Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фортуна - Алмере Сити
Фортуна - Алмере Сити: обзор матча 19 августа 2023
Фортуна
19.08.2023, суббота, 21:00
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
2 : 1
Завершен
Алмере Сити
8'
H. Akujobi (АГ)
24'
Л. Розье
33'
Т. Робине
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фортуна - Алмере Сити
Желтая карточка
M. Robberechts
90'
+1
Замена
А. Ферати
️️️️
Л. Розье
90'
+1
Замена
M. Robberechts
️️️️
И. Кордоба
90'
+1
89'
Замена
C. Mamengi
️️️️
Д. Якобс
Замена
М. Дийкс
️️️️
Р. Вита
83'
Замена
К. Сирхейс
️️️️
П. Глэдон
83'
82'
Замена
С. Ресинк
️️️️
Э. Лимбомбе
82'
Замена
M. Royo
️️️️
П. Коопмейнерс
Замена
О. Озякуп
️️️️
А. Халилович
71'
Желтая карточка
Л. Розье
50'
33'
ГОЛ! 2:1!
Т. Робине
Пас отдал
H. Akujobi
26'
Желтая карточка
П. Коопмейнерс
ГОЛ! 2:0!
Л. Розье
Пас отдал
Т. Нослин
24'
12'
Желтая карточка
Ш. Флоранус
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
H. Akujobi
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
1
Ивор Пандур
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
32
Лорейн Розье
ОП
23
Дерой Дуарте
ЦП
10
Ален Халилович
АП
14
Тижани Нослин
ПВ
19
Пол Глэдон
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Алмере Сити
25
Нордин Баккер
ВР
3
Джои Якобс
ЦЗ
22
Theo Barbet
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
23
Álvaro Peña
ЦП
7
Rajiv Van La Parra
ЦФ
27
Тома Робине
ЦФ
41
Lance Duijvestijn
ЦФ
Главный тренер
Алекс Пастоор
Фортуна
22
Том Хендрикс
ВР
1
Luuk Koopmans
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
55
Стипе Радич
ЦЗ
8
Садик Фофана
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
10
Арианит Ферати
ЦП
11
Умару Эмбалу
ПВ
14
Кай Сирхейс
ЦФ
14
Мухамед Бельхейр
ЦФ
39
Milan Robberechts
ЦФ
Алмере Сити
26
Stijn Keller
ВР
30
Joël van der Wilt
ВР
21
Manel Royo
ЦЗ
36
Marcelencio Esajas
ЦП
6
Стийе Ресинк
ЦП
39
Йохем Ритместер ван де Камп
ЦП
25
Christopher Mamengi
ЦФ
5
Thomas Poll
ЦФ
10
Pascu
ЦФ
19
Bradly Van Hoeven
ЦФ
37
Jeffry Puriel
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Пандур
21
Вита
3
Гут
22
Сиовас
12
Пинту
32
Розье
23
Дуарте
14
Кордоба
10
Халилович
14
Нослин
19
Глэдон
3-1-2-1-3
25
Баккер
2
Флоранус
22
3
Якобс
6
Коопмейнерс
20
23
77
Лимбомбе
41
27
Робине
7
21
Вита
35
Дийкс
35
Дийкс
21
Вита
10
Халилович
15
Озякуп
15
Озякуп
10
Халилович
32
Розье
10
Ферати
10
Ферати
32
Розье
19
Глэдон
14
Сирхейс
14
Сирхейс
19
Глэдон
14
Кордоба
39
39
14
Кордоба
6
Коопмейнерс
21
21
6
Коопмейнерс
77
Лимбомбе
6
Ресинк
6
Ресинк
77
Лимбомбе
3
Якобс
25
25
3
Якобс
Остались в запасе
Фортуна
Алмере Сити
22
Том Хендрикс
ВР
1
Luuk Koopmans
ВР
55
Стипе Радич
ЦЗ
8
Садик Фофана
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
11
Умару Эмбалу
ПВ
14
Мухамед Бельхейр
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
26
Stijn Keller
ВР
30
Joël van der Wilt
ВР
36
Marcelencio Esajas
ЦП
39
Йохем Ритместер ван де Камп
ЦП
5
Thomas Poll
ЦФ
10
Pascu
ЦФ
19
Bradly Van Hoeven
ЦФ
37
Jeffry Puriel
ЦФ
Главный тренер
Алекс Пастоор
Остались в запасе
22
Том Хендрикс
ВР
1
Luuk Koopmans
ВР
55
Стипе Радич
ЦЗ
8
Садик Фофана
ЦЗ
98
Натан Маркело
ПЗ
11
Умару Эмбалу
ПВ
14
Мухамед Бельхейр
ЦФ
Остались в запасе
26
Stijn Keller
ВР
30
Joël van der Wilt
ВР
36
Marcelencio Esajas
ЦП
39
Йохем Ритместер ван де Камп
ЦП
5
Thomas Poll
ЦФ
10
Pascu
ЦФ
19
Bradly Van Hoeven
ЦФ
37
Jeffry Puriel
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Главный тренер
Алекс Пастоор
Статистика матча Фортуна - Алмере Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Алмере Сити
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
3 : 1
06.05.2026
Де Графсхап
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Алмере Сити
3 : 0
02.05.2026
Ден Босх
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Ден Босх
2 : 3
29.04.2026
Алмере Сити
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Алмере Сити
1 : 3
14.01.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
АЗ Алкмаар
1 : 1
18.05.2025
Алмере Сити
Новости команд
Все
Фортуна
Алмере Сити
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фортуны Ситтард» и «Телстара» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фейеноорда» и «Фортуны Ситтард» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «Фортуны Ситтард» и «Эксельсиора» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«НЕК» – «Фортуна Ситтард»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Фортуна» – «Аякс»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
11 сентября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фортуны Ситтард» и «Телстара» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фейеноорда» и «Фортуны Ситтард» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «Фортуны Ситтард» и «Эксельсиора» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«НЕК» – «Фортуна Ситтард»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Фортуна» – «Аякс»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
11 сентября
Прогноз на точный счeт матча «АЗ Алкмар» – «Алмере»: Эредивизи, 18 мая 2025
2025.05.17 15:00
Прогноз на точный счет матча «Алмере» – «Фортуна»: Эредивизи, 33 тур, 14 мая 2025
2025.05.13 11:14
Прогноз на точный счет матча «Алмере» – «Спарта»: Эредивизи, 10 мая 2025
2025.05.09 13:01
«Алмере» – «Гоу Эхед Иглс»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2025 с коэффициентом 2.5
2025.04.26 11:29
«Херенвен» – «Алмере»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 2.1
2025.04.18 14:52
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+