Берт Контерман
Тренер
|Имя
|Берт
|Фамилия
|Контерман
|Команда
|Зволле
|Гражданство
|Нидерланды
|Дата рождения
|14 января 1971
|Имя
|Берт
|Фамилия
|Контерман
|Команда
|Зволле
|Гражданство
|Нидерланды
|Дата рождения
|14 января 1971
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Зволле
|34
|7
|21
|6
|Дата
|Матч
|15.08.2021
|Зволле
|0 : 1
|Витесс
|20.08.2021
|НЕК
|2 : 0
|Зволле
|28.08.2021
|Виллем II
|1 : 0
|Зволле
|11.09.2021
|Зволле
|0 : 2
|Аякс
|19.09.2021
|Гоу Эхед Иглс
|1 : 0
|Зволле
|22.09.2021
|Зволле
|1 : 1
|Спарта
|25.09.2021
|Утрехт
|5 : 1
|Зволле
|02.10.2021
|Зволле
|0 : 1
|Херенвен
|16.10.2021
|ПСВ
|3 : 1
|Зволле
|23.10.2021
|Зволле
|1 : 0
|Хераклес
|30.10.2021
|АЗ Алкмаар
|3 : 2
|Зволле
|06.11.2021
|Зволле
|1 : 2
|Камбур
|21.11.2021
|Фейеноорд
|4 : 0
|Зволле
|27.11.2021
|Зволле
|0 : 0
|РКС Ваалвейк
|03.12.2021
|Гронинген
|1 : 1
|Зволле
|11.12.2021
|Зволле
|0 : 1
|Фортуна
|18.12.2021
|Зволле
|1 : 3
|Твенте
|21.12.2021
|Витесс
|1 : 0
|Зволле
|14.01.2022
|Зволле
|2 : 0
|Виллем II
|22.01.2022
|Херенвен
|0 : 1
|Зволле
|05.02.2022
|Зволле
|1 : 1
|НЕК
|12.02.2022
|Камбур
|3 : 4
|Зволле
|20.02.2022
|Зволле
|1 : 1
|Гронинген
|26.02.2022
|Хераклес
|2 : 0
|Зволле
|06.03.2022
|Фортуна
|0 : 1
|Зволле
|13.03.2022
|Зволле
|1 : 2
|Фейеноорд
|19.03.2022
|Твенте
|1 : 0
|Зволле
|03.04.2022
|Зволле
|0 : 1
|Гоу Эхед Иглс
|10.04.2022
|Зволле
|2 : 1
|АЗ Алкмаар
|23.04.2022
|РКС Ваалвейк
|0 : 2
|Зволле
|30.04.2022
|Аякс
|3 : 0
|Зволле
|07.05.2022
|Зволле
|1 : 1
|Утрехт
|11.05.2022
|Спарта
|2 : 0
|Зволле
|15.05.2022
|Зволле
|1 : 2
|ПСВ