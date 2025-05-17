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Прогноз на точный счёт матча «АЗ Алкмар» – «Алмере»: Эредивизи, 18 мая 2025

17 мая 2025 15:57
АЗ Алкмаар - Алмере Сити
18 мая 2025, воскресенье 15:30 | Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
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6.00
Точный счёт 3:0 в пользу «АЗ Алкмара»
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18 мая на «АФАС-стадионе» «АЗ Алкмар» примет аутсайдера турнира – «Алмере», в рамках заключительного 34-го тура Эредивизи. Хозяева уже гарантировали себе место в еврокубках, но имеют шанс завершить сезон на позитивной ноте перед своими болельщиками. Для «Алмере» же матч носит формальный характер: команда завершит сезон на последней строчке и готовится к вылету.

«АЗ Алкмар»

Форма «АЗ Алкмара» впечатляет. Три победы подряд в чемпионате, 11 забитых голов и уверенная игра против сильных соперников делают команду фаворитом встречи. Коллектив показывает зрелый футбол: атака стабильна, а оборона не допускает серьeзных провалов. Трой Пэрротт продолжает вести команду за собой, став лучшим бомбардиром с 20 голами.

Команда Ван ден Брома исправно забивает: в 4 последних турах неизменно поразили ворота соперников. В последних 5 матчах – 2.20 гола в среднем за игру. «АЗ» действует слаженно и агрессивно на флангах, благодаря чему создаeт много моментов, особенно на домашнем стадионе.

«Алмере»

Форма гостей остаeтся слабой: команда не выигрывает уже 6 туров подряд и забила всего 2 мяча за 5 последних матчей. Основная проблема – катастрофически слабая атака, где один Жуниор Кадиль с 5 мячами пытается тянуть на себе весь фронт.

«Алмере» также крайне уязвим в обороне. Пропущено 11 мячей в последних 5 играх, в среднем 2.20 за матч – это один из худших показателей лиги. Команда не может навязать борьбу ни в центре поля, ни в финальной трети. На выезде ситуация не улучшается: мало созданных моментов и частые провалы на стандартах.

Факты о командах

«АЗ Алкмар»

  • Победа в 3 последних матчах
  • Забивает в 5 матчах подряд
  • В последних 5 матчах: 11 голов забито, 4 пропущено
  • В среднем за матч: 2.20 забитых, 0.80 пропущенных

«Алмере»

  • Не побеждает в 6 последних матчах
  • В последних 5 матчах: 2 гола забито, 11 пропущено
  • В среднем за матч: 0.40 забитых, 2.20 пропущенных
  • Пропускает в 5 из 7 последних встреч

Личные встречи
67% (2)
33% (1)
0% (0)
5
Забитых мячей
1
1.67
В среднем за матч
0.33
4:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  4:1
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
Алмере Сити
0 : 1
10.08.2024
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Алмере Сити
0 : 0
10.02.2024
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
АЗ Алкмаар
4 : 1
09.12.2023
Алмере Сити

Прогноз на матч «АЗ Алкмар» – «Алмере»

Форма и мотивация полностью на стороне «АЗ Алкмара». Команда играет дома, демонстрирует высокую результативность и обладает стабильной линией атаки. «Алмере» же выглядит разобранным, без чeткой структуры игры и мотивации. При этом гости крайне нестабильны в защите. Вероятнее всего, матч пройдeт под полным контролем хозяев.

Прогноз на точный счeт: 3:0 в пользу «АЗ Алкмара».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 3:0 в пользу «АЗ Алкмара» – коэффициент 6.00
  • Победа «АЗ Алкмара» с форой (-1.5) – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «АЗ Алкмара» больше 2.5 – коэффициент 2.10

6.00
Точный счёт 3:0 в пользу «АЗ Алкмара»
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Автор: Орлов Максим
Нидерланды. Эредивизие Алмере Сити АЗ Алкмаар
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