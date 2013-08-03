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    Алекс Пастоор

    Тренер
    Имя Алекс
    Фамилия Пастоор
    Гражданство Нидерланды
    Дата рождения 26 октября 1966
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    НЕК 4 0 3 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    03.08.2013 НЕК 1 : 4 Гронинген
    10.08.2013 ПСВ 5 : 0 НЕК
    17.08.2013 НЕК 1 : 5 Зволле
    24.08.2013 НЕК 2 : 2 Ваалвейк
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