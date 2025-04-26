27 апреля на стадионе «Yanmar Stadion» в Алмере состоится матч 30-го тура Эредивизи, в котором местная команда «Алмере» встретится с «Гоу Эхед Иглс». Обе команды находятся в разных турнирных положениях, что создаeт интересный контекст для предстоящей встречи.

«Алмере»

«Алмере» занимает 18-е место в турнире, набрав 19 очков после 30 туров. В последних играх команда испытывает серьeзные проблемы с результативностью и обороной. На своeм поле «Алмере» не может выиграть в последних 5 матчах, а в последних 3 играх они пропустили 10 голов, что говорит о проблемах в защите. За последние 5 матчей команда забила 6 голов, что в среднем составляет 1.2 гола за игру, но этого явно недостаточно для стабильных результатов. Лучший бомбардир команды, Жуниор Кадиль, забил 4 гола в 27 матчах, но ему вряд ли удастся справиться с задачей против более сильного соперника.

Проблемы в обороне и нестабильность в атаке ставят «Алмере» в невыгодное положение перед матчем с «Гоу Эхед Иглс». Они будут стремиться к победе, чтобы выбраться из зоны вылета, но соперник, скорее всего, создаст им немало трудностей.

«Гоу Эхед Иглс»

«Гоу Эхед Иглс» занимает 7-е место в турнирной таблице с 46 очками и подходит к матчу в хорошем настроении, несмотря на небольшую серию без побед. В последних 5 играх команда забила 7 голов, что в среднем составляет 1.4 гола за игру. Оборона «Гоу Эхед Иглс» также не без недостатков – команда пропустила 7 голов за тот же период, что даeт средний показатель в 1.4 гола за игру. Несмотря на проблемы в обороне, атакующие действия команды заслуживают внимания, а опыт в матчах с сильными соперниками помогает им сохранять стабильность.

«Гоу Эхед Иглс» не проигрывает в 7 из 9 последних матчей, и команда будет стремиться продолжить эту серию. В прошлом сезоне они не проигрывали «Алмере» в личных встречах, что является дополнительным фактором для мотивации.

Факты о командах

«Алмере»

18-е место, 19 очков.

В последних 5 играх забивает 1.2 гола в среднем за игру.

Пропускает в среднем 2.0 гола за игру.

Не выигрывает в последних 5 домашних матчах.

«Гоу Эхед Иглс»

7-е место, 46 очков.

В последних 5 играх забивает 1.4 гола в среднем за игру.

Пропускает в среднем 1.4 гола за игру.

Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей.

Личные встречи 0% (0) 67% (2) 33% (1) 1 Забитых мячей 4 0.33 В среднем за матч 1.33 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 3:0 Самая крупная ничья: 1:1 Нидерланды. Эредивизие, 13 тур Гоу Эхед Иглс 3 : 0 Алмере Сити Нидерланды. Эредивизие, 29 тур Гоу Эхед Иглс 1 : 1 Алмере Сити Нидерланды. Эредивизие, 10 тур Алмере Сити 0 : 0 Гоу Эхед Иглс

Прогноз на матч

«Гоу Эхед Иглс» выглядит фаворитом этого матча. Несмотря на небольшие проблемы в обороне, команда демонстрирует стабильные результаты в атаке и имеет неплохие шансы на победу, особенно учитывая текущую форму «Алмере». Команда из Алмере испытывает сложности как в защите, так и в атаке, и маловероятно, что она сможет остановить более сильного соперника.

Прогнозируем, что «Гоу Эхед Иглс» выиграет, а матч, вероятно, будет результативным, с голами с обеих сторон.

Рекомендации для ставок: