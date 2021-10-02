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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Зволле - Херенвен
Зволле - Херенвен: обзор матча 02 октября 2021
Зволле
02.10.2021, суббота, 21:00
Голландия. Эредивизие, 8 тур
0 : 1
Завершен
Херенвен
63'
B. Van Polen (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зволле - Херенвен
Замена
R. Koolwijk
️️️️
М. Пабай
87'
Замена
Л. Аджич
️️️️
Д. Кастанер
76'
Замена
C. Landu
️️️️
Д. Редан
71'
Замена
Л. Фернандес
️️️️
М. Саймак
71'
63'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
B. Van Polen
61'
Замена
А. Мусаба
️️️️
Б. Нигрен
53'
Желтая карточка
A. Van Der Heide
Желтая карточка
Ю. Накаяма
45'
Желтая карточка
С. Тедич
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зволле
31
Константинос Лампру
ВР
11
Марк Пабай
ЦЗ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
13
Рико Штридер
ЦП
4
Сэм Керстен
ЦФ
2
Bram Van Polen
ЦФ
30
Dean Huiberts
ЦФ
9
Джерване Кастанер
ЦФ
9
Слободан Тедич
ЦФ
10
Дишон Редан
ЦФ
6
Мустафа Саймак
ЦФ
Главный тренер
Берт Контерман
Херенвен
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
25
Джоуи Верман
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
22
Sven van Beek
ЦФ
7
Тибор Халилович
ЦФ
8
Бенжамин Нигрен
ЦФ
9
Хенк Верман
ЦФ
26
Arjen Van Der Heide
ЦФ
27
Милан ван Эвейк
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Зволле
1
Jasper Schendelaar
ВР
9
Лука Аджич
ЦП
12
Chardi Landu
ЦП
37
Ryan Koolwijk
ЦП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
33
Рав ван ден Берг
ЦФ
3
Кеннет Пал
ЦФ
20
Томас ван дер Белт
ЦФ
10
Леандро Фернандес
ЦФ
4
Симен Вут
ЦФ
Херенвен
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
21
Djenahro Nunumete
ЦП
21
Rodney Kongolo
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
49
Антони Мусаба
ПВ
23
Jan Bekkema
ЦФ
24
Jaimy Kroesen
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
24
Рами Каиб
ЦФ
4
Nick Bakker
ЦФ
2-1-5
31
Лампру
11
Пабай
3
Накаяма
13
Штридер
9
Кастанер
6
Саймак
10
Редан
9
Тедич
30
2-2-5
5
5
Дрешевич
25
Верман
24
Мадсен
8
Нигрен
1
27
ван Эвейк
26
9
Верман
9
Кастанер
9
Аджич
9
Аджич
9
Кастанер
10
Редан
12
12
10
Редан
11
Пабай
37
37
11
Пабай
6
Саймак
10
Фернандес
10
Фернандес
6
Саймак
8
Нигрен
49
Мусаба
49
Мусаба
8
Нигрен
Остались в запасе
Зволле
Херенвен
1
Jasper Schendelaar
ВР
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
33
Рав ван ден Берг
ЦФ
3
Кеннет Пал
ЦФ
20
Томас ван дер Белт
ЦФ
4
Симен Вут
ЦФ
Главный тренер
Берт Контерман
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
21
Djenahro Nunumete
ЦП
21
Rodney Kongolo
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
23
Jan Bekkema
ЦФ
24
Jaimy Kroesen
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
24
Рами Каиб
ЦФ
4
Nick Bakker
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Остались в запасе
1
Jasper Schendelaar
ВР
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
33
Рав ван ден Берг
ЦФ
3
Кеннет Пал
ЦФ
20
Томас ван дер Белт
ЦФ
4
Симен Вут
ЦФ
Остались в запасе
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
21
Djenahro Nunumete
ЦП
21
Rodney Kongolo
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
23
Jan Bekkema
ЦФ
24
Jaimy Kroesen
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
24
Рами Каиб
ЦФ
4
Nick Bakker
ЦФ
Главный тренер
Берт Контерман
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Статистика матча Зволле - Херенвен
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Информация о матче
Стадион:
MAC3ПАРК
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