГОЛ! 3:1!
B. Van Polen
Пас отдал
И. Ферай
89'
Замена
Ю. Накаяма
️️️️
М. Саймак
85'
Замена
И. Ферай
️️️️
В. Мисиджан
85'
84'
Желтая карточка
С. Де Йонг
83'
Желтая карточка
Д. Верман
Замена
E. Reijnders
️️️️
D. Huiberts
79'
Желтая карточка
D. Huiberts
77'
76'
Замена
О. Батиста Майер
️️️️
И. Дрешевич
Замена
R. Ghoochannejhad
️️️️
Т. Бейтинк
74'
ГОЛ! 2:1!
Т. Бейтинк
Пас отдал
В. Мисиджан
70'
65'
Замена
Б. Нигрен
️️️️
Л. Шоне
65'
Замена
R. Kongolo
️️️️
Т. Халилович
57'
Замена
L. Woudenberg
️️️️
Р. Каиб
ГОЛ! 1:1!
В. Мисиджан
Пас отдал
М. Бенсон
52'
27'
ГОЛ! 0:1!
М. ван Берген
Пас отдал
Р. Каиб
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зволле
3
Кеннет Пал
ЛЗ
4
Сэм Керстен
ЦЗ
3
Томас Лам
ЦЗ
6
Мустафа Саймак
ЦП
13
Рико Штридер
ЦП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
1
Xavier Mous
ЦФ
2
Bram Van Polen
ЦФ
30
Dean Huiberts
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Херенвен
22
Erwin Mulder
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
4
Павел Бохневич
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
20
Лассе Шоне
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
25
Джоуи Верман
ЦП
7
Тибор Халилович
АП
9
Хенк Верман
ЦФ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Зволле
3
Юта Накаяма
ЦЗ
33
Рав ван ден Берг
ЦЗ
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
20
Томас ван дер Белт
ОП
10
Иммануэль Ферай
ЦП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
24
Nigel Bertrams
ЦФ
11
Jesper Drost
ЦФ
21
Samir Lagsir
ЦФ
8
Reza Ghoochannejhad
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
Херенвен
1
Ариэль Харуш
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
21
Rodney Kongolo
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
23
Jan Bekkema
ЦФ
26
Arjen Van Der Heide
ЦФ
3-2-1-5
3
Пал
3
Лам
4
Керстен
6
Саймак
13
Штридер
14
Бенсон
2
29
Бейтинк
7
Мисиджан
30
1
4-3-1-2
22
4
Бохневич
2
Флоранус
5
Дрешевич
24
Каиб
20
Шоне
6
Де Йонг
25
Верман
7
Халилович
7
ван Берген
9
Верман
6
Саймак
3
Накаяма
3
Накаяма
6
Саймак
29
Бейтинк
8
8
29
Бейтинк
30
23
23
30
7
Мисиджан
10
Ферай
10
Ферай
7
Мисиджан
20
Шоне
8
Нигрен
8
Нигрен
20
Шоне
24
Каиб
5
5
24
Каиб
5
Дрешевич
7
Батиста Майер
7
Батиста Майер
5
Дрешевич
7
Халилович
21
21
7
Халилович
Остались в запасе
Зволле
Херенвен
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
24
Nigel Bertrams
ЦФ
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
33
Рав ван ден Берг
ЦЗ
11
Jesper Drost
ЦФ
21
Samir Lagsir
ЦФ
20
Томас ван дер Белт
ОП
Главный тренер
Яп Стам
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
23
Jan Bekkema
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
1
Ариэль Харуш
ВР
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
26
Arjen Van Der Heide
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Остались в запасе
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
24
Nigel Bertrams
ЦФ
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
33
Рав ван ден Берг
ЦЗ
11
Jesper Drost
ЦФ
21
Samir Lagsir
ЦФ
20
Томас ван дер Белт
ОП
Остались в запасе
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
23
Jan Bekkema
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
1
Ариэль Харуш
ВР
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
26
Arjen Van Der Heide
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Статистика матча Зволле - Херенвен
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Информация о матче
Стадион:
MAC3ПАРК
Новости команд
Все
Зволле
Херенвен
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «Фейеноорда» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Виллем II» и «Зволле» на победу в матче 12 тура
5 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «НЕКа» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Херенвен» – «Эксельсиор»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
15 октября
«Зволле» – «Камбюр»: кто победит в матче 8 тура Высшей лиги Нидерландов 2026/2027
10 октября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Виллем II» и «Зволле» на победу в матче 12 тура
5 ноября
«Зволле» – «Камбюр»: кто победит в матче 8 тура Высшей лиги Нидерландов 2026/2027
10 октября
«Гронинген» – «Зволле»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
17 сентября
«Спарта» – «Зволле»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
3 сентября
«Херенвен» – «Зволле»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
21 августа
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «Фейеноорда» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «НЕКа» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Херенвен» – «Эксельсиор»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
15 октября
ПСВ – «Херенвен»: лидер против середняка, выдержит ли оборона гостей под давлением?
8 октября
«Спарта» – «Херенвен»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
18 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+