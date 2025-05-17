18 мая на «АФАС-стадионе» «АЗ Алкмар» примет аутсайдера турнира – «Алмере», в рамках заключительного 34-го тура Эредивизи. Хозяева уже гарантировали себе место в еврокубках, но имеют шанс завершить сезон на позитивной ноте перед своими болельщиками. Для «Алмере» же матч носит формальный характер: команда завершит сезон на последней строчке и готовится к вылету.

«АЗ Алкмар»

Форма «АЗ Алкмара» впечатляет. Три победы подряд в чемпионате, 11 забитых голов и уверенная игра против сильных соперников делают команду фаворитом встречи. Коллектив показывает зрелый футбол: атака стабильна, а оборона не допускает серьeзных провалов. Трой Пэрротт продолжает вести команду за собой, став лучшим бомбардиром с 20 голами.

Команда Ван ден Брома исправно забивает: в 4 последних турах неизменно поразили ворота соперников. В последних 5 матчах – 2.20 гола в среднем за игру. «АЗ» действует слаженно и агрессивно на флангах, благодаря чему создаeт много моментов, особенно на домашнем стадионе.

«Алмере»

Форма гостей остаeтся слабой: команда не выигрывает уже 6 туров подряд и забила всего 2 мяча за 5 последних матчей. Основная проблема – катастрофически слабая атака, где один Жуниор Кадиль с 5 мячами пытается тянуть на себе весь фронт.

«Алмере» также крайне уязвим в обороне. Пропущено 11 мячей в последних 5 играх, в среднем 2.20 за матч – это один из худших показателей лиги. Команда не может навязать борьбу ни в центре поля, ни в финальной трети. На выезде ситуация не улучшается: мало созданных моментов и частые провалы на стандартах.

Факты о командах

«АЗ Алкмар»

Победа в 3 последних матчах

Забивает в 5 матчах подряд

В последних 5 матчах: 11 голов забито, 4 пропущено

В среднем за матч: 2.20 забитых, 0.80 пропущенных

«Алмере»

Не побеждает в 6 последних матчах

В последних 5 матчах: 2 гола забито, 11 пропущено

В среднем за матч: 0.40 забитых, 2.20 пропущенных

Пропускает в 5 из 7 последних встреч

Личные встречи 67% (2) 33% (1) 0% (0) 5 Забитых мячей 1 1.67 В среднем за матч 0.33 4:1 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 4:1 Нидерланды. Эредивизие, 1 тур Алмере Сити 0 : 1 АЗ Алкмаар Нидерланды. Эредивизие, 21 тур Алмере Сити 0 : 0 АЗ Алкмаар Нидерланды. Эредивизие, 15 тур АЗ Алкмаар 4 : 1 Алмере Сити

Прогноз на матч «АЗ Алкмар» – «Алмере»

Форма и мотивация полностью на стороне «АЗ Алкмара». Команда играет дома, демонстрирует высокую результативность и обладает стабильной линией атаки. «Алмере» же выглядит разобранным, без чeткой структуры игры и мотивации. При этом гости крайне нестабильны в защите. Вероятнее всего, матч пройдeт под полным контролем хозяев.

Прогноз на точный счeт: 3:0 в пользу «АЗ Алкмара».

Рекомендованные ставки: