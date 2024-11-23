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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити
Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити: обзор матча 23 ноября 2024
Гоу Эхед Иглс
23.11.2024, суббота, 18:30
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
3 : 0
Завершен
Алмере Сити
14'
М. Дейл
32'
О. Валакер Эдвардсен
50'
В. Эдвардсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити
Замена
М. Смит
️️️️
О. Антман
81'
77'
Замена
А. Налич
️️️️
Д. Лоуренс
77'
Замена
C. Mamengi
️️️️
Т. Хайе
Замена
F. Stokkers
️️️️
В. Эдвардсен
75'
Замена
А. Адельгор
️️️️
Д. Джеймс
74'
69'
Замена
Ф. Маттоир
️️️️
Р. Висус
Замена
М. Сюрай
️️️️
Я. Бреум
68'
Замена
С. Тенгстедт
️️️️
О. Валакер Эдвардсен
68'
58'
Замена
L. Delaurier-Chaubet
️️️️
Ж. Кадиль
58'
Замена
Р. Провиденсе
️️️️
Т. Робине
ГОЛ! 3:0!
В. Эдвардсен
Пас отдал
О. Антман
50'
ГОЛ! 2:0!
О. Валакер Эдвардсен
Пас отдал
В. Эдвардсен
32'
ГОЛ! 1:0!
М. Дейл
Пас отдал
Я. Бреум
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гоу Эхед Иглс
22
Лука Плогман
ВР
5
Дин Джеймс
ЛЗ
3
Геррит Наубер
ЦЗ
4
Йорис Крамер
ЦЗ
20
Матс Дейл
(К)
ПЗ
10
Якоб Бреум
ЛВ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЛВ
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
11
Оливер Антман
ЦФ
16
Виктор Эдвардсен
ЦФ
24
Энрик Льянсана
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Алмере Сити
25
Нордин Баккер
ВР
19
Василиос Загаритис
ЛЗ
3
Джои Якобс
ЦЗ
14
Рикардо Висус
ЦЗ
4
Джеймс Лоуренс
ЦЗ
19
Том Хайе
ЦП
8
Анас Тахири
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
28
Жуниор Кадиль
ПВ
27
Тома Робине
(К)
ЦФ
17
Kornelius Hansen
ЦФ
Главный тренер
Алекс Пастоор
Гоу Эхед Иглс
30
Sven Jansen
ВР
28
Jari De Busser
ВР
29
Аске Адельгор
ЛЗ
6
Джамал Амофа
ЦЗ
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
6
Калвин Твигт
ЦП
17
Матис Сюрай
ЦП
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
27
Finn Stokkers
ЦФ
36
Милан Смит
ЦФ
Алмере Сити
1
Jonas Wendlinger
ВР
30
Joël van der Wilt
ВР
25
Amoah Foah-Sam
ЦЗ
7
Ади Налич
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
35
Logan Delaurier-Chaubet
ЦП
39
Йохем Ритместер ван де Камп
ЦП
36
Guus Beaumont
ЦП
28
Tim Receveur
ЦП
25
Christopher Mamengi
ЦФ
24
Файз Маттоир
ЦФ
15
Рубен Провиденсе
ЦФ
4-2-4
22
Плогман
5
Джеймс
3
Наубер
4
Крамер
20
Дейл
20
Эдвардсен
10
Бреум
8
Линтхорст
24
Льянсана
16
Эдвардсен
11
Антман
4-3-1-2
25
Баккер
3
Якобс
14
Висус
4
Лоуренс
19
Загаритис
19
Хайе
8
Тахири
20
28
Кадиль
17
27
Робине
5
Джеймс
29
Адельгор
29
Адельгор
5
Джеймс
10
Бреум
17
Сюрай
17
Сюрай
10
Бреум
20
Эдвардсен
10
Тенгстедт
10
Тенгстедт
20
Эдвардсен
16
Эдвардсен
27
27
16
Эдвардсен
11
Антман
36
Смит
36
Смит
11
Антман
4
Лоуренс
7
Налич
7
Налич
4
Лоуренс
28
Кадиль
35
35
28
Кадиль
19
Хайе
25
25
19
Хайе
14
Висус
24
Маттоир
24
Маттоир
14
Висус
27
Робине
15
Провиденсе
15
Провиденсе
27
Робине
Остались в запасе
Гоу Эхед Иглс
Алмере Сити
30
Sven Jansen
ВР
28
Jari De Busser
ВР
6
Джамал Амофа
ЦЗ
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
6
Калвин Твигт
ЦП
Главный тренер
Рене Хак
1
Jonas Wendlinger
ВР
30
Joël van der Wilt
ВР
25
Amoah Foah-Sam
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
39
Йохем Ритместер ван де Камп
ЦП
36
Guus Beaumont
ЦП
28
Tim Receveur
ЦП
Главный тренер
Алекс Пастоор
Остались в запасе
30
Sven Jansen
ВР
28
Jari De Busser
ВР
6
Джамал Амофа
ЦЗ
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
6
Калвин Твигт
ЦП
Остались в запасе
1
Jonas Wendlinger
ВР
30
Joël van der Wilt
ВР
25
Amoah Foah-Sam
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
39
Йохем Ритместер ван де Камп
ЦП
36
Guus Beaumont
ЦП
28
Tim Receveur
ЦП
Главный тренер
Рене Хак
Главный тренер
Алекс Пастоор
Статистика матча Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити
Всего ударов по воротам
20
8
Удары в створ
9
1
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
5
4
Нарушения
7
6
Офсайды
2
3
Количество передач
492
352
Сейвы
1
4
Точность передач %
78
72
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
15
5
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
2.92
0.43
Матчи команд
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Гоу Эхед Иглс
- : -
06.12.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
4 : 0
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Алмере Сити
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
3 : 1
06.05.2026
Де Графсхап
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Алмере Сити
3 : 0
02.05.2026
Ден Босх
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Ден Босх
2 : 3
29.04.2026
Алмере Сити
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Алмере Сити
1 : 3
14.01.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
АЗ Алкмаар
1 : 1
18.05.2025
Алмере Сити
Информация о матче
Главный судья:
Данни Маккели
(Дордрехт)
Стадион:
Аделааршорст
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