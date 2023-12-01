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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Херенвен - Алмере Сити
Херенвен - Алмере Сити: обзор матча 01 декабря 2023
Херенвен
01.12.2023, пятница, 22:00
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
3 : 0
Завершен
Алмере Сити
15'
П. ван Амерсфорт
39'
S. van Beek
70'
П. ван Амерсфорт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Херенвен - Алмере Сити
Замена
Х. Али
️️️️
О. Бреуде
84'
Замена
Э. Ван Э
️️️️
Т. Хайе
84'
79'
Замена
T. Barbet
️️️️
R. Van La Parra
Замена
А. Тахири
️️️️
Ч. Наннели
78'
Замена
Й. Николаеску
️️️️
П. ван Амерсфорт
78'
Замена
Ч. Уэбстер
️️️️
Л. Броуверс
78'
ГОЛ! 3:0!
П. ван Амерсфорт
Пас отдал
Л. Броуверс
70'
Желтая карточка
Т. Хайе
68'
65'
Замена
Й. Ритместер ван де Камп
️️️️
Д. ван Брюгген
46'
Замена
Á. Peña
️️️️
M. Royo
43'
Желтая карточка
Д. ван Брюгген
39'
Желтая карточка
M. Royo
ГОЛ! 2:0!
S. van Beek
Пас отдал
М. Келерт
39'
ГОЛ! 1:0!
П. ван Амерсфорт
Пас отдал
С. Ольссон
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херенвен
44
Андриес Нопперт
ВР
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
27
Матс Келерт
ЛВ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
20
Лук Броуверс
ОП
45
Оливер Бреуде
ЦП
9
Пелле ван Амерсфорт
ЦП
10
Симон Ольссон
ЦП
19
Том Хайе
ЦП
7
Че Наннели
ПВ
22
Sven van Beek
(К)
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Алмере Сити
25
Нордин Баккер
ВР
3
Джои Якобс
ЦЗ
14
Дамиан ван Брюгген
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
21
Manel Royo
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
6
Стийе Ресинк
ЦП
27
Тома Робине
ЦФ
7
Rajiv Van La Parra
ЦФ
17
Kornelius Hansen
ЦФ
Главный тренер
Алекс Пастоор
Херенвен
13
Mickey van der Hart
ВР
1
Bernt Klaverboer
ВР
15
Хуссейн Али
ЦЗ
12
Дензел Халл
ПЗ
8
Чарли Уэбстер
ЦП
21
Djenahro Nunumete
ЦП
8
Анас Тахири
ЦП
6
Эспен Ван Э
ЦП
10
Патрик Валемарк
ПВ
98
Йон Николаеску
ЦФ
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
Алмере Сити
30
Joël van der Wilt
ВР
1
Самуэль Радлингер
ВР
22
Theo Barbet
ЦЗ
10
Йоан Катлин
ЛВ
36
Marcelencio Esajas
ЦП
6
Milan Corryn
ЦП
39
Йохем Ритместер ван де Камп
ЦП
23
Álvaro Peña
ЦП
19
Yann Kitala
ЦП
10
Pascu
ЦФ
19
Bradly Van Hoeven
ЦФ
41
Lance Duijvestijn
ЦФ
1-1-4-3-1
44
Нопперт
6
ван Оттеле
20
Броуверс
45
Бреуде
10
Ольссон
19
Хайе
9
ван Амерсфорт
11
Сахрауи
27
Келерт
7
Наннели
22
3-3-1-3
25
Баккер
14
ван Брюгген
22
Мбе Со
21
2
Флоранус
6
Коопмейнерс
3
Якобс
6
Ресинк
17
7
27
Робине
45
Бреуде
15
Али
15
Али
45
Бреуде
20
Броуверс
8
Уэбстер
8
Уэбстер
20
Броуверс
7
Наннели
8
Тахири
8
Тахири
7
Наннели
19
Хайе
6
Ван Э
6
Ван Э
19
Хайе
9
ван Амерсфорт
98
Николаеску
98
Николаеску
9
ван Амерсфорт
7
22
22
7
14
ван Брюгген
39
Ритместер ван де Камп
39
Ритместер ван де Камп
14
ван Брюгген
21
23
23
21
Остались в запасе
Херенвен
Алмере Сити
13
Mickey van der Hart
ВР
1
Bernt Klaverboer
ВР
12
Дензел Халл
ПЗ
21
Djenahro Nunumete
ЦП
10
Патрик Валемарк
ПВ
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
30
Joël van der Wilt
ВР
1
Самуэль Радлингер
ВР
36
Marcelencio Esajas
ЦП
6
Milan Corryn
ЦП
19
Yann Kitala
ЦП
10
Йоан Катлин
ЛВ
10
Pascu
ЦФ
19
Bradly Van Hoeven
ЦФ
41
Lance Duijvestijn
ЦФ
Главный тренер
Алекс Пастоор
Остались в запасе
13
Mickey van der Hart
ВР
1
Bernt Klaverboer
ВР
12
Дензел Халл
ПЗ
21
Djenahro Nunumete
ЦП
10
Патрик Валемарк
ПВ
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
Остались в запасе
30
Joël van der Wilt
ВР
1
Самуэль Радлингер
ВР
36
Marcelencio Esajas
ЦП
6
Milan Corryn
ЦП
19
Yann Kitala
ЦП
10
Йоан Катлин
ЛВ
10
Pascu
ЦФ
19
Bradly Van Hoeven
ЦФ
41
Lance Duijvestijn
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Главный тренер
Алекс Пастоор
Статистика матча Херенвен - Алмере Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Алмере Сити
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
3 : 1
06.05.2026
Де Графсхап
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Алмере Сити
3 : 0
02.05.2026
Ден Босх
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Ден Босх
2 : 3
29.04.2026
Алмере Сити
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Алмере Сити
1 : 3
14.01.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
АЗ Алкмаар
1 : 1
18.05.2025
Алмере Сити
Информация о матче
Главный судья:
Richard Martens, Netherlands
Стадион:
Абе Ленстра
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