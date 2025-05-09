10 мая на стадионе Yanmar Stadion в рамках 32-го тура Эредивизи встретятся Алмере и Спарта. Обе команды проводят нестабильный сезон: хозяева пытаются выбраться из зоны вылета, а Спарта борется за место в первой половине таблицы. Встреча обещает быть упорной, учитывая мотивацию и последние результаты обеих сторон.

«Алмере»

Алмере занимает 17-е место и имеет всего 20 очков после 31 тура. Команда не выигрывает уже 4 тура подряд, а последняя встреча завершилась нулевой ничьей против Гоу Эхед Иглс. В атаке Алмере испытывает проблемы с реализацией (5 голов в последних 5 матчах), однако дома команда выглядит чуть увереннее, сыграв вничью трижды подряд. Главная угроза в атаке – Жуниор Кадиль (4 гола в сезоне), но общая форма остается нестабильной. Защита пропустила 9 мячей за последние 5 туров, что подчеркивает уязвимость оборонительных линий.

«Спарта»

Спарта занимает 11-е место с 35 очками. Несмотря на поражение в последнем туре от Твенте (0:2), команда показывает уверенную игру в атаке: 9 голов за последние 5 туров. Тобиас Леуритсен лидирует по результативности (9 мячей). Спарта стабильно забивает почти в каждом матче (в 8 из 10 последних встреч), но оборона также не идеальна – команда пропустила в трех последних матчах. Тем не менее, в среднем Спарта пропускает всего 0.80 гола за игру за последние 5 встреч, что демонстрирует организованность сзади.

Факты о командах:

«Алмере»

Без побед в 4 последних матчах

В среднем: 1.00 гола за матч, 1.80 пропущенных (последние 5 игр)

Дома: 3 ничьих подряд

«Спарта»

Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей

В среднем: 1.80 гола за матч, 0.80 пропущенных (последние 5 игр)

Забивает в 8 из 10 последних матчей

Личные встречи 25% (1) 25% (1) 50% (2) 6 Забитых мячей 9 1.5 В среднем за матч 2.25 2:1 Крупнейшая победа 3:2 Самый результативный матч: 2:3 Самая крупная ничья: 2:2 Нидерланды. Эредивизие, 32 тур Алмере Сити 0 : 3 Спарта Нидерланды. Эредивизие, 9 тур Спарта 2 : 2 Алмере Сити Нидерланды. Эредивизие, 30 тур Алмере Сити 2 : 3 Спарта Нидерланды. Эредивизие, 11 тур Спарта 1 : 2 Алмере Сити

Прогноз на матч «Алмере» – «Спарта»

Алмере продолжает борьбу за выживание и, вероятно, постарается сыграть максимально организованно, чтобы не проиграть дома. Спарта же выглядит сильнее по всем параметрам, особенно в атаке. Гости будут владеть инициативой, однако Алмере, судя по последним матчам, способен оказать сопротивление и отличиться. Ждем результативной игры с преимуществом Спарты.

Прогноз на точный счет: 1:2 в пользу «Спарты».

Рекомендованные ставки: