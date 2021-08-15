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    Берт Контерман

    Тренер
    Имя Берт
    Фамилия Контерман
    Команда Зволле
    Гражданство Нидерланды
    Дата рождения 14 января 1971
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Зволле 34 7 21 6
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    15.08.2021 Зволле 0 : 1 Витесс
    20.08.2021 НЕК 2 : 0 Зволле
    28.08.2021 Виллем II 1 : 0 Зволле
    11.09.2021 Зволле 0 : 2 Аякс
    19.09.2021 Гоу Эхед Иглс 1 : 0 Зволле
    22.09.2021 Зволле 1 : 1 Спарта
    25.09.2021 Утрехт 5 : 1 Зволле
    02.10.2021 Зволле 0 : 1 Херенвен
    16.10.2021 ПСВ 3 : 1 Зволле
    23.10.2021 Зволле 1 : 0 Хераклес
    30.10.2021 АЗ Алкмаар 3 : 2 Зволле
    06.11.2021 Зволле 1 : 2 Камбур
    21.11.2021 Фейеноорд 4 : 0 Зволле
    27.11.2021 Зволле 0 : 0 РКС Ваалвейк
    03.12.2021 Гронинген 1 : 1 Зволле
    11.12.2021 Зволле 0 : 1 Фортуна
    18.12.2021 Зволле 1 : 3 Твенте
    21.12.2021 Витесс 1 : 0 Зволле
    14.01.2022 Зволле 2 : 0 Виллем II
    22.01.2022 Херенвен 0 : 1 Зволле
    05.02.2022 Зволле 1 : 1 НЕК
    12.02.2022 Камбур 3 : 4 Зволле
    20.02.2022 Зволле 1 : 1 Гронинген
    26.02.2022 Хераклес 2 : 0 Зволле
    06.03.2022 Фортуна 0 : 1 Зволле
    13.03.2022 Зволле 1 : 2 Фейеноорд
    19.03.2022 Твенте 1 : 0 Зволле
    03.04.2022 Зволле 0 : 1 Гоу Эхед Иглс
    10.04.2022 Зволле 2 : 1 АЗ Алкмаар
    23.04.2022 РКС Ваалвейк 0 : 2 Зволле
    30.04.2022 Аякс 3 : 0 Зволле
    07.05.2022 Зволле 1 : 1 Утрехт
    11.05.2022 Спарта 2 : 0 Зволле
    15.05.2022 Зволле 1 : 2 ПСВ
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