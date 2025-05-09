10 мая на стадионе Yanmar Stadion в рамках 32-го тура Эредивизи встретятся Алмере и Спарта. Обе команды проводят нестабильный сезон: хозяева пытаются выбраться из зоны вылета, а Спарта борется за место в первой половине таблицы. Встреча обещает быть упорной, учитывая мотивацию и последние результаты обеих сторон.
«Алмере»
Алмере занимает 17-е место и имеет всего 20 очков после 31 тура. Команда не выигрывает уже 4 тура подряд, а последняя встреча завершилась нулевой ничьей против Гоу Эхед Иглс. В атаке Алмере испытывает проблемы с реализацией (5 голов в последних 5 матчах), однако дома команда выглядит чуть увереннее, сыграв вничью трижды подряд. Главная угроза в атаке – Жуниор Кадиль (4 гола в сезоне), но общая форма остается нестабильной. Защита пропустила 9 мячей за последние 5 туров, что подчеркивает уязвимость оборонительных линий.
«Спарта»
Спарта занимает 11-е место с 35 очками. Несмотря на поражение в последнем туре от Твенте (0:2), команда показывает уверенную игру в атаке: 9 голов за последние 5 туров. Тобиас Леуритсен лидирует по результативности (9 мячей). Спарта стабильно забивает почти в каждом матче (в 8 из 10 последних встреч), но оборона также не идеальна – команда пропустила в трех последних матчах. Тем не менее, в среднем Спарта пропускает всего 0.80 гола за игру за последние 5 встреч, что демонстрирует организованность сзади.
Факты о командах:
«Алмере»
- Без побед в 4 последних матчах
- В среднем: 1.00 гола за матч, 1.80 пропущенных (последние 5 игр)
- Дома: 3 ничьих подряд
«Спарта»
- Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей
- В среднем: 1.80 гола за матч, 0.80 пропущенных (последние 5 игр)
- Забивает в 8 из 10 последних матчей
Прогноз на матч «Алмере» – «Спарта»
Алмере продолжает борьбу за выживание и, вероятно, постарается сыграть максимально организованно, чтобы не проиграть дома. Спарта же выглядит сильнее по всем параметрам, особенно в атаке. Гости будут владеть инициативой, однако Алмере, судя по последним матчам, способен оказать сопротивление и отличиться. Ждем результативной игры с преимуществом Спарты.
Прогноз на точный счет: 1:2 в пользу «Спарты».
Рекомендованные ставки:
- Точный счет 1:2 в пользу «Спарты» – коэффициент 6.20
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65
- Победа «Спарты» – коэффициент 2.10