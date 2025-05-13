14 мая на стадионе Yanmar Stadion в рамках 33 тура Эредивизи состоится матч между «Алмере» и «Фортуной». Хозяева замыкают турнирную таблицу и уже практически не имеют шансов избежать вылета, тогда как «Фортуна» ведeт борьбу за финиш в верхней половине таблицы. Несмотря на существенную разницу в мотивации и классе, команды подойдут к встрече не в идеальной форме. «Алмере» будет играть под давлением и, скорее всего, откроется, чтобы побороться за очки, в то время как «Фортуна» попытается хладнокровно воспользоваться слабостями соперника.

«Алмере»

После 32 туров у команды всего 20 очков и последняя, 18-я строчка. «Алмере» проиграл три из пяти последних матчей, дважды сыграл вничью и не побеждал в течение пяти туров. Главной проблемой остаeтся оборона: 12 пропущенных голов за пять игр при средней результативности соперника в 2.4 мяча за матч – тревожный сигнал. Атака также нестабильна: всего 3 гола за 5 матчей, при этом в двух последних турах команда вообще не забивала. Лучшая игра наблюдается в моменты, когда «Алмере» позволяет себе играть без оглядки, но это чаще приводит к провалам в защите. Главный бомбардир команды – Жуниор Кадиль с 4 голами за сезон.

«Фортуна»

Команда идeт на 9-й позиции с 39 очками и сохраняет шансы на попадание в еврокубковую зону. За последние пять игр – две победы, две минимальные поражения и ничья. Несмотря на нестабильную оборону (7 пропущенных голов за 5 матчей), команда компенсирует это за счeт целостности в атаке. «Фортуна» забивает в трeх последних турах, причeм делает это в ключевые моменты, как это было в победном матче против «НАК». В среднем 0.8 гола за игру – показатель не самый высокий, но он выглядит вполне достаточным на фоне соперника с разбалансированной обороной.

Факты о командах

«Алмере»

Не выигрывает 5 матчей подряд

В среднем 0.6 гола забито и 2.4 пропущено за игру

Последние два тура – без голов

Слабое исполнение в завершающей стадии атак

«Фортуна»

Забивает в 3 последних матчах

В среднем 0.8 гола забито, 1.4 пропущено за игру

Победы в 2 из 3 последних матчей

Сохраняет шансы на топ-8

Личные встречи 0% (0) 33% (1) 67% (2) 1 Забитых мячей 5 0.33 В среднем за матч 1.67 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 3:0 Нидерланды. Эредивизие, 2 тур Фортуна 3 : 0 Алмере Сити Нидерланды. Эредивизие, 18 тур Алмере Сити 0 : 0 Фортуна Нидерланды. Эредивизие, 2 тур Фортуна 2 : 1 Алмере Сити

Прогноз на матч «Алмере» – «Фортуна»

«Фортуна» выглядит фаворитом – команда стабильнее в атаке, сохраняет мотивацию и лучше справляется с давлением. «Алмере» же, несмотря на домашний матч, не может наладить игру ни в обороне, ни в атаке. Гости, скорее всего, отдадут мяч хозяевам и будут действовать на контратаках. Тактика может оказаться эффективной против соперника, который в очередной раз вынужден раскрыться. Ожидаем минимальную победу гостей с сухим счeтом. Прогноз: 0:1 в пользу «Фортуны».

Рекомендованные ставки и коэффициенты