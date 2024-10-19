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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Спарта - Алмере Сити
Спарта - Алмере Сити: обзор матча 19 октября 2024
Спарта
19.10.2024, суббота, 17:30
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
2 : 2
Завершен
Алмере Сити
49'
К. Негли
55'
П. Клемент
8'
Т. Робине
10'
B. Reith (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спарта - Алмере Сити
90'
+2
Желтая карточка
А. Карбонель
Красная карточка
М. Эрдхуйзен
90'
+2
Желтая карточка
М. Эрдхуйзен
90'
+2
88'
Замена
Р. Провиденсе
️️️️
L. Delaurier-Chaubet
83'
Желтая карточка
Й. Ритместер ван де Камп
Замена
Кайку
️️️️
M. Nassoh
80'
73'
Замена
А. Налич
️️️️
Т. Хайе
Замена
М.
️️️️
Д. Китолано
72'
60'
Замена
А. Карбонель
️️️️
А. Тахири
ГОЛ! 2:2!
П. Клемент
Пас отдал
Ч. Брим
55'
ГОЛ! 1:2!
К. Негли
Пас отдал
Д. Китолано
49'
46'
Замена
K. Hansen
️️️️
Ж. Кадиль
Желтая карточка
П. Клемент
36'
Замена
Д. ван дер Куст
️️️️
M. Kleijn
33'
Замена
С. Бакари
️️️️
B. Reith
33'
Замена
M. Young
️️️️
Р. Мейсен
33'
32'
Желтая карточка
Ж. Кадиль
10'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
B. Reith
8'
ГОЛ! 0:1!
Т. Робине
Пас отдал
H. Akujobi
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
1
Ник Олий
(К)
ВР
2
Boyd Reith
ЦЗ
5
Mike Kleijn
ЦЗ
3
Рик Мейсен
ЦЗ
44
Майк Эрдхуйзен
ЦЗ
24
Пелле Клемент
ЦП
16
Джошуа Китолано
ЦП
24
Арно Верскуерен
ЦП
10
Камиль Негли
ЦФ
10
Mohamed Nassoh
ЦФ
7
Чарльз-Андреас Брим
ЦФ
Главный тренер
Йерун Рейсдейк
Алмере Сити
25
Нордин Баккер
ВР
19
Василиос Загаритис
ЛЗ
14
Рикардо Висус
ЦЗ
22
Theo Barbet
ЦЗ
19
Том Хайе
ЦП
8
Анас Тахири
ЦП
35
Logan Delaurier-Chaubet
ЦП
39
Йохем Ритместер ван де Камп
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
28
Жуниор Кадиль
ПВ
27
Тома Робине
(К)
ЦФ
Главный тренер
Алекс Пастоор
Спарта
33
Kaylen Reitmaier
ВР
20
Юри Шундервальдт
ВР
5
Джевенсио ван дер Куст
ЛЗ
3
Marvin Young
ЦЗ
2
Саид Бакари
ПЗ
6
Юлиан Бас
ЛВ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
5
Метинью
ЦП
11
Кайку
ПВ
19
Aymane Bais
ЦФ
Алмере Сити
30
Joël van der Wilt
ВР
1
Jonas Wendlinger
ВР
3
Джои Якобс
ЦЗ
7
Ади Налич
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
16
Алекс Бальбоа
ЦП
6
Алекс Карбонель
ЦП
25
Christopher Mamengi
ЦФ
24
Файз Маттоир
ЦФ
17
Kornelius Hansen
ЦФ
15
Рубен Провиденсе
ЦФ
4-3-3
1
Олий
2
3
Мейсен
44
Эрдхуйзен
5
24
Клемент
16
Китолано
24
Верскуерен
7
Брим
10
10
Негли
3-5-1-1
25
Баккер
14
Висус
22
19
Загаритис
19
Хайе
35
39
Ритместер ван де Камп
20
8
Тахири
28
Кадиль
27
Робине
5
5
ван дер Куст
5
ван дер Куст
5
3
Мейсен
3
3
3
Мейсен
2
2
Бакари
2
Бакари
2
16
Китолано
5
5
16
Китолано
10
11
Кайку
11
Кайку
10
19
Хайе
7
Налич
7
Налич
19
Хайе
8
Тахири
6
Карбонель
6
Карбонель
8
Тахири
28
Кадиль
17
17
28
Кадиль
35
15
Провиденсе
15
Провиденсе
35
Остались в запасе
Спарта
Алмере Сити
33
Kaylen Reitmaier
ВР
20
Юри Шундервальдт
ВР
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
6
Юлиан Бас
ЛВ
19
Aymane Bais
ЦФ
Главный тренер
Йерун Рейсдейк
30
Joël van der Wilt
ВР
1
Jonas Wendlinger
ВР
3
Джои Якобс
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
16
Алекс Бальбоа
ЦП
25
Christopher Mamengi
ЦФ
24
Файз Маттоир
ЦФ
Главный тренер
Алекс Пастоор
Остались в запасе
33
Kaylen Reitmaier
ВР
20
Юри Шундервальдт
ВР
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
6
Юлиан Бас
ЛВ
19
Aymane Bais
ЦФ
Остались в запасе
30
Joël van der Wilt
ВР
1
Jonas Wendlinger
ВР
3
Джои Якобс
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
16
Алекс Бальбоа
ЦП
25
Christopher Mamengi
ЦФ
24
Файз Маттоир
ЦФ
Главный тренер
Йерун Рейсдейк
Главный тренер
Алекс Пастоор
Статистика матча Спарта - Алмере Сити
2
1
3
Всего ударов по воротам
19
9
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
3
Нарушения
6
12
Офсайды
1
0
Количество передач
621
245
Сейвы
2
5
Точность передач %
84
57
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
11
4
Удары из-за пределов штрафной
8
5
xG (ожидаемые голы)
2.07
0.94
Матчи команд
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Спарта
- : -
05.12.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
2 : 2
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Алмере Сити
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
3 : 1
06.05.2026
Де Графсхап
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Алмере Сити
3 : 0
02.05.2026
Ден Босх
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Ден Босх
2 : 3
29.04.2026
Алмере Сити
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Алмере Сити
1 : 3
14.01.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
АЗ Алкмаар
1 : 1
18.05.2025
Алмере Сити
Информация о матче
Главный судья:
Деннис Хиглер
Стадион:
Хет Кастеел
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