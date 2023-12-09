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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - Алмере Сити
АЗ Алкмаар - Алмере Сити: обзор матча 09 декабря 2023
АЗ Алкмаар
09.12.2023, суббота, 23:00
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
4 : 1
Завершен
Алмере Сити
7'
В. Павлидис
66'
Д. де Вит
80'
Д. Меллер Вольфе
90+1'
В. Павлидис
56'
Л. Мбе Со
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЗ Алкмаар - Алмере Сити
Желтая карточка
Й. Класи
90'
+3
90'
+3
Желтая карточка
Ш. Флоранус
ГОЛ! 4:1!
В. Павлидис
Пас отдал
Й. Одгор
90'
+1
Желтая карточка
Д. Меллер Вольфе
88'
87'
Замена
L. Duijvestijn
️️️️
П. Коопмейнерс
81'
Желтая карточка
Y. Kitala
ГОЛ! 3:1!
Д. Меллер Вольфе
Пас отдал
Й. Одгор
80'
77'
Замена
Y. Kitala
️️️️
K. Hansen
77'
Замена
Á. Peña
️️️️
С. Ресинк
73'
Желтая карточка
С. Ресинк
67'
Замена
Й. Катлин
️️️️
R. Van La Parra
67'
Замена
T. Barbet
️️️️
Д. ван Брюгген
ГОЛ! 2:1!
Д. де Вит
Пас отдал
А. Пенетра
66'
64'
Желтая карточка
Д. Якобс
Замена
Й. Одгор
️️️️
Т. Дантас
64'
Замена
Д. де Вит
️️️️
Д. Михайлович
64'
56'
ГОЛ! 1:1!
Л. Мбе Со
Пас отдал
П. Коопмейнерс
Замена
М. ван Бредероде
️️️️
Р. ван Боммел
46'
Замена
Д. Аддаи
️️️️
Э. Поку
46'
24'
Желтая карточка
Д. ван Брюгген
ГОЛ! 1:0!
В. Павлидис
Пас отдал
Й. Класи
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
13
Мэтью Райан
ВР
3
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
3
Вутер Гос
ЦЗ
7
Рубен ван Боммел
ЛВ
8
Йорди Класи
(К)
ЦП
26
Тиагу Дантас
ЦП
10
Джордже Михайлович
АП
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
17
Эрнест Поку
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Алмере Сити
25
Нордин Баккер
ВР
3
Джои Якобс
ЦЗ
14
Дамиан ван Брюгген
(К)
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
6
Стийе Ресинк
ЦП
39
Йохем Ритместер ван де Камп
ЦП
17
Kornelius Hansen
ЦФ
7
Rajiv Van La Parra
ЦФ
27
Тома Робине
ЦФ
Главный тренер
Алекс Пастоор
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
23
Максим Деккер
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
4
Льюис Схаутен
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
11
Ибрахим Садик
ПВ
9
Мекс Мердинк
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
42
Джейден Аддаи
ЦФ
Алмере Сити
30
Joël van der Wilt
ВР
1
Самуэль Радлингер
ВР
22
Theo Barbet
ЦЗ
21
Manel Royo
ЦЗ
10
Йоан Катлин
ЛВ
6
Milan Corryn
ЦП
23
Álvaro Peña
ЦП
19
Yann Kitala
ЦП
10
Pascu
ЦФ
41
Lance Duijvestijn
ЦФ
19
Bradly Van Hoeven
ЦФ
4-2-2-2
13
Райан
3
Вольфе
5
Пенетра
3
Гос
28
Сугавара
8
Класи
26
Дантас
7
ван Боммел
10
Михайлович
17
Поку
14
Павлидис
4-1-2-3
25
Баккер
2
Флоранус
14
ван Брюгген
22
Мбе Со
3
Якобс
6
Коопмейнерс
6
Ресинк
39
Ритместер ван де Камп
27
Робине
7
17
10
Михайлович
20
де Вит
20
де Вит
10
Михайлович
7
ван Боммел
9
ван Бредероде
9
ван Бредероде
7
ван Боммел
26
Дантас
21
Одгор
21
Одгор
26
Дантас
17
Поку
42
Аддаи
42
Аддаи
17
Поку
14
ван Брюгген
22
22
14
ван Брюгген
6
Ресинк
23
23
6
Ресинк
17
19
19
17
7
10
Катлин
10
Катлин
7
6
Коопмейнерс
41
41
6
Коопмейнерс
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Алмере Сити
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
23
Максим Деккер
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
4
Льюис Схаутен
ЦП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
11
Ибрахим Садик
ПВ
9
Мекс Мердинк
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
30
Joël van der Wilt
ВР
1
Самуэль Радлингер
ВР
21
Manel Royo
ЦЗ
6
Milan Corryn
ЦП
10
Pascu
ЦФ
19
Bradly Van Hoeven
ЦФ
Главный тренер
Алекс Пастоор
Остались в запасе
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
23
Максим Деккер
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
4
Льюис Схаутен
ЦП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
11
Ибрахим Садик
ПВ
9
Мекс Мердинк
ЦФ
Остались в запасе
30
Joël van der Wilt
ВР
1
Самуэль Радлингер
ВР
21
Manel Royo
ЦЗ
6
Milan Corryn
ЦП
10
Pascu
ЦФ
19
Bradly Van Hoeven
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Главный тренер
Алекс Пастоор
Статистика матча АЗ Алкмаар - Алмере Сити
2
5
Всего ударов по воротам
4
9
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
2
2
Нарушения
6
6
Офсайды
0
1
Количество передач
247
164
Сейвы
2
2
Точность передач %
78
64
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
3
6
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
0.31
0.52
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
2 : 4
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Алмере Сити
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
3 : 1
06.05.2026
Де Графсхап
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Алмере Сити
3 : 0
02.05.2026
Ден Босх
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Ден Босх
2 : 3
29.04.2026
Алмере Сити
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Алмере Сити
1 : 3
14.01.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
АЗ Алкмаар
1 : 1
18.05.2025
Алмере Сити
Информация о матче
Главный судья:
Сандер ван дер Эйк
Стадион:
АФАС Штадион
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