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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс
Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс: обзор матча 28 октября 2023
Алмере Сити
28.10.2023, суббота, 21:00
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
0 : 0
Завершен
Гоу Эхед Иглс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс
Желтая карточка
С. Ресинк
90'
86'
Замена
Р. Фернандес
️️️️
О. Валакер Эдвардсен
Замена
Й. Катлин
️️️️
Д. ван Брюгген
84'
Замена
C. Mamengi
️️️️
M. Royo
84'
Замена
L. Duijvestijn
️️️️
R. Van La Parra
72'
65'
Замена
С. Соу
️️️️
В. Эдвардсен
65'
Замена
Я. Бреум
️️️️
В. Тор Виллумсон
65'
Замена
Б. Тибо
️️️️
Б. Адеканье
Замена
K. Hansen
️️️️
Y. Kitala
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алмере Сити
25
Нордин Баккер
ВР
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
14
Дамиан ван Брюгген
ЦЗ
3
Джои Якобс
ЦЗ
21
Manel Royo
ЦЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
19
Yann Kitala
ЦП
39
Йохем Ритместер ван де Камп
ЦП
6
Стийе Ресинк
ЦП
7
Rajiv Van La Parra
ЦФ
27
Тома Робине
ЦФ
Главный тренер
Алекс Пастоор
Гоу Эхед Иглс
12
Жеффри де Ланж
ВР
4
Йорис Крамер
ЦЗ
6
Джамал Амофа
ЦЗ
5
Бас Куйперс
(К)
ЦЗ
20
Матс Дейл
ПЗ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЛВ
11
Виллум Тор Виллумсон
ОП
88
Филипп Ромменс
АП
16
Виктор Эдвардсен
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Алмере Сити
26
Stijn Keller
ВР
1
Самуэль Радлингер
ВР
10
Йоан Катлин
ЛВ
36
Marcelencio Esajas
ЦП
23
Álvaro Peña
ЦП
8
Danny Post
ЦП
25
Christopher Mamengi
ЦФ
41
Lance Duijvestijn
ЦФ
19
Bradly Van Hoeven
ЦФ
10
Pascu
ЦФ
17
Kornelius Hansen
ЦФ
Гоу Эхед Иглс
22
Erwin Mulder
ВР
33
Нандо Вердони
ВР
5
Дин Джеймс
ЛЗ
10
Якоб Бреум
ЛВ
28
Pim Saathof
ЦП
7
Рашан Фернандес
ПВ
23
Батен Тибо
ЦФ
3
Геррит Наубер
ЦФ
24
Энрик Льянсана
ЦФ
19
Darío Serra
ЦФ
19
Силла Соу
ЦФ
4-1-3-2
25
Баккер
22
Мбе Со
3
Якобс
21
14
ван Брюгген
6
Коопмейнерс
19
39
Ритместер ван де Камп
6
Ресинк
27
Робине
7
4-1-2-3
12
де Ланж
20
Дейл
6
Амофа
5
Куйперс
4
Крамер
11
Виллумсон
88
Ромменс
20
Эдвардсен
8
Линтхорст
11
Адеканье
16
Эдвардсен
14
ван Брюгген
10
Катлин
10
Катлин
14
ван Брюгген
21
25
25
21
7
41
41
7
19
17
17
19
11
Виллумсон
10
Бреум
10
Бреум
11
Виллумсон
20
Эдвардсен
7
Фернандес
7
Фернандес
20
Эдвардсен
11
Адеканье
23
Тибо
23
Тибо
11
Адеканье
16
Эдвардсен
19
Соу
19
Соу
16
Эдвардсен
Остались в запасе
Алмере Сити
Гоу Эхед Иглс
26
Stijn Keller
ВР
1
Самуэль Радлингер
ВР
36
Marcelencio Esajas
ЦП
23
Álvaro Peña
ЦП
8
Danny Post
ЦП
19
Bradly Van Hoeven
ЦФ
10
Pascu
ЦФ
Главный тренер
Алекс Пастоор
22
Erwin Mulder
ВР
33
Нандо Вердони
ВР
5
Дин Джеймс
ЛЗ
28
Pim Saathof
ЦП
3
Геррит Наубер
ЦФ
24
Энрик Льянсана
ЦФ
19
Darío Serra
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Остались в запасе
26
Stijn Keller
ВР
1
Самуэль Радлингер
ВР
36
Marcelencio Esajas
ЦП
23
Álvaro Peña
ЦП
8
Danny Post
ЦП
19
Bradly Van Hoeven
ЦФ
10
Pascu
ЦФ
Остались в запасе
22
Erwin Mulder
ВР
33
Нандо Вердони
ВР
5
Дин Джеймс
ЛЗ
28
Pim Saathof
ЦП
3
Геррит Наубер
ЦФ
24
Энрик Льянсана
ЦФ
19
Darío Serra
ЦФ
Главный тренер
Алекс Пастоор
Главный тренер
Рене Хак
Статистика матча Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Алмере Сити
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
3 : 1
06.05.2026
Де Графсхап
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Алмере Сити
3 : 0
02.05.2026
Ден Босх
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Ден Босх
2 : 3
29.04.2026
Алмере Сити
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Алмере Сити
1 : 3
14.01.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
АЗ Алкмаар
1 : 1
18.05.2025
Алмере Сити
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Главный судья:
Сердар Гезюбююк
(Харлем)
Стадион:
Yanmar Stadion, Almere
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