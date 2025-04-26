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«Алмере» – «Гоу Эхед Иглс»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2025 с коэффициентом 2.5

26 апреля 2025 11:49
Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс
27 апр. 2025, воскресенье 17:45 | Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
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2.5
Победа «Гоу Эхед Иглс» – коэффициент 2.5
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27 апреля на стадионе «Yanmar Stadion» в Алмере состоится матч 30-го тура Эредивизи, в котором местная команда «Алмере» встретится с «Гоу Эхед Иглс». Обе команды находятся в разных турнирных положениях, что создаeт интересный контекст для предстоящей встречи.

«Алмере»

«Алмере» занимает 18-е место в турнире, набрав 19 очков после 30 туров. В последних играх команда испытывает серьeзные проблемы с результативностью и обороной. На своeм поле «Алмере» не может выиграть в последних 5 матчах, а в последних 3 играх они пропустили 10 голов, что говорит о проблемах в защите. За последние 5 матчей команда забила 6 голов, что в среднем составляет 1.2 гола за игру, но этого явно недостаточно для стабильных результатов. Лучший бомбардир команды, Жуниор Кадиль, забил 4 гола в 27 матчах, но ему вряд ли удастся справиться с задачей против более сильного соперника.

Проблемы в обороне и нестабильность в атаке ставят «Алмере» в невыгодное положение перед матчем с «Гоу Эхед Иглс». Они будут стремиться к победе, чтобы выбраться из зоны вылета, но соперник, скорее всего, создаст им немало трудностей.

«Гоу Эхед Иглс»

«Гоу Эхед Иглс» занимает 7-е место в турнирной таблице с 46 очками и подходит к матчу в хорошем настроении, несмотря на небольшую серию без побед. В последних 5 играх команда забила 7 голов, что в среднем составляет 1.4 гола за игру. Оборона «Гоу Эхед Иглс» также не без недостатков – команда пропустила 7 голов за тот же период, что даeт средний показатель в 1.4 гола за игру. Несмотря на проблемы в обороне, атакующие действия команды заслуживают внимания, а опыт в матчах с сильными соперниками помогает им сохранять стабильность.

«Гоу Эхед Иглс» не проигрывает в 7 из 9 последних матчей, и команда будет стремиться продолжить эту серию. В прошлом сезоне они не проигрывали «Алмере» в личных встречах, что является дополнительным фактором для мотивации.

Факты о командах

«Алмере»

  • 18-е место, 19 очков.
  • В последних 5 играх забивает 1.2 гола в среднем за игру.
  • Пропускает в среднем 2.0 гола за игру.
  • Не выигрывает в последних 5 домашних матчах.

«Гоу Эхед Иглс»

  • 7-е место, 46 очков.
  • В последних 5 играх забивает 1.4 гола в среднем за игру.
  • Пропускает в среднем 1.4 гола за игру.
  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей.

Личные встречи
0% (0)
67% (2)
33% (1)
1
Забитых мячей
4
0.33
В среднем за матч
1.33
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  3:0
Самая крупная ничья:  1:1
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 0
23.11.2024
Алмере Сити
Нидерланды. Эредивизие, 29 тур
Гоу Эхед Иглс
1 : 1
07.04.2024
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0 : 0
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Гоу Эхед Иглс

Прогноз на матч

«Гоу Эхед Иглс» выглядит фаворитом этого матча. Несмотря на небольшие проблемы в обороне, команда демонстрирует стабильные результаты в атаке и имеет неплохие шансы на победу, особенно учитывая текущую форму «Алмере». Команда из Алмере испытывает сложности как в защите, так и в атаке, и маловероятно, что она сможет остановить более сильного соперника.

Прогнозируем, что «Гоу Эхед Иглс» выиграет, а матч, вероятно, будет результативным, с голами с обеих сторон.

Рекомендации для ставок:

  • Победа «Гоу Эхед Иглс» – коэффициент 2.5
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
  • Индивидуальный тотал «Гоу Эхед Иглс» больше 1.5 – коэффициент 1.85

2.5
Победа «Гоу Эхед Иглс» – коэффициент 2.5
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Автор: Орлов Максим
Нидерланды. Эредивизие Гоу Эхед Иглс Алмере Сити
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