19 апреля на стадионе Абе Ленстра состоится встреча между «Херенвеном» и «Алмере» в рамках 31-го тура чемпионата Нидерландов. Обе команды находятся в разных концах турнирной таблицы, и этот матч имеет важное значение для обеих сторон. Херенвен будет стремиться к улучшению своей формы и повышению шансов на еврокубки, а Алмере – к спасению от вылета.

«Херенвен»

Команда из Херенвена занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 34 очка после 29 матчей. В последних играх «Херенвен» не отличается стабильностью. Так, команда выигрывала в одном матче и проигрывала в другом. Проблемы команды заключаются в слабой обороне – «Херенвен» пропускает в 13 из последних 15 матчей. Однако атакующие действия команды неплохи: в последних 5 играх «Херенвен» забил 6 голов. Тем не менее, несмотря на довольно слабую защиту, команда продолжает цепляться за места в верхней половине таблицы.

«Алмере»

Алмере продолжает борьбу за выживание. С 19 очками команда расположилась на 18-м месте, что является зоной вылета. За последние 5 матчей «Алмере» набрал лишь 2 очка, пропуская в среднем 1.8 гола за игру, что является значительным слабым звеном. В атаке Алмере также не может похвастаться высоким результатом, забив всего 5 голов в последних 5 играх. Тем не менее, команда продолжает бороться за каждое очко и будет делать всe возможное, чтобы избежать вылета.

Факты о командах

Не выигрывает 4 из последних 5 матчей

В последних 5 играх забивает в среднем 1.20 гола за игру, пропускает 1.80

Пропускает в 13 из 15 последних матчей

На домашнем стадионе не проигрывает в последних 5 матчах

«Алмере»

Забивает в среднем 1.00 гола за игру, пропускает 1.80

Пропускает в 13 из 15 последних матчей

В последних 5 матчах забил только 5 голов

В последних выездных играх не побеждал

Личные встречи 50% (2) 25% (1) 25% (1) 6 Забитых мячей 5 1.5 В среднем за матч 1.25 3:0 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 2:1 Самая крупная ничья: 1:1 Нидерланды. Эредивизие, 31 тур Херенвен 2 : 1 Алмере Сити Нидерланды. Эредивизие, 17 тур Алмере Сити 3 : 0 Херенвен Нидерланды. Эредивизие, 32 тур Алмере Сити 1 : 1 Херенвен Нидерланды. Эредивизие, 14 тур Херенвен 3 : 0 Алмере Сити

Прогноз на матч «Херенвен» – «Алмере»

«Херенвен» на данный момент выглядит более стабильной командой, особенно дома. Несмотря на слабости в обороне, у команды есть уверенность в атаке. «Алмере» же, несмотря на попытки бороться, продолжает испытывать проблемы в обеих фазах игры – атаке и защите. Херенвен должен воспользоваться этими проблемами и забить несколько мячей.

По всем раскладам, «Херенвен» является фаворитом встречи, и они должны одержать победу в этом матче. Алмере будет бороться за каждое очко, но вряд ли сможет вырвать победу на выезде, учитывая свои текущие проблемы.

Рекомендованные ставки