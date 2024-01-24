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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Алмере Сити - Фортуна
Алмере Сити - Фортуна: обзор матча 24 января 2024
Алмере Сити
24.01.2024, среда, 20:45
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
0 : 0
Завершен
Фортуна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алмере Сити - Фортуна
90'
+3
Замена
О. Озякуп
️️️️
А. Халилович
89'
Замена
К. Петерсон
️️️️
К. Сирхейс
89'
Замена
С. Вут
️️️️
М. Дийкс
Желтая карточка
T. Barbet
84'
83'
Желтая карточка
Д. Сиовас
Желтая карточка
R. Van La Parra
83'
74'
Замена
Д. Лонвейк
️️️️
Р. Оратмангоен
Замена
Д. ван Дуйвен
️️️️
K. Hansen
72'
Замена
Й. Ритместер ван де Камп
️️️️
Д. Якобс
62'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алмере Сити
25
Нордин Баккер
ВР
3
Джои Якобс
ЦЗ
14
Дамиан ван Брюгген
ЦЗ
22
Theo Barbet
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
(К)
ПЗ
10
Йоан Катлин
ЛВ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
6
Стийе Ресинк
ЦП
27
Тома Робине
ЦФ
7
Rajiv Van La Parra
ЦФ
17
Kornelius Hansen
ЦФ
Главный тренер
Алекс Пастоор
Фортуна
1
Luuk Koopmans
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
12
Иво Пинту
(К)
ЦЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
32
Лорейн Розье
ОП
10
Арианит Ферати
ЦП
10
Ален Халилович
АП
14
Тижани Нослин
ПВ
14
Кай Сирхейс
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Алмере Сити
1
Самуэль Радлингер
ВР
26
Stijn Keller
ВР
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
21
Manel Royo
ЦЗ
23
Álvaro Peña
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
8
Danny Post
ЦП
39
Йохем Ритместер ван де Камп
ЦП
19
Yann Kitala
ЦП
6
Milan Corryn
ЦП
41
Lance Duijvestijn
ЦФ
2
Джейсон ван Дуйвен
ЦФ
37
Jeffry Puriel
ЦФ
Фортуна
22
Том Хендрикс
ВР
34
Майкл Веррипс
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
8
Садик Фофана
ЦЗ
4
Симен Вут
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
7
Кристоффер Петерсон
ЛВ
21
Джастин Лонвейк
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
39
Milan Robberechts
ЦФ
14
Мухамед Бельхейр
ЦФ
10
Iman Griffith
ЦФ
4-1-1-1-3
25
Баккер
3
Якобс
14
ван Брюгген
22
2
Флоранус
6
Коопмейнерс
6
Ресинк
10
Катлин
17
7
27
Робине
4-1-1-3-1
1
12
Пинту
3
Гут
22
Сиовас
35
Дийкс
32
Розье
10
Ферати
14
Нослин
10
Халилович
14
Кордоба
14
Сирхейс
3
Якобс
39
Ритместер ван де Камп
39
Ритместер ван де Камп
3
Якобс
17
2
ван Дуйвен
2
ван Дуйвен
17
35
Дийкс
4
Вут
4
Вут
35
Дийкс
Оратмангоен
21
Лонвейк
21
Лонвейк
Оратмангоен
10
Халилович
15
Озякуп
15
Озякуп
10
Халилович
14
Сирхейс
7
Петерсон
7
Петерсон
14
Сирхейс
11
Оратмангоен
11
Оратмангоен
Остались в запасе
Алмере Сити
Фортуна
1
Самуэль Радлингер
ВР
26
Stijn Keller
ВР
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
21
Manel Royo
ЦЗ
23
Álvaro Peña
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
8
Danny Post
ЦП
19
Yann Kitala
ЦП
6
Milan Corryn
ЦП
41
Lance Duijvestijn
ЦФ
37
Jeffry Puriel
ЦФ
Главный тренер
Алекс Пастоор
22
Том Хендрикс
ВР
34
Майкл Веррипс
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
8
Садик Фофана
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
39
Milan Robberechts
ЦФ
14
Мухамед Бельхейр
ЦФ
10
Iman Griffith
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Остались в запасе
1
Самуэль Радлингер
ВР
26
Stijn Keller
ВР
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
21
Manel Royo
ЦЗ
23
Álvaro Peña
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
8
Danny Post
ЦП
19
Yann Kitala
ЦП
6
Milan Corryn
ЦП
41
Lance Duijvestijn
ЦФ
37
Jeffry Puriel
ЦФ
Остались в запасе
22
Том Хендрикс
ВР
34
Майкл Веррипс
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
8
Садик Фофана
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
39
Milan Robberechts
ЦФ
14
Мухамед Бельхейр
ЦФ
10
Iman Griffith
ЦФ
Главный тренер
Алекс Пастоор
Главный тренер
Хулио Веласкес
Статистика матча Алмере Сити - Фортуна
2
1
Всего ударов по воротам
4
11
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
2
Нарушения
10
13
Офсайды
1
5
Количество передач
339
375
Сейвы
2
1
Точность передач %
57
60
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
2
4
Удары из-за пределов штрафной
2
7
xG (ожидаемые голы)
0.32
0.59
Матчи команд
Алмере Сити
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
3 : 1
06.05.2026
Де Графсхап
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Алмере Сити
3 : 0
02.05.2026
Ден Босх
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Ден Босх
2 : 3
29.04.2026
Алмере Сити
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Алмере Сити
1 : 3
14.01.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
АЗ Алкмаар
1 : 1
18.05.2025
Алмере Сити
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Главный судья:
Йерун Маншот
Стадион:
Yanmar Stadion, Almere
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