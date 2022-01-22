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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Херенвен - Зволле
Херенвен - Зволле: обзор матча 22 января 2022
Херенвен
22.01.2022, суббота, 22:00
Голландия. Эредивизие, 20 тур
0 : 1
Завершен
Зволле
11'
B. Van Polen (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Херенвен - Зволле
87'
Желтая карточка
М. де Вит
86'
Замена
M. van der Werff
️️️️
М. Саймак
Замена
Р. Аль-Хадж
️️️️
N. Bakker
85'
Замена
Б. Нигрен
️️️️
Н. Мадсен
76'
67'
Замена
D. Huiberts
️️️️
П. Клемент
61'
Замена
С. ван Вермескеркен
️️️️
E. Reijnders
61'
Замена
Д. Кастанер
️️️️
Д. Редан
58'
Желтая карточка
М. Саймак
Замена
Ф. Стеванович
️️️️
А. Мусаба
46'
Замена
И. Дрешевич
️️️️
А. Тахири
46'
Замена
L. Woudenberg
️️️️
Р. Каиб
46'
11'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
B. Van Polen
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херенвен
24
Рами Каиб
ЛЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
6
Сим Де Йонг
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
49
Антони Мусаба
ПВ
9
Хенк Верман
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
8
Анас Тахири
ЦФ
7
Тибор Халилович
ЦФ
4
Nick Bakker
ЦФ
22
Sven van Beek
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Зволле
31
Константинос Лампру
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
2
Bram Van Polen
ЦФ
9
Уссама Дарфалу
ЦФ
10
Дишон Редан
ЦФ
6
Мустафа Саймак
ЦФ
20
Томас ван дер Белт
ЦФ
24
Пелле Клемент
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
4
Симен Вут
ЦФ
Главный тренер
Берт Контерман
Херенвен
22
Erwin Mulder
ВР
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
10
Филип Стеванович
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
21
Rodney Kongolo
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
8
Бенжамин Нигрен
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
Зволле
1
Jasper Schendelaar
ВР
27
Jesse Vermaning
ЦЗ
32
Elikia Mbinga
ЦП
9
Лука Аджич
ЦП
37
Ryan Koolwijk
ЦП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
31
Саи ван Вермескеркен
ЦФ
33
Рав ван ден Берг
ЦФ
0
M. van der Werff
ЦФ
30
Dean Huiberts
ЦФ
9
Слободан Тедич
ЦФ
9
Джерване Кастанер
ЦФ
2-2-1-5
24
Каиб
27
ван Эвейк
6
Де Йонг
24
Мадсен
49
Мусаба
8
Тахири
22
4
7
Халилович
1
2-5
31
Лампру
3
Накаяма
34
де Вит
6
Саймак
4
Вут
23
24
Клемент
20
ван дер Белт
24
Каиб
5
5
24
Каиб
8
Тахири
5
Дрешевич
5
Дрешевич
8
Тахири
49
Мусаба
10
Стеванович
10
Стеванович
49
Мусаба
4
22
Аль-Хадж
22
Аль-Хадж
4
24
Мадсен
8
Нигрен
8
Нигрен
24
Мадсен
23
31
ван Вермескеркен
31
ван Вермескеркен
23
6
Саймак
0
0
6
Саймак
24
Клемент
30
30
24
Клемент
10
Редан
9
Кастанер
9
Кастанер
10
Редан
Остались в запасе
Херенвен
Зволле
22
Erwin Mulder
ВР
20
Hamdi Akujobi
ЦП
21
Rodney Kongolo
ЦП
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
1
Jasper Schendelaar
ВР
27
Jesse Vermaning
ЦЗ
32
Elikia Mbinga
ЦП
9
Лука Аджич
ЦП
37
Ryan Koolwijk
ЦП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
33
Рав ван ден Берг
ЦФ
9
Слободан Тедич
ЦФ
Главный тренер
Берт Контерман
Остались в запасе
22
Erwin Mulder
ВР
20
Hamdi Akujobi
ЦП
21
Rodney Kongolo
ЦП
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
Остались в запасе
1
Jasper Schendelaar
ВР
27
Jesse Vermaning
ЦЗ
32
Elikia Mbinga
ЦП
9
Лука Аджич
ЦП
37
Ryan Koolwijk
ЦП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
33
Рав ван ден Берг
ЦФ
9
Слободан Тедич
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Главный тренер
Берт Контерман
Статистика матча Херенвен - Зволле
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
Абе Ленстра
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