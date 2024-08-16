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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фортуна - Алмере Сити
Фортуна - Алмере Сити: обзор матча 16 августа 2024
Фортуна
16.08.2024, пятница, 21:00
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
3 : 0
Завершен
Алмере Сити
24'
А. Халилович
68'
К. Петерсон
73'
J. Mitrović
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фортуна - Алмере Сити
Желтая карточка
С. ван Оттеле
89'
Замена
Д. Груйчич
️️️️
К. Петерсон
86'
Замена
С. ван Оттеле
️️️️
Л. Розье
86'
79'
Замена
Ф. Маттоир
️️️️
А. Бальбоа
79'
Замена
А. Карбонель
️️️️
А. Налич
77'
Желтая карточка
E. Poku
Замена
А. Эрцег
️️️️
А. Халилович
76'
Замена
С. Бастьен
️️️️
J. Mitrović
76'
75'
Желтая карточка
Ш. Флоранус
ГОЛ! 3:0!
J. Mitrović
73'
ГОЛ! 2:0!
К. Петерсон
Пас отдал
М. Дийкс
68'
Желтая карточка
М. Аико
60'
60'
Желтая карточка
C. Mamengi
53'
Замена
C. Mamengi
️️️️
Й. Ритместер ван де Камп
ГОЛ! 1:0!
А. Халилович
Пас отдал
Л. Розье
24'
11'
Замена
E. Poku
️️️️
Т. Робине
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
12
Иво Пинту
(К)
ЦЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
7
Кристоффер Петерсон
ЛВ
32
Лорейн Розье
ОП
80
Райан Фоссо
ЦП
10
Ален Халилович
АП
70
Макан Аико
ЦФ
11
Josip Mitrović
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Алмере Сити
25
Нордин Баккер
ВР
19
Василиос Загаритис
ЛЗ
3
Джои Якобс
ЦЗ
7
Ади Налич
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
20
Hamdi Akujobi
ЦП
16
Алекс Бальбоа
ЦП
6
Стийе Ресинк
ЦП
39
Йохем Ритместер ван де Камп
ЦП
27
Тома Робине
(К)
ЦФ
17
Kornelius Hansen
ЦФ
Главный тренер
Алекс Пастоор
Фортуна
71
Ramazan Bayram
ВР
1
Luuk Koopmans
ВР
29
Дарио Груйчич
ЦЗ
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
22
Самюэль Бастьен
ЦП
38
Tristan Schenkhuizen
ЦП
27
Sjors-Lowis Hermsen
ЦФ
50
Анте Эрцег
ЦФ
8
Jasper Dahlhaus
ЦФ
11
Luka Tunjic
ЦФ
39
Milan Robberechts
ЦФ
Алмере Сити
30
Joël van der Wilt
ВР
1
Jonas Wendlinger
ВР
34
Jaden Pinas
ЦЗ
35
Logan Delaurier-Chaubet
ЦП
6
Алекс Карбонель
ЦП
40
Marley Dors
ЦП
25
Christopher Mamengi
ЦФ
24
Файз Маттоир
ЦФ
17
Emanuel Poku
ЦФ
37
Jeffry Puriel
ЦФ
4-1-1-2-2
31
Брандерхорст
35
Дийкс
3
Гут
4
Адевойе
12
Пинту
32
Розье
80
Фоссо
7
Петерсон
10
Халилович
11
70
Аико
4-4-2
25
Баккер
2
Флоранус
3
Якобс
7
Налич
19
Загаритис
16
Бальбоа
6
Ресинк
39
Ритместер ван де Камп
20
17
27
Робине
7
Петерсон
29
Груйчич
29
Груйчич
7
Петерсон
32
Розье
6
ван Оттеле
6
ван Оттеле
32
Розье
11
22
Бастьен
22
Бастьен
11
10
Халилович
50
Эрцег
50
Эрцег
10
Халилович
7
Налич
6
Карбонель
6
Карбонель
7
Налич
39
Ритместер ван де Камп
25
25
39
Ритместер ван де Камп
16
Бальбоа
24
Маттоир
24
Маттоир
16
Бальбоа
27
Робине
17
17
27
Робине
Остались в запасе
Фортуна
Алмере Сити
71
Ramazan Bayram
ВР
1
Luuk Koopmans
ВР
38
Tristan Schenkhuizen
ЦП
27
Sjors-Lowis Hermsen
ЦФ
8
Jasper Dahlhaus
ЦФ
11
Luka Tunjic
ЦФ
39
Milan Robberechts
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
30
Joël van der Wilt
ВР
1
Jonas Wendlinger
ВР
34
Jaden Pinas
ЦЗ
35
Logan Delaurier-Chaubet
ЦП
40
Marley Dors
ЦП
37
Jeffry Puriel
ЦФ
Главный тренер
Алекс Пастоор
Остались в запасе
71
Ramazan Bayram
ВР
1
Luuk Koopmans
ВР
38
Tristan Schenkhuizen
ЦП
27
Sjors-Lowis Hermsen
ЦФ
8
Jasper Dahlhaus
ЦФ
11
Luka Tunjic
ЦФ
39
Milan Robberechts
ЦФ
Остались в запасе
30
Joël van der Wilt
ВР
1
Jonas Wendlinger
ВР
34
Jaden Pinas
ЦЗ
35
Logan Delaurier-Chaubet
ЦП
40
Marley Dors
ЦП
37
Jeffry Puriel
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Главный тренер
Алекс Пастоор
Статистика матча Фортуна - Алмере Сити
2
3
Всего ударов по воротам
20
8
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
9
3
Нарушения
7
12
Количество передач
375
354
Сейвы
4
5
Точность передач %
81
79
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
3.09
0.56
Матчи команд
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Алмере Сити
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
3 : 1
06.05.2026
Де Графсхап
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Алмере Сити
3 : 0
02.05.2026
Ден Босх
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Ден Босх
2 : 3
29.04.2026
Алмере Сити
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Алмере Сити
1 : 3
14.01.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
АЗ Алкмаар
1 : 1
18.05.2025
Алмере Сити
Информация о матче
Главный судья:
Joey Kooij, Netherlands
Стадион:
Fortuna Sittard Stadion, Sittard-Geleen
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