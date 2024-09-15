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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Спарта - Гоу Эхед Иглс
Спарта - Гоу Эхед Иглс: обзор матча 15 сентября 2024
Спарта
15.09.2024, воскресенье, 13:15
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
1 : 2
Завершен
Гоу Эхед Иглс
80'
С. Мито
21'
Я. Бреум
53'
В. Эдвардсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спарта - Гоу Эхед Иглс
ГОЛ! 1:2!
С. Мито
Пас отдал
Ю. Бас
80'
78'
Замена
М. Смит
️️️️
В. Эдвардсен
Замена
С. Мито
️️️️
M. Nassoh
78'
78'
Замена
Р. Вейенберг
️️️️
О. Антман
69'
Замена
Ю. Дирксен
️️️️
А. Адельгор
69'
Замена
С. Тенгстедт
️️️️
Б. Адеканье
Замена
M. Kleijn
️️️️
Д. ван дер Куст
67'
58'
Замена
М. Сюрай
️️️️
Я. Бреум
Желтая карточка
М. Эрдхуйзен
57'
53'
ГОЛ! 0:2!
В. Эдвардсен
Замена
Д. Китолано
️️️️
А. Верскуерен
46'
Замена
М.
️️️️
П. Клемент
46'
Замена
Ч. Брим
️️️️
Т. Лауритсен
46'
21'
ГОЛ! 0:1!
Я. Бреум
Пас отдал
А. Адельгор
18'
Желтая карточка
А. Адельгор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
1
Ник Олий
(К)
ВР
5
Джевенсио ван дер Куст
ЛЗ
2
Boyd Reith
ЦЗ
3
Рик Мейсен
ЦЗ
44
Майк Эрдхуйзен
ЦЗ
6
Юлиан Бас
ЛВ
24
Пелле Клемент
ЦП
24
Арно Верскуерен
ЦП
10
Камиль Негли
ЦФ
10
Mohamed Nassoh
ЦФ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
Главный тренер
Йерун Рейсдейк
Гоу Эхед Иглс
22
Лука Плогман
ВР
29
Аске Адельгор
ЛЗ
5
Дин Джеймс
ЛЗ
3
Геррит Наубер
ЦЗ
4
Йорис Крамер
ЦЗ
20
Матс Дейл
(К)
ПЗ
10
Якоб Бреум
ЛВ
11
Оливер Антман
ЦФ
16
Виктор Эдвардсен
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
24
Энрик Льянсана
ЦФ
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Спарта
30
Dylan Tevreden
ВР
20
Юри Шундервальдт
ВР
5
Mike Kleijn
ЦЗ
6
Teo Quintero
ЦЗ
3
Marvin Young
ЦЗ
2
Саид Бакари
ПЗ
16
Джошуа Китолано
ЦП
5
Метинью
ЦП
21
Hamza el Dahri
ЦП
10
Сунсуке Мито
ПВ
7
Чарльз-Андреас Брим
ЦФ
24
A. Oufkir
ЦФ
Гоу Эхед Иглс
30
Sven Jansen
ВР
28
Jari De Busser
ВР
6
Джамал Амофа
ЦЗ
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
6
Калвин Твигт
ЦП
15
Роббин Вейенберг
ЦП
17
Матис Сюрай
ЦП
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
36
Милан Смит
ЦФ
4-2-1-3
1
Олий
5
ван дер Куст
3
Мейсен
44
Эрдхуйзен
2
24
Клемент
24
Верскуерен
6
Бас
9
Лауритсен
10
10
Негли
3-2-1-5
22
Плогман
29
Адельгор
3
Наубер
4
Крамер
20
Дейл
5
Джеймс
10
Бреум
11
Антман
8
Линтхорст
24
Льянсана
11
Адеканье
16
Эдвардсен
5
ван дер Куст
5
5
5
ван дер Куст
24
Верскуерен
16
Китолано
16
Китолано
24
Верскуерен
24
Клемент
5
5
24
Клемент
10
10
Мито
10
Мито
10
9
Лауритсен
7
Брим
7
Брим
9
Лауритсен
29
Адельгор
26
Дирксен
26
Дирксен
29
Адельгор
11
Антман
15
Вейенберг
15
Вейенберг
11
Антман
10
Бреум
17
Сюрай
17
Сюрай
10
Бреум
11
Адеканье
10
Тенгстедт
10
Тенгстедт
11
Адеканье
16
Эдвардсен
36
Смит
36
Смит
16
Эдвардсен
Остались в запасе
Спарта
Гоу Эхед Иглс
30
Dylan Tevreden
ВР
20
Юри Шундервальдт
ВР
6
Teo Quintero
ЦЗ
3
Marvin Young
ЦЗ
2
Саид Бакари
ПЗ
21
Hamza el Dahri
ЦП
24
A. Oufkir
ЦФ
Главный тренер
Йерун Рейсдейк
30
Sven Jansen
ВР
28
Jari De Busser
ВР
6
Джамал Амофа
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
6
Калвин Твигт
ЦП
Главный тренер
Рене Хак
Остались в запасе
30
Dylan Tevreden
ВР
20
Юри Шундервальдт
ВР
6
Teo Quintero
ЦЗ
3
Marvin Young
ЦЗ
2
Саид Бакари
ПЗ
21
Hamza el Dahri
ЦП
24
A. Oufkir
ЦФ
Остались в запасе
30
Sven Jansen
ВР
28
Jari De Busser
ВР
6
Джамал Амофа
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
6
Калвин Твигт
ЦП
Главный тренер
Йерун Рейсдейк
Главный тренер
Рене Хак
Статистика матча Спарта - Гоу Эхед Иглс
1
1
Всего ударов по воротам
16
16
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
13
Нарушения
6
9
Офсайды
1
0
Количество передач
541
398
Сейвы
2
6
Точность передач %
83
79
Удары мимо ворот
7
9
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
6
7
xG (ожидаемые голы)
1.39
0.85
Матчи команд
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Спарта
- : -
05.12.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
2 : 2
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Гоу Эхед Иглс
- : -
06.12.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
4 : 0
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Информация о матче
Главный судья:
Edwin Van de Graaf, Netherlands
Стадион:
Хет Кастеел
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