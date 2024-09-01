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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - Гоу Эхед Иглс
ПСВ - Гоу Эхед Иглс: обзор матча 01 сентября 2024
ПСВ
01.09.2024, воскресенье, 17:45
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
3 : 0
Завершен
Гоу Эхед Иглс
11'
Г. Тил
27'
И. Лосано
63'
Д. Верман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСВ - Гоу Эхед Иглс
90'
+4
Желтая карточка
Й. Крамер
88'
Желтая карточка
М. Дейл
Замена
Т. Ланд
️️️️
М. Тилльман
86'
Замена
А. Бабади
️️️️
Г. Тил
86'
82'
Замена
Р. Вейенберг
️️️️
О. Антман
74'
Замена
А. Адельгор
️️️️
Д. Джеймс
73'
Желтая карточка
Г. Наубер
Замена
К. Дриух
️️️️
Й. Бакайоко
65'
Замена
Й. Схаутен
️️️️
Д. Верман
65'
65'
Замена
Б. Адеканье
️️️️
М. Сюрай
65'
Замена
Э. Линтхорст
️️️️
F. Stokkers
64'
Замена
В. Эдвардсен
️️️️
К. Твигт
ГОЛ! 3:0!
Д. Верман
Пас отдал
М. Тилльман
63'
Замена
Р. Пепи
️️️️
Л. де Йонг
35'
ГОЛ! 2:0!
И. Лосано
Пас отдал
Л. де Йонг
27'
ГОЛ! 1:0!
Г. Тил
Пас отдал
Л. де Йонг
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
6
Райан Фламинго
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
32
Маттео Дамс
ЦЗ
25
Джоуи Верман
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
10
Малик Тилльман
АП
20
Гус Тил
АП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
11
Йохан Бакайоко
ПВ
26
Люк де Йонг
(К)
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Гоу Эхед Иглс
22
Лука Плогман
ВР
5
Дин Джеймс
ЛЗ
3
Геррит Наубер
ЦЗ
4
Йорис Крамер
ЦЗ
20
Матс Дейл
(К)
ПЗ
10
Якоб Бреум
ЛВ
6
Калвин Твигт
ЦП
17
Матис Сюрай
ЦП
24
Энрик Льянсана
ЦФ
11
Оливер Антман
ЦФ
27
Finn Stokkers
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
ПСВ
24
Ник Шикс
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
36
Вессел Кюн
ЦЗ
33
Michael Bresser
ЦЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
22
Йерди Схаутен
ЦП
21
Айзек Бабади
АП
24
Куаиб Дриух
ПВ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Гоу Эхед Иглс
28
Jari De Busser
ВР
33
Нандо Вердони
ВР
29
Аске Адельгор
ЛЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
28
Pim Saathof
ЦП
15
Роббин Вейенберг
ЦП
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
16
Виктор Эдвардсен
ЦФ
36
Милан Смит
ЦФ
3-1-3-3
44
Бенитес
6
Фламинго
21
Боскальи
32
Дамс
25
Верман
10
Тилльман
20
Тил
11
Бакайоко
26
де Йонг
37
Ледесма
11
Лосано
4-2-1-3
22
Плогман
20
Дейл
3
Наубер
4
Крамер
5
Джеймс
6
Твигт
17
Сюрай
10
Бреум
27
11
Антман
24
Льянсана
10
Тилльман
18
Ланд
18
Ланд
10
Тилльман
25
Верман
22
Схаутен
22
Схаутен
25
Верман
20
Тил
21
Бабади
21
Бабади
20
Тил
11
Бакайоко
24
Дриух
24
Дриух
11
Бакайоко
26
де Йонг
9
Пепи
9
Пепи
26
де Йонг
5
Джеймс
29
Адельгор
29
Адельгор
5
Джеймс
11
Антман
15
Вейенберг
15
Вейенберг
11
Антман
27
8
Линтхорст
8
Линтхорст
27
17
Сюрай
11
Адеканье
11
Адеканье
17
Сюрай
6
Твигт
16
Эдвардсен
16
Эдвардсен
6
Твигт
Остались в запасе
ПСВ
Гоу Эхед Иглс
24
Ник Шикс
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
36
Вессел Кюн
ЦЗ
33
Michael Bresser
ЦЗ
Главный тренер
Петер Бош
28
Jari De Busser
ВР
33
Нандо Вердони
ВР
24
Лука Эверинк
ПЗ
28
Pim Saathof
ЦП
36
Милан Смит
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Остались в запасе
24
Ник Шикс
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
36
Вессел Кюн
ЦЗ
33
Michael Bresser
ЦЗ
Остались в запасе
28
Jari De Busser
ВР
33
Нандо Вердони
ВР
24
Лука Эверинк
ПЗ
28
Pim Saathof
ЦП
36
Милан Смит
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Рене Хак
Статистика матча ПСВ - Гоу Эхед Иглс
3
Всего ударов по воротам
19
9
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
5
3
Нарушения
8
7
Офсайды
0
1
Количество передач
759
313
Сейвы
1
5
Точность передач %
92
76
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
14
7
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
2.31
1.18
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
АЗ Алкмаар
- : -
05.12.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
4 : 0
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Гоу Эхед Иглс
- : -
06.12.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
4 : 0
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Информация о матче
Главный судья:
Бас Нейхейс
(Энсхеде)
Стадион:
Филипс
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