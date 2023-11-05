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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Спарта - Алмере Сити
Спарта - Алмере Сити: обзор матча 05 ноября 2023
Спарта
05.11.2023, воскресенье, 18:45
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
1 : 2
Завершен
Алмере Сити
84'
Д. Китолано
12'
Т. Робине
76'
K. Hansen
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спарта - Алмере Сити
ГОЛ! 1:2!
Д. Китолано
Пас отдал
Б. Вриндс
84'
Замена
M. Yüksel
️️️️
С. Бакари
84'
82'
Замена
C. Mamengi
️️️️
K. Hansen
82'
Замена
L. Duijvestijn
️️️️
Й. Катлин
76'
ГОЛ! 0:2!
K. Hansen
Пас отдал
Й. Катлин
72'
Замена
Y. Kitala
️️️️
Й. Ритместер ван де Камп
61'
Замена
Й. Катлин
️️️️
R. Van La Parra
Замена
Ч. Брим
️️️️
П. Клемент
46'
12'
ГОЛ! 0:1!
Т. Робине
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
1
Ник Олий
ВР
5
Джевенсио ван дер Куст
ЛЗ
3
Барт Вриндс
(К)
ЦЗ
4
Тейс Велтхуйс
ЦЗ
2
Саид Бакари
ПЗ
24
Пелле Клемент
ЦП
24
Арно Верскуерен
ЦП
16
Джошуа Китолано
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
10
Камиль Негли
ЦФ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Алмере Сити
25
Нордин Баккер
ВР
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
14
Дамиан ван Брюгген
ЦЗ
3
Джои Якобс
ЦЗ
21
Manel Royo
ЦЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
39
Йохем Ритместер ван де Камп
ЦП
6
Стийе Ресинк
ЦП
27
Тома Робине
ЦФ
7
Rajiv Van La Parra
ЦФ
17
Kornelius Hansen
ЦФ
Главный тренер
Алекс Пастоор
Спарта
30
Делано ван Крой
ВР
20
Юри Шундервальдт
ВР
3
Рик Мейсен
ЦЗ
5
Метинью
ЦП
15
Dylan van Wageningen
ЦП
21
Hamza el Dahri
ЦП
4
Django Warmerdam
ЦФ
7
Чарльз-Андреас Брим
ЦФ
28
Agustin Anello
ЦФ
17
Mehmet Yüksel
ЦФ
Алмере Сити
1
Самуэль Радлингер
ВР
26
Stijn Keller
ВР
10
Йоан Катлин
ЛВ
36
Marcelencio Esajas
ЦП
8
Danny Post
ЦП
23
Álvaro Peña
ЦП
19
Yann Kitala
ЦП
25
Christopher Mamengi
ЦФ
41
Lance Duijvestijn
ЦФ
19
Bradly Van Hoeven
ЦФ
10
Pascu
ЦФ
37
Jeffry Puriel
ЦФ
4-4-2
1
Олий
5
ван дер Куст
3
Вриндс
4
Велтхуйс
2
Бакари
24
Клемент
16
Китолано
18
Де Гузман
24
Верскуерен
9
Лауритсен
10
Негли
4-1-2-3
25
Баккер
14
ван Брюгген
3
Якобс
21
22
Мбе Со
6
Коопмейнерс
39
Ритместер ван де Камп
6
Ресинк
17
7
27
Робине
24
Клемент
7
Брим
7
Брим
24
Клемент
2
Бакари
17
17
2
Бакари
39
Ритместер ван де Камп
19
19
39
Ритместер ван де Камп
7
10
Катлин
10
Катлин
7
17
25
25
17
Катлин
41
41
Катлин
Остались в запасе
Спарта
Алмере Сити
30
Делано ван Крой
ВР
20
Юри Шундервальдт
ВР
3
Рик Мейсен
ЦЗ
5
Метинью
ЦП
15
Dylan van Wageningen
ЦП
21
Hamza el Dahri
ЦП
4
Django Warmerdam
ЦФ
28
Agustin Anello
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
1
Самуэль Радлингер
ВР
26
Stijn Keller
ВР
36
Marcelencio Esajas
ЦП
8
Danny Post
ЦП
23
Álvaro Peña
ЦП
19
Bradly Van Hoeven
ЦФ
10
Pascu
ЦФ
37
Jeffry Puriel
ЦФ
Главный тренер
Алекс Пастоор
Остались в запасе
30
Делано ван Крой
ВР
20
Юри Шундервальдт
ВР
3
Рик Мейсен
ЦЗ
5
Метинью
ЦП
15
Dylan van Wageningen
ЦП
21
Hamza el Dahri
ЦП
4
Django Warmerdam
ЦФ
28
Agustin Anello
ЦФ
Остались в запасе
1
Самуэль Радлингер
ВР
26
Stijn Keller
ВР
36
Marcelencio Esajas
ЦП
8
Danny Post
ЦП
23
Álvaro Peña
ЦП
19
Bradly Van Hoeven
ЦФ
10
Pascu
ЦФ
37
Jeffry Puriel
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Алекс Пастоор
Статистика матча Спарта - Алмере Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Алмере Сити
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
3 : 1
06.05.2026
Де Графсхап
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Алмере Сити
3 : 0
02.05.2026
Ден Босх
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Ден Босх
2 : 3
29.04.2026
Алмере Сити
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Алмере Сити
1 : 3
14.01.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
АЗ Алкмаар
1 : 1
18.05.2025
Алмере Сити
Информация о матче
Главный судья:
Аллард Линдхут
Стадион:
Хет Кастеел
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