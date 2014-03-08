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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Херенвен - Зволле
Херенвен - Зволле: обзор матча 08 марта 2014
Херенвен
08.03.2014, суббота, 22:45
Голландия. Эредивизие, 27 тур
3 : 0
Завершен
Зволле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Херенвен - Зволле
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
- : -
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
ПСВ
2 : 0
09.10.2026
Херенвен
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
- : -
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Зволле
0 : 1
11.10.2026
Камбур
Информация о матче
Стадион:
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Херенвен
Зволле
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «Фейеноорда» на победу в матче 12 тура
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