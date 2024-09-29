Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гронинген - Гоу Эхед Иглс
Гронинген - Гоу Эхед Иглс: обзор матча 29 сентября 2024
Гронинген
29.09.2024, воскресенье, 15:30
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
0 : 1
Завершен
Гоу Эхед Иглс
75'
О. Валакер Эдвардсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гронинген - Гоу Эхед Иглс
90'
+5
Замена
С. Тенгстедт
️️️️
Я. Бреум
87'
Замена
М. Сюрай
️️️️
Б. Адеканье
Замена
N. Emeran
️️️️
Л. Валенте
80'
75'
ГОЛ! 0:1!
О. Валакер Эдвардсен
68'
Желтая карточка
Я. Бреум
68'
Желтая карточка
Б. Адеканье
Желтая карточка
Л. Валенте
68'
Замена
Т. Остинг
️️️️
J. Schreuders
66'
Замена
Р. Мендеш
️️️️
R. Postema
65'
63'
Замена
F. Stokkers
️️️️
В. Эдвардсен
63'
Замена
О. Валакер Эдвардсен
️️️️
О. Антман
Замена
Й. Пелюпесси
️️️️
С. Ресинк
46'
32'
Желтая карточка
В. Эдвардсен
Желтая карточка
W. Prins
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гронинген
1
Этьен Вессен
ВР
3
Тиймен Блокзийл
ЦЗ
2
Wouter Prins
ЦЗ
3
Финн Стам
ЦЗ
14
Jorg Schreuders
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
(К)
ЦП
6
Стийе Ресинк
ЦП
8
Йохан Хове
ЦП
10
Лучано Валенте
АП
11
Romano Postema
ЦФ
26
Том ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Гоу Эхед Иглс
22
Лука Плогман
ВР
29
Аске Адельгор
ЛЗ
3
Геррит Наубер
ЦЗ
4
Йорис Крамер
ЦЗ
20
Матс Дейл
(К)
ПЗ
10
Якоб Бреум
ЛВ
24
Энрик Льянсана
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
11
Оливер Антман
ЦФ
16
Виктор Эдвардсен
ЦФ
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Гронинген
21
Hidde Jurjus
ВР
24
Dirk Baron
ВР
36
Maxim Mariani
ЦЗ
22
Sven Bouland
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
25
Тейс Остинг
АП
7
Руй Мендеш
ПВ
21
Fofin Turay
ЦФ
11
Noam Emeran
ЦФ
Гоу Эхед Иглс
30
Sven Jansen
ВР
28
Jari De Busser
ВР
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЛВ
28
Pim Saathof
ЦП
6
Калвин Твигт
ЦП
17
Матис Сюрай
ЦП
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
27
Finn Stokkers
ЦФ
36
Милан Смит
ЦФ
4-3-1-2
1
Вессен
3
Блокзийл
3
Стам
14
2
10
Бакуна
6
Ресинк
8
Хове
10
Валенте
26
ван Берген
11
4-1-5
22
Плогман
20
Дейл
3
Наубер
4
Крамер
29
Адельгор
10
Бреум
24
Льянсана
8
Линтхорст
16
Эдвардсен
11
Антман
11
Адеканье
6
Ресинк
6
Пелюпесси
6
Пелюпесси
6
Ресинк
14
25
Остинг
25
Остинг
14
11
7
Мендеш
7
Мендеш
11
10
Валенте
11
11
10
Валенте
11
Адеканье
17
Сюрай
17
Сюрай
11
Адеканье
11
Антман
20
Эдвардсен
20
Эдвардсен
11
Антман
10
Бреум
10
Тенгстедт
10
Тенгстедт
10
Бреум
16
Эдвардсен
27
27
16
Эдвардсен
Остались в запасе
Гронинген
Гоу Эхед Иглс
21
Hidde Jurjus
ВР
24
Dirk Baron
ВР
36
Maxim Mariani
ЦЗ
22
Sven Bouland
ЦЗ
21
Fofin Turay
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
30
Sven Jansen
ВР
28
Jari De Busser
ВР
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
28
Pim Saathof
ЦП
6
Калвин Твигт
ЦП
36
Милан Смит
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Остались в запасе
21
Hidde Jurjus
ВР
24
Dirk Baron
ВР
36
Maxim Mariani
ЦЗ
22
Sven Bouland
ЦЗ
21
Fofin Turay
ЦФ
Остались в запасе
30
Sven Jansen
ВР
28
Jari De Busser
ВР
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
28
Pim Saathof
ЦП
6
Калвин Твигт
ЦП
36
Милан Смит
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Главный тренер
Рене Хак
Статистика матча Гронинген - Гоу Эхед Иглс
2
3
Всего ударов по воротам
7
16
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
7
7
Нарушения
11
11
Офсайды
2
1
Количество передач
387
412
Сейвы
2
1
Точность передач %
75
76
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
2
8
Удары из пределов штрафной
4
11
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
0.14
2.75
Матчи команд
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Телстар
- : -
04.12.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
1 : 1
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Гоу Эхед Иглс
- : -
06.12.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
4 : 0
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Информация о матче
Главный судья:
Rob Dieperink, Netherlands
Стадион:
Hitachi Capital Mobility Stadium, Groningen
Новости команд
Все
Гронинген
Гоу Эхед Иглс
Эредивизи: шансы «Гронингена» и «Виллема II» на победу в матче 14-го тура
26 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Эксельсиора» и «Гоу Эхед Иглс» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи: шансы «НЕК» и «Гронингена» на победу в матче 10-го тура
24 октября
Эредивизи: шансы «Гоу Эхед Иглс» и «Телстара» на победу в матче 10-го тура
22 октября
«Гронинген» – «Аякс»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
Эредивизи: шансы «Гронингена» и «Виллема II» на победу в матче 14-го тура
26 ноября
Эредивизи: шансы «НЕК» и «Гронингена» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«Гронинген» – «Аякс»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Гронинген» – «Зволле»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
17 сентября
«Гоу Эхед Иглс» – «Гронинген»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
11 сентября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Эксельсиора» и «Гоу Эхед Иглс» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи: шансы «Гоу Эхед Иглс» и «Телстара» на победу в матче 10-го тура
22 октября
«НЕК» – «Гоу Эхед Иглс»: кто победит в матче 7-го тура Эредивизи 2026/2027
19 сентября
«Гоу Эхед Иглс» – «Гронинген»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
11 сентября
«Гоу Эхед Иглс» – «Ден Хааг»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
22 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+