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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гоу Эхед Иглс - Аякс
Гоу Эхед Иглс - Аякс: обзор матча 21 сентября 2024
Гоу Эхед Иглс
21.09.2024, суббота, 21:00
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
1 : 1
Завершен
Аякс
64'
Э. Льянсана
69'
Д. Классен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гоу Эхед Иглс - Аякс
90'
+5
Желтая карточка
А. Гаеи
Желтая карточка
Э. Линтхорст
90'
+3
Замена
Л. Эверинк
️️️️
А. Адельгор
85'
81'
Желтая карточка
Б. Бробби
80'
Замена
К. Расмуссен
️️️️
М. Годтс
Желтая карточка
Г. Наубер
78'
71'
Замена
Б. Бробби
️️️️
В. Вегхорст
Замена
О. Валакер Эдвардсен
️️️️
О. Антман
70'
69'
ГОЛ! 1:1!
Д. Классен
Пас отдал
Д. Хендерсон
ГОЛ! 1:0!
Э. Льянсана
Пас отдал
Я. Бреум
64'
61'
Замена
О. Вейндал
️️️️
А. Каплан
61'
Замена
Д. Классен
️️️️
К. Тэйлор
46'
Замена
А. Гаеи
️️️️
Б. Траоре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гоу Эхед Иглс
22
Лука Плогман
ВР
29
Аске Адельгор
ЛЗ
3
Геррит Наубер
ЦЗ
4
Йорис Крамер
ЦЗ
20
Матс Дейл
(К)
ПЗ
10
Якоб Бреум
ЛВ
11
Оливер Антман
ЦФ
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
24
Энрик Льянсана
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
16
Виктор Эдвардсен
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Аякс
22
Ремко Пасвер
ВР
2
Девин Ренш
ЦЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
22
Мика Годтс
ЛВ
28
Киан Фитц-Джим
ЦП
14
Джордан Хендерсон
(К)
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Гоу Эхед Иглс
30
Sven Jansen
ВР
28
Jari De Busser
ВР
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
6
Джамал Амофа
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЛВ
28
Pim Saathof
ЦП
6
Калвин Твигт
ЦП
17
Матис Сюрай
ЦП
27
Finn Stokkers
ЦФ
36
Милан Смит
ЦФ
Аякс
1
Диант Рамай
ВР
1
Джей Гортер
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
34
Джейдон Банел
ЛВ
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
18
Дэви Классен
АП
7
Кристиан Расмуссен
ЦФ
9
Брайан Бробби
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
4-1-5
22
Плогман
29
Адельгор
3
Наубер
4
Крамер
20
Дейл
10
Бреум
8
Линтхорст
16
Эдвардсен
11
Адеканье
24
Льянсана
11
Антман
4-3-2-1
22
Пасвер
6
Шутало
22
Каплан
21
Хато
2
Ренш
28
Фитц-Джим
14
Хендерсон
24
Тэйлор
11
Траоре
22
Годтс
9
Вегхорст
29
Адельгор
24
Эверинк
24
Эверинк
29
Адельгор
11
Антман
20
Эдвардсен
20
Эдвардсен
11
Антман
22
Каплан
5
Вейндал
5
Вейндал
22
Каплан
11
Траоре
3
Гаеи
3
Гаеи
11
Траоре
24
Тэйлор
18
Классен
18
Классен
24
Тэйлор
22
Годтс
7
Расмуссен
7
Расмуссен
22
Годтс
9
Вегхорст
9
Бробби
9
Бробби
9
Вегхорст
Остались в запасе
Гоу Эхед Иглс
Аякс
30
Sven Jansen
ВР
28
Jari De Busser
ВР
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
6
Джамал Амофа
ЦЗ
28
Pim Saathof
ЦП
6
Калвин Твигт
ЦП
17
Матис Сюрай
ЦП
27
Finn Stokkers
ЦФ
36
Милан Смит
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
1
Диант Рамай
ВР
1
Джей Гортер
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
34
Джейдон Банел
ЛВ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Остались в запасе
30
Sven Jansen
ВР
28
Jari De Busser
ВР
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
6
Джамал Амофа
ЦЗ
28
Pim Saathof
ЦП
6
Калвин Твигт
ЦП
17
Матис Сюрай
ЦП
27
Finn Stokkers
ЦФ
36
Милан Смит
ЦФ
Остались в запасе
1
Диант Рамай
ВР
1
Джей Гортер
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
34
Джейдон Банел
ЛВ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Главный тренер
Франческо Фариоли
Статистика матча Гоу Эхед Иглс - Аякс
2
2
Всего ударов по воротам
9
8
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
2
Нарушения
11
9
Офсайды
0
1
Количество передач
393
515
Сейвы
2
3
Точность передач %
81
86
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
0.87
0.43
Матчи команд
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Гоу Эхед Иглс
- : -
06.12.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
4 : 0
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
4 : 0
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Главный судья:
Marc Nagtegaal, Netherlands
Стадион:
Аделааршорст
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