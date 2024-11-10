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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Херенвен - Гоу Эхед Иглс
Херенвен - Гоу Эхед Иглс: обзор матча 10 ноября 2024
Херенвен
10.11.2024, воскресенье, 16:30
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
1 : 0
Завершен
Гоу Эхед Иглс
36'
Я. Тренсков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Херенвен - Гоу Эхед Иглс
90'
+3
Желтая карточка
Я. Бреум
Замена
И. Себауи
️️️️
L. Smans
88'
86'
Желтая карточка
Б. Адеканье
80'
Замена
М. Сюрай
️️️️
О. Валакер Эдвардсен
Замена
D. Rallis
️️️️
Й. Николаеску
80'
Замена
С. Керстен
️️️️
А. Конде
80'
Замена
А. Джаханбакш
️️️️
Я. Тренсков
75'
Замена
Д. Халл
️️️️
О. Бреуде
75'
74'
Замена
М. Смит
️️️️
Э. Линтхорст
Желтая карточка
Л. Броуверс
68'
65'
Замена
Б. Адеканье
️️️️
О. Антман
65'
Замена
F. Stokkers
️️️️
В. Эдвардсен
46'
Замена
Д. Джеймс
️️️️
А. Адельгор
ГОЛ! 1:0!
Я. Тренсков
Пас отдал
Л. Броуверс
36'
Желтая карточка
Э. Ван Э
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херенвен
44
Андриес Нопперт
ВР
27
Николай Хопланд
ЦЗ
4
Павел Бохневич
ЦЗ
27
Матс Келерт
ЛВ
20
Лук Броуверс
(К)
ОП
45
Оливер Бреуде
ЦП
6
Эспен Ван Э
ЦП
6
Амара Конде
ЦП
14
Levi Smans
ЦП
98
Йон Николаеску
ЦФ
20
Якоб Тренсков
ЦФ
Главный тренер
Робин ван Перси
Гоу Эхед Иглс
22
Лука Плогман
ВР
29
Аске Адельгор
ЛЗ
3
Геррит Наубер
ЦЗ
4
Йорис Крамер
ЦЗ
20
Матс Дейл
(К)
ПЗ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЛВ
10
Якоб Бреум
ЛВ
11
Оливер Антман
ЦФ
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
24
Энрик Льянсана
ЦФ
16
Виктор Эдвардсен
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Херенвен
13
Mickey van der Hart
ВР
4
Сэм Керстен
ЦЗ
5
Mateja Milovanović
ЦЗ
12
Дензел Халл
ПЗ
10
Симон Ольссон
ЦП
10
Илияс Себауи
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
7
Че Наннели
ПВ
9
Dimitris Rallis
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
24
Danilo Al-Saed
ЦФ
Гоу Эхед Иглс
33
Нандо Вердони
ВР
28
Jari De Busser
ВР
5
Дин Джеймс
ЛЗ
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
6
Калвин Твигт
ЦП
17
Матис Сюрай
ЦП
11
Бобби Адеканье
ЦФ
27
Finn Stokkers
ЦФ
36
Милан Смит
ЦФ
2-1-4-1-2
44
Нопперт
27
Хопланд
4
Бохневич
20
Броуверс
45
Бреуде
6
Конде
14
6
Ван Э
27
Келерт
20
Тренсков
98
Николаеску
4-2-4
22
Плогман
20
Дейл
3
Наубер
4
Крамер
29
Адельгор
20
Эдвардсен
10
Бреум
16
Эдвардсен
24
Льянсана
8
Линтхорст
11
Антман
6
Конде
4
Керстен
4
Керстен
6
Конде
45
Бреуде
12
Халл
12
Халл
45
Бреуде
14
10
Себауи
10
Себауи
14
20
Тренсков
11
Джаханбакш
11
Джаханбакш
20
Тренсков
98
Николаеску
9
9
98
Николаеску
29
Адельгор
5
Джеймс
5
Джеймс
29
Адельгор
20
Эдвардсен
17
Сюрай
17
Сюрай
20
Эдвардсен
11
Антман
11
Адеканье
11
Адеканье
11
Антман
16
Эдвардсен
27
27
16
Эдвардсен
8
Линтхорст
36
Смит
36
Смит
8
Линтхорст
Остались в запасе
Херенвен
Гоу Эхед Иглс
13
Mickey van der Hart
ВР
5
Mateja Milovanović
ЦЗ
10
Симон Ольссон
ЦП
7
Че Наннели
ПВ
23
Jan Bekkema
ЦФ
24
Danilo Al-Saed
ЦФ
Главный тренер
Робин ван Перси
33
Нандо Вердони
ВР
28
Jari De Busser
ВР
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
6
Калвин Твигт
ЦП
Главный тренер
Рене Хак
Остались в запасе
13
Mickey van der Hart
ВР
5
Mateja Milovanović
ЦЗ
10
Симон Ольссон
ЦП
7
Че Наннели
ПВ
23
Jan Bekkema
ЦФ
24
Danilo Al-Saed
ЦФ
Остались в запасе
33
Нандо Вердони
ВР
28
Jari De Busser
ВР
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
6
Калвин Твигт
ЦП
Главный тренер
Робин ван Перси
Главный тренер
Рене Хак
Статистика матча Херенвен - Гоу Эхед Иглс
2
2
Всего ударов по воротам
4
12
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
6
Нарушения
11
11
Офсайды
0
2
Количество передач
527
546
Сейвы
3
0
Точность передач %
85
85
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
1
6
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
0.2
0.76
Матчи команд
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
1 : 2
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
1 : 2
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Гоу Эхед Иглс
- : -
06.12.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
4 : 0
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Информация о матче
Главный судья:
Сердар Гезюбююк
(Харлем)
Стадион:
Абе Ленстра
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