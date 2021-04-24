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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Херенвен - Зволле
Херенвен - Зволле: обзор матча 24 апреля 2021
Херенвен
24.04.2021, суббота, 17:30
Голландия. Эредивизие, 30 тур
0 : 2
Завершен
Зволле
28'
П. Клемент
68'
B. Van Polen
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Херенвен - Зволле
Желтая карточка
С. Де Йонг
79'
Замена
R. Smit
️️️️
Ш. Флоранус
77'
77'
Замена
Р. Штридер
️️️️
Т. Лам
76'
Замена
R. Ghoochannejhad
️️️️
С. Тедич
76'
Замена
М. Саймак
️️️️
J. Drost
68'
ГОЛ! 0:2!
B. Van Polen
Пас отдал
П. Клемент
Замена
Р. Аль-Хадж
️️️️
R. Kongolo
67'
Замена
Р. Каиб
️️️️
L. Woudenberg
67'
56'
Желтая карточка
К. Пал
46'
Замена
М. ван Дуйнен
️️️️
М. Бенсон
Замена
A. Van Der Heide
️️️️
Б. Нигрен
46'
28'
ГОЛ! 0:1!
П. Клемент
18'
Желтая карточка
B. Van Polen
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херенвен
22
Erwin Mulder
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
20
Лассе Шоне
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
21
Rodney Kongolo
ЦП
7
Тибор Халилович
АП
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Зволле
3
Кеннет Пал
ЛЗ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
4
Сэм Керстен
ЦЗ
3
Томас Лам
ЦЗ
24
Пелле Клемент
ЦП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
1
Xavier Mous
ЦФ
9
Слободан Тедич
ЦФ
30
Dean Huiberts
ЦФ
11
Jesper Drost
ЦФ
2
Bram Van Polen
ЦФ
Главный тренер
Берт Контерман
Херенвен
1
Ариэль Харуш
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
18
Зибен Деваль
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
23
Jan Bekkema
ЦФ
10
Rein Smit
ЦФ
26
Arjen Van Der Heide
ЦФ
Зволле
33
Рав ван ден Берг
ЦЗ
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
20
Томас ван дер Белт
ОП
6
Мустафа Саймак
ЦП
13
Рико Штридер
ЦП
24
Nigel Bertrams
ЦФ
21
Samir Lagsir
ЦФ
8
Reza Ghoochannejhad
ЦФ
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
4-3-2-1
22
6
ван Хеке
5
Дрешевич
5
2
Флоранус
20
Шоне
6
Де Йонг
21
7
Халилович
8
Нигрен
7
ван Берген
4-1-1-5
3
Накаяма
4
Керстен
3
Лам
3
Пал
24
Клемент
14
Бенсон
1
2
11
30
9
Тедич
5
24
Каиб
24
Каиб
5
21
22
Аль-Хадж
22
Аль-Хадж
21
2
Флоранус
10
10
2
Флоранус
8
Нигрен
26
26
8
Нигрен
11
6
Саймак
6
Саймак
11
9
Тедич
8
8
9
Тедич
14
Бенсон
29
ван Дуйнен
29
ван Дуйнен
14
Бенсон
3
Лам
13
Штридер
13
Штридер
3
Лам
Остались в запасе
Херенвен
Зволле
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
23
Jan Bekkema
ЦФ
1
Ариэль Харуш
ВР
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
18
Зибен Деваль
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
Главный тренер
Фоппе де Хаан
24
Nigel Bertrams
ЦФ
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
33
Рав ван ден Берг
ЦЗ
20
Томас ван дер Белт
ОП
21
Samir Lagsir
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
Главный тренер
Берт Контерман
Остались в запасе
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
23
Jan Bekkema
ЦФ
1
Ариэль Харуш
ВР
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
18
Зибен Деваль
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
Остались в запасе
24
Nigel Bertrams
ЦФ
5
Марк-Оливье Дуэ
ОП
33
Рав ван ден Берг
ЦЗ
20
Томас ван дер Белт
ОП
21
Samir Lagsir
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Главный тренер
Берт Контерман
Статистика матча Херенвен - Зволле
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
Абе Ленстра
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