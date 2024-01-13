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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Зволле - Херенвен
Зволле - Херенвен: обзор матча 13 января 2024
Зволле
13.01.2024, суббота, 22:00
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
2 : 2
Завершен
Херенвен
64'
Ю. Намли
73'
Л. Ти
7'
А. Тахири (П)
90+1'
Ч. Наннели
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зволле - Херенвен
90'
+1
ГОЛ! 2:2!
Ч. Наннели
80'
Замена
Д. Халл
️️️️
О. Бреуде
ГОЛ! 2:1!
Л. Ти
Пас отдал
Ю. Намли
73'
68'
Желтая карточка
М. Келерт
66'
Замена
Ч. Наннели
️️️️
П. Валемарк
66'
Замена
О. Сахрауи
️️️️
А. Тахири
65'
Замена
Д. Карлсбакк
️️️️
П. ван Амерсфорт
ГОЛ! 1:1!
Ю. Намли
64'
Замена
E. Reijnders
️️️️
Ф. Дрейф
46'
Желтая карточка
С. Керстен
8'
8'
Желтая карточка
А. Тахири
7'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Тахири
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зволле
1
Jasper Schendelaar
ВР
4
Сэм Керстен
ЦЗ
3
Томас Лам
ЦЗ
33
Damian van der Haar
ЦЗ
34
Ануар Эль-Аззузи
ЦЗ
7
Юнес Намли
ЦП
34
Дави ван ден Берг
ЦП
18
Одиссеус Веланас
АП
9
Ферди Дрейф
ЦФ
9
Леннарт Ти
ЦФ
2
Bram Van Polen
(К)
ЦФ
Главный тренер
Джонни Янсен
Херенвен
44
Андриес Нопперт
ВР
4
Павел Бохневич
ЦЗ
27
Матс Келерт
ЛВ
20
Лук Броуверс
ОП
10
Симон Ольссон
ЦП
8
Анас Тахири
ЦП
19
Том Хайе
ЦП
45
Оливер Бреуде
ЦП
9
Пелле ван Амерсфорт
АП
10
Патрик Валемарк
ПВ
22
Sven van Beek
(К)
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Зволле
25
Kenneth Vermeer
ВР
2
Luis Görlich
ЦЗ
5
Teun Gijselhart
ЦП
34
Ник Фихтингер
ЦП
16
Divaio Bobson
ЦП
37
Mohamed Oukhattou
ЦП
23
Eliano Reijnders
ЦФ
30
Dean Huiberts
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Херенвен
13
Mickey van der Hart
ВР
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
12
Дензел Халл
ПЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
6
Эспен Ван Э
ЦП
8
Чарли Уэбстер
ЦП
21
Djenahro Nunumete
ЦП
7
Че Наннели
ПВ
23
Jan Bekkema
ЦФ
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
4-2-1-3
1
4
Керстен
33
34
Эль-Аззузи
3
Лам
7
Намли
34
ван ден Берг
18
Веланас
2
9
Ти
9
Дрейф
1-1-4-3-1
44
Нопперт
4
Бохневич
20
Броуверс
8
Тахири
19
Хайе
45
Бреуде
10
Ольссон
10
Валемарк
9
ван Амерсфорт
27
Келерт
22
9
Дрейф
23
23
9
Дрейф
45
Бреуде
12
Халл
12
Халл
45
Бреуде
8
Тахири
11
Сахрауи
11
Сахрауи
8
Тахири
10
Валемарк
7
Наннели
7
Наннели
10
Валемарк
9
ван Амерсфорт
11
Карлсбакк
11
Карлсбакк
9
ван Амерсфорт
Остались в запасе
Зволле
Херенвен
25
Kenneth Vermeer
ВР
2
Luis Görlich
ЦЗ
5
Teun Gijselhart
ЦП
34
Ник Фихтингер
ЦП
16
Divaio Bobson
ЦП
37
Mohamed Oukhattou
ЦП
30
Dean Huiberts
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Главный тренер
Джонни Янсен
13
Mickey van der Hart
ВР
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
6
Эспен Ван Э
ЦП
8
Чарли Уэбстер
ЦП
21
Djenahro Nunumete
ЦП
23
Jan Bekkema
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Остались в запасе
25
Kenneth Vermeer
ВР
2
Luis Görlich
ЦЗ
5
Teun Gijselhart
ЦП
34
Ник Фихтингер
ЦП
16
Divaio Bobson
ЦП
37
Mohamed Oukhattou
ЦП
30
Dean Huiberts
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Остались в запасе
13
Mickey van der Hart
ВР
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
6
Эспен Ван Э
ЦП
8
Чарли Уэбстер
ЦП
21
Djenahro Nunumete
ЦП
23
Jan Bekkema
ЦФ
Главный тренер
Джонни Янсен
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Статистика матча Зволле - Херенвен
1
2
Всего ударов по воротам
13
20
Удары в створ
5
10
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
6
Нарушения
10
13
Офсайды
3
2
Количество передач
518
409
Сейвы
8
3
Точность передач %
80
79
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
10
15
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
1.36
2.81
Матчи команд
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Информация о матче
Главный судья:
Данни Маккели
(Дордрехт)
Стадион:
Mac3Park Stadion, Zwolle
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