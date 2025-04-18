Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - ЦСКА РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

«Херенвен» – «Алмере»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 2.1

18 апреля 2025 14:58
Херенвен - Алмере Сити
19 апр. 2025, суббота 21:00 | Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Перейти в онлайн матча
2.1
Победа «Херенвена» – коэффициент 2.10
Сделать ставку

19 апреля на стадионе Абе Ленстра состоится встреча между «Херенвеном» и «Алмере» в рамках 31-го тура чемпионата Нидерландов. Обе команды находятся в разных концах турнирной таблицы, и этот матч имеет важное значение для обеих сторон. Херенвен будет стремиться к улучшению своей формы и повышению шансов на еврокубки, а Алмере – к спасению от вылета.

«Херенвен»

Команда из Херенвена занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 34 очка после 29 матчей. В последних играх «Херенвен» не отличается стабильностью. Так, команда выигрывала в одном матче и проигрывала в другом. Проблемы команды заключаются в слабой обороне – «Херенвен» пропускает в 13 из последних 15 матчей. Однако атакующие действия команды неплохи: в последних 5 играх «Херенвен» забил 6 голов. Тем не менее, несмотря на довольно слабую защиту, команда продолжает цепляться за места в верхней половине таблицы.

«Алмере»

Алмере продолжает борьбу за выживание. С 19 очками команда расположилась на 18-м месте, что является зоной вылета. За последние 5 матчей «Алмере» набрал лишь 2 очка, пропуская в среднем 1.8 гола за игру, что является значительным слабым звеном. В атаке Алмере также не может похвастаться высоким результатом, забив всего 5 голов в последних 5 играх. Тем не менее, команда продолжает бороться за каждое очко и будет делать всe возможное, чтобы избежать вылета.

Факты о командах

«Херенвен»

  • Не выигрывает 4 из последних 5 матчей
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.20 гола за игру, пропускает 1.80
  • Пропускает в 13 из 15 последних матчей
  • На домашнем стадионе не проигрывает в последних 5 матчах

«Алмере»

  • Забивает в среднем 1.00 гола за игру, пропускает 1.80
  • Пропускает в 13 из 15 последних матчей
  • В последних 5 матчах забил только 5 голов
  • В последних выездных играх не побеждал

Личные встречи
50% (2)
25% (1)
25% (1)
6
Забитых мячей
5
1.5
В среднем за матч
1.25
3:0
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  2:1
Самая крупная ничья:  1:1
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Херенвен
2 : 1
19.04.2025
Алмере Сити
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Алмере Сити
3 : 0
21.12.2024
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Алмере Сити
1 : 1
03.05.2024
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Херенвен
3 : 0
01.12.2023
Алмере Сити

Прогноз на матч «Херенвен» – «Алмере»

«Херенвен» на данный момент выглядит более стабильной командой, особенно дома. Несмотря на слабости в обороне, у команды есть уверенность в атаке. «Алмере» же, несмотря на попытки бороться, продолжает испытывать проблемы в обеих фазах игры – атаке и защите. Херенвен должен воспользоваться этими проблемами и забить несколько мячей.

По всем раскладам, «Херенвен» является фаворитом встречи, и они должны одержать победу в этом матче. Алмере будет бороться за каждое очко, но вряд ли сможет вырвать победу на выезде, учитывая свои текущие проблемы.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Херенвена» – коэффициент 2.10
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95
  • Индивидуальный тотал «Херенвена» больше 1.5 – коэффициент 1.85
  • Оба не забьют – Нет – коэффициент 1.70

2.1
Победа «Херенвена» – коэффициент 2.10
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Нидерланды. Эредивизие Алмере Сити Херенвен
Другие прогнозы
Матч завершен
4 : 0
1.8
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Фейеноорд - Зволле
Победа Фейеноорда с форой -1.5 – коэфф. - 1.80
Матч завершен
1 : 3
1.57
Франция. Лига 1, 31 тур
ПСЖ - Ницца
Победа «ПСЖ» – коэффициент 1.57
Матч завершен
0 : 1
1.85
Германия. Бундеслига, 31 тур
Штутгарт - Хайденхайм
Победа «Штутгарта» – 1.85
Матч завершен
1 : 1
1.75
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Славия-Мозырь - Арсенал
Победа «Славии-Мозырь» – коэффициент 1.75
Матч завершен
5 : 1
1.9
Турция. Суперлига, 33 тур
Бешикташ - Хатайспор
Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 