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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Алмере Сити - АЗ Алкмаар
Алмере Сити - АЗ Алкмаар: обзор матча 10 августа 2024
Алмере Сити
10.08.2024, суббота, 21:00
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
0 : 1
Завершен
АЗ Алкмаар
4'
И. Садик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алмере Сити - АЗ Алкмаар
90'
Замена
Р. ван Боммел
️️️️
М. ван Бредероде
89'
Желтая карточка
С. Майкума
86'
Желтая карточка
Л. Зеефуик
Замена
G. Beaumont
️️️️
А. Бальбоа
86'
Замена
C. Mamengi
️️️️
Й. Ритместер ван де Камп
81'
Замена
А. Налич
️️️️
K. Hansen
81'
Красная карточка
Р. Висус
79'
73'
Замена
Л. Зеефуик
️️️️
Т. Пэррот
Замена
Ф. Маттоир
️️️️
С. Ресинк
59'
Замена
H. Akujobi
️️️️
Д. Якобс
59'
57'
Замена
Э. Поку
️️️️
И. Садик
Желтая карточка
С. Ресинк
45'
+3
Красная карточка
Б. Гийом
34'
18'
Красная карточка
М. Деккер
4'
ГОЛ! 0:1!
И. Садик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алмере Сити
25
Нордин Баккер
ВР
19
Василиос Загаритис
ЛЗ
14
Рикардо Висус
ЦЗ
3
Джои Якобс
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
6
Стийе Ресинк
ЦП
16
Алекс Бальбоа
ЦП
39
Йохем Ритместер ван де Камп
ЦП
17
Kornelius Hansen
ЦФ
27
Тома Робине
(К)
ЦФ
9
Батист Гийом
ЦФ
Главный тренер
Алекс Пастоор
АЗ Алкмаар
41
Йерун Зут
ВР
3
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
3
Вутер Гос
ЦЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
2
Сейя Майкума
ПЗ
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
8
Йорди Класи
(К)
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
11
Ибрахим Садик
ПВ
19
Трой Пэррот
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Алмере Сити
30
Joël van der Wilt
ВР
1
Jonas Wendlinger
ВР
7
Ади Налич
ЦЗ
34
Jaden Pinas
ЦЗ
36
Guus Beaumont
ЦП
35
Logan Delaurier-Chaubet
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
17
Emanuel Poku
ЦФ
24
Файз Маттоир
ЦФ
25
Christopher Mamengi
ЦФ
37
Jeffry Puriel
ЦФ
АЗ Алкмаар
31
Даниэл Ден
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
7
Рубен ван Боммел
ЛВ
17
Кристиян Белич
ОП
23
Рихедли Базур
ЦП
10
Зико Бурместер
ЦП
42
Джейден Аддаи
ПВ
25
Леквинцио Зеефуик
ЦФ
17
Эрнест Поку
ЦФ
4-3-3
25
Баккер
19
Загаритис
14
Висус
3
Якобс
2
Флоранус
6
Ресинк
16
Бальбоа
39
Ритместер ван де Камп
9
Гийом
27
Робине
17
4-1-2-2-1
41
Зут
2
Майкума
3
Гос
23
Деккер
3
Вольфе
6
Коопмейнерс
21
Мейнанс
8
Класи
11
Садик
9
ван Бредероде
19
Пэррот
17
7
Налич
7
Налич
17
16
Бальбоа
36
36
16
Бальбоа
3
Якобс
20
20
3
Якобс
6
Ресинк
24
Маттоир
24
Маттоир
6
Ресинк
39
Ритместер ван де Камп
25
25
39
Ритместер ван де Камп
9
ван Бредероде
7
ван Боммел
7
ван Боммел
9
ван Бредероде
19
Пэррот
25
Зеефуик
25
Зеефуик
19
Пэррот
11
Садик
17
Поку
17
Поку
11
Садик
Остались в запасе
Алмере Сити
АЗ Алкмаар
30
Joël van der Wilt
ВР
1
Jonas Wendlinger
ВР
34
Jaden Pinas
ЦЗ
35
Logan Delaurier-Chaubet
ЦП
17
Emanuel Poku
ЦФ
37
Jeffry Puriel
ЦФ
Главный тренер
Алекс Пастоор
31
Даниэл Ден
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
17
Кристиян Белич
ОП
23
Рихедли Базур
ЦП
10
Зико Бурместер
ЦП
42
Джейден Аддаи
ПВ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Остались в запасе
30
Joël van der Wilt
ВР
1
Jonas Wendlinger
ВР
34
Jaden Pinas
ЦЗ
35
Logan Delaurier-Chaubet
ЦП
17
Emanuel Poku
ЦФ
37
Jeffry Puriel
ЦФ
Остались в запасе
31
Даниэл Ден
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
17
Кристиян Белич
ОП
23
Рихедли Базур
ЦП
10
Зико Бурместер
ЦП
42
Джейден Аддаи
ПВ
Главный тренер
Алекс Пастоор
Главный тренер
Мартен Мартенс
Статистика матча Алмере Сити - АЗ Алкмаар
1
2
1
2
Всего ударов по воротам
8
9
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
2
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
8
Нарушения
13
11
Офсайды
3
0
Количество передач
402
530
Сейвы
2
2
Точность передач %
78
81
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
2
4
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
0.54
0.85
Матчи команд
Алмере Сити
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
3 : 1
06.05.2026
Де Графсхап
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Алмере Сити
3 : 0
02.05.2026
Ден Босх
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Ден Босх
2 : 3
29.04.2026
Алмере Сити
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Алмере Сити
1 : 3
14.01.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
АЗ Алкмаар
1 : 1
18.05.2025
Алмере Сити
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
2 : 4
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Главный судья:
Martin Van den Kerkhof, Netherlands
Стадион:
Yanmar Stadion, Almere
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